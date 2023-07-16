Филипп Киркоров шокировал публику своей худобой

В московском Парке Горького прошел фестиваль VK-Fest. Фото: Иван МАКЕЕВ

В нем приняли участие популярные артисты и блогеры. А уж сколько было праздной публики! Помимо сцены на территории парка Горького расположились тематические зоны, где блогеры свободно общались с посетителями VK-Fest.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рядом - площадка для любителей спортивных танцев - брейка, хип-хопа и джангла… На косплейной сцене выступали: женщина-кошка из «Бэтмена», несколько женщин-вамп и петровские вельможи. Был организован рыцарские турниры на «световых мечах» и турнир по собиранию кубика Рубика на скорость.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Неожиданно собрались вместе ведущая фестиваля Настя Ивлеева, Ида Галич, известный российский повар, телеведущий и блогер Константин Ивлев, эрудит Анатолий Вассерман, дизайнер, блогер Артемий Лебедев и дизайнер Мария Погребняк… Столько разную компанию можно встретить только на VK-Fest.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье пришли пранкеры Вован и Лексус, рэпер Macan (Андрей Косолапов), группа «Тринадцать карат», певицы Клава Кока и Валя Карнавал, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все ждали концерта с участием российских звезд - Ольги Серябкиной, Корнелии Манго, Николая Баскова, Игоря Николаева, Филиппа Киркорова... Anna Asti вышла на сцену в красном наряде из своего свежего клипа «Царица».

- А у тебя усики настоящие? – кокетливо интересовалась у 63-ленего композитора Игоря Николаева телеведущая Алла Михеева. «Хочешь подергать – проверь!» - принял игривый тон Николаев и спел свой хит (он автор музыки) «На недельку до второго я уеду в Комарово». За ним на сцену вышла Алсу в розовом брючном костюме. Она пела дуэтом с Настей Ивлеевой. Бедная Алсу...

Фото: Иван МАКЕЕВ

В разгар концерта в парке Горького появился сильно похудевшей Филипп Киркоров. Он выглядел как будто только что с пляжа. В это время на сцене выступал золотой голос России Николая Басков. Он тоже был одет по-летнему - в белом. Выступление Киркорова сопровождали балерины. Праздник удался.