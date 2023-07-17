«Вундеркинд» Алиса Теплякова сдает по два экзамена в день и консультирует к ЕГЭ

Алиса и Хеймдалль, уже получившие аттестаты об окончании школы, дают уроки по сдаче экзаменов на семейном ютуб-канале. Фото: СОЦСЕТИ

Вузы могут выдохнуть: в этом году никто из малышей Тепляковых не поступает. Но глава многодетной семьи придумал другие способы привлечь внимание.

Тепляковы, напомним, растят восьмерых детей-погодков. Самый младший - Сулейман - еще младенец. После домашнего обучения по методике папы ребята в 8 лет поступают в вузы.

Студентов уже двое: Алиса, которой на днях исполнится 11 лет, окончила второй курс, 9-летний Хеймдалль - первый. Третья по возрасту - Лейя. Ей восемь исполнится в сентябре. То есть малышка могла бы продолжить семейную традицию ранних поступлений в вуз уже сейчас. Но, объяснил Евгений, скорее всего, это произойдет через год. Лейя пока только сдала ОГЭ и получила аттестат за 9 классов.

«ИДЕТ НА КРАСНЫЙ ДИПЛОМ»

В каких вузах учатся старшие, родители держат в тайне. Евгений с женой Наталией почти со всем миром в контрах после скандалов на факультете психологии МГУ. В университет Алиса поступила на платное отделение (на бюджет не хватило баллов ЕГЭ), однако почти весь год пропускала занятия и экзамены. Родители даже судились с вузом, считая, что те специально мешали девочке учиться и не хотели признавать ее гениальность. Однако суд проиграли.

Тепляковы, как и прежде, рассказывают об успехах детей в соцсетях. Завели новый блог, где выкладывают видеоролики. Назвали «Учимся с Алисой», правда, большинство видео - скорее о папе и о том, какой он молодец. Например, серия «Зеленый рюкзак» - про продукты, которыми «кормят алис» (это Евгений так в шутку детишек называет). А еще есть ролики, где папа расспрашивает старших про экзамены. Вопросы, правда, задает большей частью наводящие и с подковыркой - например, сидел ли папа под столом, был ли на экзамене кто-то моложе тебя, требовал ли кто-то выгнать этих ужасных Тепляковых?

Алиса идёт на красный диплом. Фото: СОЦСЕТИ

Что рассказывают? Алиса - о том, что экзаменов сдала очень много: 20 или даже 30. Было такое, что в один день сдала 3 зачета, в другой - 2 экзамена. Рекордная сдача - за 2 минуты. «Идет на красный диплом», - дополнил Евгений, показывая фрагмент академической справки. Видна только колонка с оценками - «зачтено», «отлично» и несколько «хорошо». Уверяет, что это справка Алисы и это, мол, примерно 1/10 от всего, что дочь уже сдала. Какие планы на лето? И тут ответ - явное послание «хейтерам» (так Евгений называет всех, кто допускает даже малейшие сомнения или критику): тренировать глаза, чтобы не портилось зрение от учебы, рисовать, гулять с пусясиками, заниматься спортом.

РЕПЕТИТОР В 9 ЛЕТ

Хемик, как в семье называют Хеймдалля, тоже якобы хорошо учится и много всего сдает, но успехи у него скромнее. Хотя что значит скромнее? Мальчишка, по словам родителя, уже готов к первой работе: «Алиса Теплякова и ее брат Хеймдалль подготовят вас к ЕГЭ» - это свежий анонс в блоге. Папа пообещал целую серию роликов с уроками от юных репетиторов.

Уже есть первый видеоразбор задания 23 из ЕГЭ по информатике. И он, признаться, не впечатлил. Хемик показывает ход решения не на экране, а пишет на тетрадном листочке, говорит не очень внятно, с ошибками вроде «36 минус 15 равно 20» и словечками вроде «отсюдова» и «дотудова».

- Ребенок-репетитор? Некоторым детям действительно проще воспринимать информацию от молодых учителей или даже старших братьев или сестер, - отметила методист-наставник для учителей математики и информатики онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Оксана Назарикова, посмотрев видео Хемика. - Однако к репетиторам есть определенные требования, которые, конечно, напрямую не касаются возраста. В первую очередь - опыт. Опыт решения, объяснения разными способами, умения задавать такие вопросы, чтобы ученик дошел до решения сам. Этому быстро не научишься. Ребенок на видео точно знает, как решить задачу, но пока не может доступно для других ребят объяснить, почему решается именно так.

А еще хороший репетитор должен досконально разбираться в особенностях ЕГЭ по своему предмету в текущем году, знать требования к работам, критерии оценивания и т. д. Именно поэтому родители выбирают репетитора по рекомендациям, отзывам родителей других учеников и т. д.

Видеоролики в свободном доступе - это для всех желающих. Однако блогеры, пристально следящие за семьей, нашли на сайте межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве запись о том, что Тепляковы недавно зарегистрировали ООО «Учимся с Алисой». В перечне услуг - консультационные, информационные, образовательные. Да и Алиса, помнится, одно время давала, со слов отца, консультации одаренным детям не за просто так, а за 50 000 рублей за час.

Семилетняя Лейя в этом году сдала ОГЭ. Фото: СОЦСЕТИ

Есть ли другие доказательства успехов детей, кроме папиных слов? От вузов - нет. За весь учебный год ни один университет не похвалился уникальными студентами. Молчат и преподаватели, и однокурсники Алисы и Хеймдалля. Понять их можно: Тепляковы грозятся исками за разглашение персональных данных несовершеннолетних. Но вполне возможно, Евгений нашел единомышленников, которые согласились обучать маленьких детей по его правилам.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это дрессура запоминания»

Профессор МГУ и ВШЭ Андрей Подольский оценил уровень знаний Алисы по аудио с экзамена.

Евгений настаивает, Алиса - выдающаяся девочка, учится прекрасно, осваивает вузовскую программу в разы быстрее 18-летних однокурсников.

Однако на ток-шоу, куда не раз приглашали Тепляковых в позапрошлом году, она не производила магического впечатления. Отвечала односложно («Алиса, зачем тебе вуз?» - «Надо»), сделала ошибку в формуле…

На днях Евгений выложил в блоге аудиозапись с очного, как он уверяет, экзамена по общей психологии, который Алиса успешно сдала сейчас, на втором курсе.

Оценить услышанное мы попросили Андрея Подольского - доктора психологических наук, профессора НИУ ВШЭ, заслуженного профессора МГУ им. М. В.

Ломоносова, руководителя департамента развития человеческого ресурса компании «Иннопрактика», специалиста по возрастной психологии и психологии.

- Ролик показывает только то, что и так известно: метод Теплякова-старшего построен на дрессуре запоминания, которая основана на усвоении схем, - говорит Андрей Ильич. - Я встречал в интернете шпаргалку о периодичности мышления, которую девочка на аудио воспроизводит с большим вдохновением.

В ее ответе в кучу сведены, с одной стороны,

представление классической теории Пиаже о периодичности развития, с другой - самые азы отечественной психологии. Никакого отношения к науке это не имеет. Да, звучат слова из области психологии - «общение», «коммуникация», «мышление». Говорит она четко, с выражением - на несведущего человека это может произвести впечатление. Выдрессировано здорово. Но что это дает для развития ребенка, общего понимания ею бытия?