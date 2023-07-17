Ко мне, Биткоин! Есть ли связь между кличкой питомца и его характером

- Зовите меня просто - Дядя Сэм!

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

- Я никогда больше не назову своего питомца Воландом. Однажды дала такое имя щенку, и в 9 месяцев он попал под машину, - заводчик питомника кане-корсо «Ретро Роше» Татьяна Бурченкова уверена: выбор клички может повлиять на судьбу и характер собаки. - Еще я не называю своих щенков Торнадо или Цунами, потому что эта порода и так очень темпераментная, а с таким именем может получиться слишком активная и характерная собака, с которой не всякий хозяин справится.

Профессиональные заводчики следуют правилам Российской кинологической федерации: всех щенков одного помета называют на одну букву, которая выбирается по очереди в порядке следования букв английского или русского алфавита. Но принципы выбора имени - у каждого свои. Впрочем, как признаются специалисты, если щенок «перспективный» (хорошо сложен, соответствует стандартам породы, здоров и умен), то и имя ему выбирают позвучнее - Звезда, Цицерон или что-то в том же духе.

- Я начинаю подбирать имена задолго до рождения щенят, стараюсь использовать слова, понятные на любом языке: Мелоди, Олигарх, Купаж. Клички подбираю в зависимости от окраса, родословной. И никогда не верила в то, что имя может повлиять на судьбу собаки, - признается владелец питомника «Грант Лейбл» Татьяна Потапова. - Но однажды назвала собаку Единственная Моя, она попала к хозяйке, у которой была единственной сукой в питомнике, дала единственное потомство, после чего трагически погибла. Хочется верить, что это всего лишь совпадение. У другой собаки с кличкой Бариста обнаружился редкий «кофейный» ген, отвечающий за окрас. Но опять же не думаю, что на это как-то повлияло имя щенка.

ПОДБИРАЕМ ИМЯ

Имя в паспорте - не всегда главное для собаки, ведь дома ей могут придумать кличку попроще.

- Был у меня случай, когда я назвала пса Ермесом, а потом узнала, что дома его называют Масяней. Как с детства прицепилось, так и остался Масиком, Масяней, Масей, хотя за год он под 50 кг вырос уже, - смеется Татьяна Бурченкова.

- А у меня была девочка, очень красивая, ей нужно было подобрать имя на букву «К», поэтому я назвала ее Какая Прелесть, - вспоминает Татьяна Потапова. - Она улетела в Палермо, дома ей придумали другое имя, попроще, но, когда хозяева выставляли ее фотографии в интернете, их друзья писали: «Какая прелесть!» Получается, с именем я угадала, как ни крути!

И все же специалисты советуют не перебарщивать с креативом.

- Важно понимать, что кличка для собаки - это не просто набор букв, а некая команда, которую она будет слышать чаще всего, это сигнал, который должен неизменно привлекать ее внимание. Поэтому лучше всего выбирать для питомца удобное для произношения имя. Вам должно быть просто произнести его в любой ситуации, - объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. - Чтобы подобрать подходящую кличку, изучите характер и привычки питомца, произносите разные имена вслух и следите, как он на них реагирует. Возможно, он сам подскажет и покажет, какое имя ему подходит больше всего.

Имя в паспорте - не всегда главное для собаки, ведь дома ей могут придумать другую кличку. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВСЕ В ВАШЕЙ ГОЛОВЕ

Мистическую связь имени и судьбы животного видят далеко не все: мол, это просто набор букв, и флегматичный пес не станет активнее, если вы назовете его, скажем, Пулей.

- В связь имени и судьбы питомца верят сами люди, - считает зоопсихолог, кинолог Анна Кувикова. - Бывает так, что человек подсознательно, исходя из очень мелких сигналов животного, его характера, его поступков, связывает его имя с каким-то персонажем. И после этого поведение животного подгоняет под свои представления. Скорее это влияет на судьбу питомца. Но не думаю, что если вы назовете собаку Муму, она обязательно утонет. Все в вашей голове.

Как собаку назовете

Офшор пришел на смену Пандемии

Самые необычные клички в России.

Вирус Коронный - это не шутка, а реальное имя, которым в 2020 году назвали собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Да-да, виной всему была пандемия. Именно «благодаря» ей в России сейчас живут собаки Прививки, пять Вирусов и собственно… бультерьер Пандемия.

Впрочем, мода на подобные имена уже прошла. Сейчас креатив ушел в другую сторону. Так по стране бегают мохнатые Шишкин, Репин, Куинджи и Айвазовский. Правда, обладают ли псы художественными талантами, история умалчивает.

- А еще прошедшей зимой мы составили рейтинги самых популярных «зимних» кличек (на первом месте - Вьюга, на втором - Снежинка, на третьем - Метель), «брендовых» имен (в тройке лидеров - Шанель, Тиффани и Живанши) и «мультяшек» (в топ-3 вошли Вольт из одноименного мультфильма, Немо из «В поисках Немо» и Гарфилд, который в комиксах и мультфильме вообще-то был котом), - рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

А еще в рейтинг попали «экономические» клички собак. На первых строчках по популярности - Евро, Риск, Магнат и Доллар, далее следуют Бизнес, Биткоин, Рубль, Копейка, Офшор и... Дефицит и Кризис.