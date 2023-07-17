Военная спецоперация на Украине 17 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июля 2023 года.

Минобороны России сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку на Севастополь при помощи БПЛА и катеров. Два БПЛА были уничтожены системой ПВО над акваторией Черного моря далеко от берега, еще пять беспилотников - средствами РЭБ. Вражеские средства не достигли целей и потерпели крушение.

Два катера ВСУ были уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района в северной части моря.

У солдат ВСУ поселился страх перед российскими минными заграждениями в зоне проведения спецоперации, сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Минная преграда делает украинское контрнаступление «мучительным». Украинские военные не успевают разминировать тот или иной участок, как новые российские мины появляются с воздуха через дистанционную систему.

Российские войска пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. В результате этого удалось уничтожить пять лодок и 30 украинских военнослужащих.

За сутки ВСУ потеряли около 260 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, на Донецком направлении ВСУ потеряли до 270 военнослужащих.

В Минобороны Украины признали, что Вооруженные силы России ведут активное наступление на Купянском направлении в Харьковской области.