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Общество17 июля 2023 4:00

Отдавал ли Ленин приказ расстрелять царскую семью: 105 лет назад убили последнего российского императора Николая II и его близких

Криминалист Соловьев: У Николая II была редчайшая мутация
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Трагедия под Екатеринбургом случилась 105 лет назад. Фото: globallookpress.com/Художественная обработка фото: Ольга Ширнина

Трагедия под Екатеринбургом случилась 105 лет назад. Фото: globallookpress.com/Художественная обработка фото: Ольга Ширнина

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге группой большевиков во главе с Яковом Юровским, председателем Следственной комиссии Ревтрибунала, были расстреляны последний русский царь, его жена, дочери и сын.

На Радио «Комсомольская правда» мы говорили об этом с Владимиром Соловьевым, в 1990-е годы старшим следователем-криминалистом Следственного комитета РФ, который работал по делу об убийстве царской семьи.

Владимир Соловьев.

Владимир Соловьев.

ДАВАЛ ЛИ ЛЕНИН ПРИКАЗ?

- Расстрел царя без санкции Ленина и главы ВЦИКа Свердлова был невозможен?

- Вопрос о том, давали ли Ленин и Свердлов санкцию о расстреле царской семьи, сложный.

- Почему?

- Не сохранились архивы Уральского облсовета. Их искали долго, еще при Сталине. Вероятно, архивы эти пропали в годы Гражданской войны. А история расстрела царской семьи начинается не с дачи указания о расстреле.

- Когда же?

- В апреле 1918-го по указанию Ленина и Свердлова царскую семью должны были переправить из Тобольска, где она находилась в ссылке, в Екатеринбург. Возникла угроза освобождения их белыми войсками. Был выбран маршрут Тобольск - Екатеринбург. По дороге к порученцу ВЦИКа Василию Яковлеву (Константину Мячину), которому доверили перевезти семью царя в столицу Урала, подошли люди из Екатеринбурга, помогавшие ему в доставке императора. Они сказали: «Ты рядом с царем не садись». Он говорит: «Почему?» «А мы его по дороге убивать будем». То есть Екатеринбургский облсовет уже весной решил царя кончить.

КАК ВЕЗЛИ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

- Каков был ответ?

- Яковлев-Мячин сказал: «Нет. У меня поручение привезти. Скажет Ленин, скажет Свердлов - другое дело». Приезжает доставщик царя Яковлев в Тюмень. Там все садятся на спецпоезд. Этот спецпоезд Уралоблсовет решает пустить под откос. Их не смущало, что Яковлева сопровождали лучшие революционеры Урала, лихие ребята, коммунистические. Уралоблсовет вместе с царской семьей решил убить всех. Яковлев узнает об этом. И гонит в противоположную сторону. У него свой телеграфист, он связывается с Лениным. С Уралсоветом смогли договориться.

- До столицы Урала царская семья добралась без жертв?

- Яковлев доставил членов царской семьи в Екатеринбург. Вроде тайная операция, никто ничего не должен знать. Но на станцию вышла огромная толпа, которая кричит: «Разорвем царя на части!» Яковлев выставляет в окна пулеметы. Местные разворачивают пушки на «царский поезд». Яковлев сориентировался, прикрылся проходящим составом. Высадил незаметно царскую семью и перевез в дом Ипатьева.

В этой комнате Ипатьевского дома команда уроженца Каинска Якова Юровского расстреляла царя и его близких.

В этой комнате Ипатьевского дома команда уроженца Каинска Якова Юровского расстреляла царя и его близких.

Фото: ru.wikipedia.org

- Но в Уралоблсовете от идеи кончить царя не отказались?

- Нет, они решали, как это сделать. И от имени «белого офицера» царю писали письма: я хочу спасти вас, представьте план вашего дома.

ИМИТАЦИЯ ПОБЕГА

- Имитировали попытку побега императора?

- Да. Подобный «побег» уже был в Перми - якобы убежал князь Михаил. Михаила кончили. Потом «побег» состоялся в Алапаевске. «Сбежавших» нашли в Синячихинской шахте. Там члены Российского императорского дома, Елизавета Федоровна и великие князья были.

- Урал не подчинялся Ленину и Свердлову?

- У Ленина были двоюродные братья Ардашевы. Всех Ардашевых, кадетов, на Урале арестовали. И готовили к смертной казни. Убили двух близких родственников Ленина - и прикончили их будущие цареубийцы, Юровский и Ермаков. Ленин вмешался поздно.

Яков Юровский.

Яков Юровский.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ СУД

- Ленин царя собирался судить в Москве?

- В Кремле понимали, что, как только гибнет Николай II, царская власть переходит к великому князю Кириллу Владимировичу, который был за границей и мог стать той точкой, вокруг которой разрасталось бы монархическое подполье в России. Пока царь был на месте, пока цесаревич Алексей был в руках у большевиков, монархические движения считались не опасными. Но уральцы этого не понимали. И, кстати, собирался выступать обвинителем на суде над царем глава Красной армии Троцкий.

- Дело по убийству царя расследовали не только вы?

