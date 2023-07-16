Владимир Путин о кассетных боеприпасах, поставляемых ВСУ: Даже в США их применение называют преступлением

Глава страны рассказал, что мы делаем с затрофеенной техникой и ракетами Фото: REUTERS

Владимир Путин впервые высказался о возможном применении Украиной кассетных боеприпасов.

- Оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться, - подчеркнул президент.

Главный недостаток кассетных бомб – заметный процент (причем у всех моделей) неразорвавшихся боеприпасов, раскиданных по большой площади. После войны их обезвреживание становится серьезной проблемой для местных властей. Саперы не могут быстро обезопасить обширные территории, а страдают потом уже мирные жители и животные. Потому что опасные припасы на боевом взводе могут лежать на пахотных полях, в грибных лесах, около дорог.

- Украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч снарядов 155 калибра, а в США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает, - заявил Владимир Владимирович.

- В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия, - добавил он.

Еще глава страны рассказал, что мы делаем с затрофеенной техникой и ракетами.

- Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет? – сказал Путин.

Еще российский лидер отметил качество нашей бронетехники.

- Ну, скажем, взять танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения. Но и противник производит современную технику, - сказал президент.