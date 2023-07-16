После страшного падения с балкона у сына Михаила Ефремова первые улучшения: «Его перевели из реанимации»

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посадить дерево». 2020 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31-летний Николай Ефремов находится в больнице уже 17 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое из-за сложных травм, но появились первые хорошие новости.

Сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова выпал с балкона своей московской квартиры, а живет он на третьем этаже. Ранним утром его обнаружил случайный прохожий, который вызвал «Скорую». Николай Ефремов получил множество травм: переломы бедра, костей таза, руки, была большая кровопотеря из-за поврежденной артерии, образовалась внутрибрюшная гематома. Мужчине провели уже несколько сложных операций.

Мама Николая актриса Евгения Добровольская не комментирует состояние сына. А папа - Михаил Ефремов сейчас в колонии общего режима, отбывает срок за ДТП со смертельным исходом, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Евгения Добровольская с женой и дочерью сына Николая Ефремова на премьере мультфильма. У актрисы хорошие отношения с невесткой. 2022 год. Фото: НТВ

Новости о состоянии Николая Ефремова после ЧП KP.RU сообщили коллеги его родителей: «Информация такая, что перевели из реанимации – уже в отделение, на лечение. Но состояние тяжелое, так как и переломов много, и операции были непростые. И ситуация там непростая…»

Из-за сложных переломов костей таза, бедра пока никто не дает прогнозов относительно того, как скоро Николай сможет ходить самостоятельно. После таких переломов в некоторых случаях бывает и инвалидность. Однако сейчас появились инновационные способы лечения, реабилитации, которые могут помочь этого избежать. Сейчас рано говорить о реабилитации, но понятно, что она будет долгой.

Слухи о том, что никто из близких не появлялся в больнице не соответствуют действительности. Мама Николая Ефремова была и в больнице, и на связи с докторами. Также у Николая есть жена Влада и 3-летняя дочь Алла (названа в честь мамы Михаила Ефремова - народной артистки Аллы Покровской). В момент ЧП жены с ребенком дома не было. Сейчас семья надеется, что после этой трагедии Николай Ефремов сможет вернуться к полноценной жизни, и к актерской работе. Из-за пандемии у него случился перерыв в работе, из-за чего мужчина сильно переживал, а по слухам – еще и выпивал.