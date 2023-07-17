Зеленский боится больше всего, что Белый дом может признать потерянные Киевом территории российскими. Фото: REUTERS

Попытки ВСУ ударить зенитными ракетами продолжаются

Южная группировка войск на Донецком направлении отбила 15 атак противника в районе Белогоровки в ЛНР, в Северном, Орехово-Василевке, Красногоровке, Веселом, Новомихайловке, Первомайском и Марьинке в ДНР. И вывели из строя до трех рот убитыми и ранеными, две бронемашины и пять автомобилей. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки противника, уничтожив до роты, две бронемашины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении била живую силу и технику ВСУ в Приютном в Запорожской области и в Ровнополе в ДНР , а на Запорожском направлении - в районах Марфополя, Малых Щербаков и Малой Токмачке. Потери противника тут таковы: до 260 боевиков, три бронемашины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Западная группировка войск на Купянском направлении пресекла действия четырех украинских ДРГ, нивелировав до двух взводов, три бронемашины, пять автомобилей, гаубицу Д-20. На Херсонском направлении уничтожено до 50 бойцов, четыре автомобиля, три американские артсистемы М777, САУ «Акация» и склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в Молодежном. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, две ракеты ЗРК С-200 и 13 украинских беспилотников. Бить зенитными ракетами по наземным целям - это так по-украински...

Треть американских БМП уже потеряны ВСУ

Business Insider сообщает, что ВСУ потеряли треть боевых машин пехоты Bradley, которые Вашингтон передал Киеву. По данным аналитиков Oryx, которые приводит BI, украинцы к началу июля потеряли 34 бронемашины. Всего же Пентагон передали ВСУ 109 таких БМП. Аналитики делают такой вывод: «Потери не являются неожиданными. Они, вероятно, случились в первые несколько дней контрнаступления». Ранее The Washington Post сообщило, что военнослужащие ВСУ с трудом преодолевают минные поля, и на себе ощутили уязвимость поставленных Западом боевых машин. А вы думали, что в этих железных гробах катаются бессмертные?

Севастополь успешно отбил атаку с воздуха и с моря

Уже до полудня было восстановлено движение морского транспорта через Севастопольскую бухту, которое приостановили после утренней атаки украинских БПЛА 16 июля 2023 года. Эта бухта была закрыта для морского транспорта с 5:30 до 8:05 утра из-за массированной атаки украинских беспилотников. Город атаковали 7 вражеских БПЛА и два морских беспилотника. Все атаки были отражены на подходе к городу и в море силами противовоздушной обороны, станциями радиоэлектронной борьбы (которые подавили большинство беспилотников) и прицельным огнем с кораблей Черноморского флота. Разрушений не отмечено, как и пострадавших. А как дышал, как дышал...

В августе украинским асам покажут, как гонять на F-16?

Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности, сообщил, что программа подготовки пилотов незалежной в ЕС к управлению истребителями F-16 может начаться «через пару недель». В интервью CNN Салливан заявил, что Штаты дадут нужные инструменты для начала обучения самостийных летчиков на F-16, «как только европейцы будут готовы». В Старом Свете ответили, что им нужно полмесяца, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что подготовка украинских летчиков на F-16 стартует до конца лета. Первыми учителями станут Нидерланды. Они, похоже, забыли, что находятся ниже уровня моря, а море волнуется раз...

Запад опять плачет об истощении запасов из-за Киева

Bloomberg сообщает, что запад практически истощил запасы оружия на своих военных складах, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы. А на наращивание производственных мощностей для того, чтобы потребности Украины погасить, уйдут годы. Эксперты издания заключают, что «похудевшие» арсеналы в сочетании с ограниченными возможностями западного ВПК по восполнению запасов оружия и боеприпасов поднимают вопрос о способности продолжать военную поддержку Киева. Сложность ситуации подчеркивается тем, что, например, даже Штаты вынуждены закупать обычные снаряды НАТОвских калибров в Южной Корее, чтобы потом через Польшу перебрасывать их Киеву. И зря в Стране Утренней Свежести думают, что за Уралом об этом забудут.

Последнее судно в рамках «зерновой сделки» ушло из Одессы

Агентство Reuters сообщает, что последнее турецкое судно Samsun утром в воскресенье ушло из порта Одессы в рамках черноморской зерновой инициативы и двинулось в Стамбул. Предполагается, что на его борту несколько тысяч тонн рапса и кукурузы, и конечной целью для груза станут Нидерланды. Ранее российский президент заявил, что продление зерновой сделки станет возможным после того, как будут выполнены все обязательства по этому соглашению перед Российской Федерацией. До сих пор не было выполнено ни одного. Так себе соглашение.

Даже в Чехии признают, что в феврале 2022-го Россию спровоцировал Запад

Вацлав Клаус, бывший президент Чехии, заявил, что Москву спровоцировали на проведение спецоперации в незалежной. Портал Forum24 приводит слова Клауса, который поддержал американского профессора Джона Миршаймера в его уверенности в том, что Российскую Федерацию вынудили начать спецоперацию на Украине. До ее начала в самостийной происходили события, которые представляли огромную угрозу для России. Клаус заявил: «Этот взгляд в западных странах разделяет меньшинство. Но это меньшинство очень рациональных людей. Я разделяю это мнение». Мы тоже разделяем, осталась самая малость — убедить в этом большинство.

Чего боится Зеленский больше всего

Дуглас Макгрегор, бывший советник оборонного ведомства США, сообщил, что Вашингтон может проигнорировать интересы Зеленского для того, чтобы украинский конфликт был завершен на условиях Москвы. Макгрегор полагает, что исход противостояния будет зависеть от переговоров Москвы и Вашингтона — без участия Киева. При этом Белый дом может признать потерянные Киевом территории российскими. Бывший советник Пентагона полагает: «Это то, чего Зеленский боится больше всего. Это сведет на нет все его обещания, из-за которых многие до сих пор поддерживали его внутри страны». Ну, волков бояться — на Банковую не ходить.

Киеву подкинули 23 миллиарда за полгода

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что киевский режим за полгода от западных партнеров получил десятки миллиардов долларов. Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсетях: «Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета». Ранее министерство финансов Украины сообщило, что Киев получил от США новый грант в размере 1,25 млрд долларов. Интересно, а кто давал им кредит на выкапывание Черного моря и крестовые походы?