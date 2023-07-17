А был ли Андрей Рублев? Что известно о великом русском живописце и что, кроме «Троицы», он нам оставил

Как выглядел Рублев, не знает никто. Таким его изобразил иконописец режиссер Андрей Тарковский (актер Анатолий Солоницын). Фото: Кадр из фильма.

Посох, клобук, черная ряса… Монах с красивой бородой и умным, проницательным взглядом. Таким нарисовал Андрея Рублева режиссер Андрей Тарковский, а воплотил актер Анатолий Солоницын. После причисления Рублева к лику святых в 1988 году появились иконы с его изображением. На них он совсем седой и держит в руках свое главное произведение - икону Святой Троицы.

А вот каким был живописец на самом деле, не знает никто. Неизвестно, где и когда он родился, не совсем понятно, когда умер и где похоронен. Мы даже не знаем, как его звали при рождении, ведь имя Андрей, скорее всего, ему дали при пострижении в монахи, а Рублев - так называемое «рекло», прозвище, происходящее от слова «рубель» (нож для выделывания кожи).

Но его «Троица» говорит об авторе не меньше подробных биографий. Он не побоялся отступить от канонов византийского письма, отказаться от деталей и вроде как обязательных персонажей, использовать светлые тона красок… Но главное, сумел тронуть и сердца современников, и даже наши сытые искусством души.

«Бросил все, ушел в монахи»

Преподобный Андрей Рублев родился при Дмитрии Донском, творил в правление Василия Первого, застал начало первой большой междоусобицы московских князей при Василии Втором, еще не Темном, еще без выколотых родней глаз.

Считается, что иконописец дожил до глубокой старости по средневековым меркам, ему было под 70. Так что ориентировочный год его рождения - 1360-й. При его жизни наши разбили Мамая на Куликовом поле (1380), хан Тохтамыш сжег Москву (1382), а литовско-русское воинство разгромило Тевтонский орден при Грюнвальде (1410). Неспокойное было время, чего там. И уйти в монастырь для многих казалось правильным решением, тем более что усилиями Сергия Радонежского и его учеников в стране появилась целая сеть обителей.

А таким Рублева изобразил иконописец, Фото: wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org

Предположительно Андрей принял постриг в 1405 году, примерно в 45 лет, то есть уже пожилым для того времени человеком. Исследователи склоняются к версии, что это произошло в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре.

Радостный Страшный суд

У моменту пострига Рублев прожил большую жизнь и, конечно, был известным в Московском княжестве художником. Его умения и талант были крайне важны для церкви, а светской живописи как таковой тогда у нас не было. Рублев попал в артель, или, как сейчас бы сказали, дизайнерское агентство во главе с Даниилом Черным.

Уже в 1405 году они получили заказ от великого князя Василия на роспись дворовой церкви в Кремле.

Потом артель Черного работала над фресками и иконами соборов Московского Кремля. Стенопись не сохранилась, а вот несколько икон этого времени до сих пор находятся в Архангельском и Успенском соборах. Только вот приписать их авторство конкретному человеку сейчас практически невозможно.

Фрески Успенского собора во Владимире. «Страшный суд».

В 1408 году иноки Даниил Черный и Андрей Рублев заново расписывают выгоревший во время татаро-монгольского разорения Успенский собор во Владимире. На тот момент самый значимый храм Московского государства. Там и сейчас можно увидеть фрески руки мастера. Считается, что им создана сцена Страшного суда. Рублев не стал вырисовывать смешных чертиков и безвестных грешников в котлах. Наоборот, он изобразил праведников, смиренно ожидающих решения Всевышнего.

Достоверно известно, что именно Рублев создал роспись Спасского собора Андроникова монастыря в Москве. Собор до наших дней сохранился, а вот роспись, кроме некоторых фрагментов орнамента, нет. Впрочем, орнамент как раз, скорее всего, создавал кто-то из младших представителей артели, едва ли эту работу пришлось выполнять Андрею и Даниилу.

Фрески Успенского собора во Владимире. «Видение пророка Даниила».

Таинственный рисунок

Но самый крупный заказ, который и прославил в веках Рублева, артель получила в 1425 - 1427 годах (дата предположительная). Команда Даниила Черного создала стенопись и иконы иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Призвал мастеров игумен Никон Радонежский, причисленный к лику святых в 1547 году. Из его жития известно, что Андрей и Даниил преставились через год после его смерти, то есть в 1427 году. Возможно, от мора, который тогда свирепствовал в стране.

Впрочем, архитектор и искусствовед Петр Барановский в 1948 году представил работу, в которой проанализировал и восстановил надпись на рисунке XVIII века. На нем было изображено каменное надгробие Рублева в Андрониковом монастыре. Была там и точная дата преставления - 29 января 1430 года.

Точку в споре о дате смерти живописца это открытие не поставило, но зато стало основанием для сохранения монастыря и создания в нем Музея древнерусской живописи. Естественно, имени Андрея Рублева.

Увы, фрески, созданные Андреем и Даниилом в Троице-Сергиевой лавре, не дошли до нас, их переписали в XVII веке. А вот иконостас сохранился почти полностью, утрачено лишь несколько икон, но авторство этих произведений искусства остается тайной. А вот с иконой «Троица» нам помог митрополит Макарий, видный церковный деятель первой половины XVI века, один из наставников юного Ивана IV, тогда еще не ставшего Грозным. Среди многочисленных постановлений Стоглавого собора (1551), который навел порядок в разных областях церковной жизни, было и его указание, что в дальнейшем образ Святой Троицы надо воплощать «как писал Ондрей Рублев». Сведений о других иконах «Троица», к которым имел отношение Рублев, у нас нет, так что атрибуция надежная, хоть и не стопроцентная.

Где посмотреть на Его произведения

1 Москва, храм Христа Спасителя. Икона «Троица» (до 18 июля, затем, после реставрации, икону поместят в Троице-Сергиеву лавру).

2 Москва, Спасо-Андроников монастырь. Орнамент фресок Спасского собора.

3 Москва, Российская государственная библиотека. Хранилище отдела рукописей. Евангелие Хитрово (рукописная книга XIV века с миниатюрами, авторство которых, как считается, принадлежит Андрею Рублеву).

4 Владимир, Успенский собор. Фрески собора, созданные Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Считается, что кисти Рублева принадлежит, в частности, сцена Страшного суда.

5 Владимир, Музейный центр «Палаты». Владимирская икона Богоматери «Умиление». Сейчас на реставрации.

Владимирская икона Богоматери «Умиление».

6 Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра, Троицкий собор. Иконостас, созданный артелью Даниила Черного и Андрея Рублева.

7 Звенигород, Успенский собор на Городке. Фрески, которые приписывались Андрею Рублеву. Сейчас его авторство чаще опровергается. Три иконы из этого собора («Христос», «Архангел Михаил» и «Апостол Павел») находятся в Третьяковской галерее в Москве.

P.S. Целый ряд икон, автором которых в разное время считался Андрей Рублев, хранятся в Третьяковской галерее и в музеях Московского Кремля (Благовещенский, Успенский и Архангельский соборы).