- В «царском деле» значились три следователя. Первым был Алексей Наметкин - ему первым белые приказали расследовать дело. Потом на заседании Екатеринбургского суда выделили самого опытного следователя - Ивана Сергеева. И Сергеев, и Наметкин - оба учились в той же симбирской гимназии, где и Ульянов-Ленин. Сергеев хорошо вел уголовное дело, но не придавал большого значения политической составляющей. Когда белый адмирал Колчак вошел в Екатеринбург, он сказал: «Нам такого следователя не нужно». И поручил генералу Дитерихсу, чтобы тот курировал уголовное дело. Подобрали следователя Омского окружного суда Николая Соколова. И тот вел это дело до конца своей жизни.

В 1990-е начал работать я.

КАК ИССЛЕДОВАЛИ ОСТАНКИ

- Кто первым доказал, что в столице Урала закопаны останки царской семьи?

- То, что это останки царской семьи, до сих пор доказывает следствие. К каким выводам пришел, например, следователь Сергеев? По его мнению, вся царская семья расстреляна, но где трупы, мы не знаем. Следователь Соколов пришел к следующему выводу: расстреляли всех, трупы вывезли в район Ганиной Ямы. Это пруд в районе Четырехбратского рудника, где около сотни шахт. И что там трупы всех членов царской семьи и лиц из свиты сожгли дотла. И в доказательство показал 42 фрагмента костей. Доказательства того, что там была царская семья, это драгоценности, предметы обуви и прочие артефакты.

- Следователь Соколов решил, что это кости царя и его близких?

- Он решил, что царскую семью сожгли в районе Ганиной Ямы. В 1998 году в этом районе были проведены полноценные археологические раскопки. Возглавлял экспедицию доктор геолого-минералогических наук и член правительственной комиссии Александр Авдонин. Он и обнаружил реальные останки царской семьи. Вместе с писателем и режиссером Гелием Рябовым. Со стороны археологов руководила раскопками Татьяна Панова, главный археолог Кремля. Был и Сергей Никитин, любимый мой судебно-медицинский эксперт, который первым определил, что царь - это царь.

- Именно Никитин потом восстановил лица?

- Он восстановил лица царской семьи по найденным черепам. Никитин обратил внимание на небольшой холмик. Копнул. В шахте № 7 нашли предметы, одежду, обувь, корсетные кольца, изумруд. Нашли небольшие золотые драгоценности, пули, гильзы от нагана и от браунинга...

Николай II, цесаревич Алексей, великая княжна Татьяна, великая княжна Мария, великая княжна Ольга, императрица Александра Федоровна, великая княжна Анастасия (слева направо).

Николай II, цесаревич Алексей, великая княжна Татьяна, великая княжна Мария, великая княжна Ольга, императрица Александра Федоровна, великая княжна Анастасия (слева направо).

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕЛО КРОВИ

- Именно по тем останкам лауреат Госпремии Рогаев официально проводил назначенную вами экспертизу?

- Евгений Иванович Рогаев, дважды лауреат Госпремии, не был противником подлинности екатеринбургских останков. Но он сомневался в том, что первичные генетические экспертизы проведены полноценно. Он высказывал свои соображения в 1998 году. Тогда состоялась правительственная комиссия, решившая вопрос о захоронении царской семьи. Рогаев сказал: есть более прогрессивные методы исследований, давайте используем их.

- Церковь участвовала в процессе?

- Ко мне обратился митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: у Святейшего Патриарха Алексия II есть мнение, что, если бы ваш оппонент, Рогаев, еще проверил то, что вы сделали, было бы очень хорошо. Я внял этим словам Святейшего Патриарха. И Евгений Иванович провел очень серьезную работу по идентификации.

- Что он сделал?

- Он взял образцы костной ткани Николая II, императрицы и исследовал их. Евгений Иванович по просьбе Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича Куликовского-Романова, исследовал его кровь.

- Куликовский-Романов - кровный родственник царя?

- У Николая II была сестра Ольга. И Тихон Николаевич - это сын Ольги, родной племянник Николая II. Евгений Иванович Рогаев исследовал кровь Куликовского. Совпадение генетическое с образцами из Екатеринбурга оказалось 99,999. Официальное заключение этой экспертизы имелось в материалах уголовного дела еще в 1998 году.

- А что за история с японской саблей, на которой была кровь российского императора?

- Была сабля японского полицейского, на которой осталась кровь Николая в 1891 году, когда он путешествовал и на него совершили покушение, и осталась окровавленная ткань от его одежды. Но к ним прикасалось столько людей... Экспертиза была сделана, но не дала очевидных результатов.

БРИТАНСКИЙ СЛЕД

- По Николаю II первые экспертизы шли только по материнской линии?

- Первоначально да. И подобный генотип митохондриальной ДНК могли иметь только сам Николай II, великий князь Георгий Александрович, великий князь Михаил Александрович, великий князь Александр Александрович, умерший во младенчестве. В Петропавловке находятся останки великого князя Георгия Александровича и великого князя Александра Александровича. Георгия Александровича хоронили торжественно, сохранилось все о его захоронении. Вскрывали спецы Метростроя.

- По останкам Николая II первую экспертизу проводили не в России?

- Ее тогда проводили в Лондоне лучшие в мире полицейские эксперты. Причем кровь брали и у мужа английской королевы. Желтая пресса писала так: «Да он вообще не королевских кровей, этот принц Филипп». Но та экспертиза четко показала: нет, он ближайший родственник королевской семьи и царской семьи. И совпадение генетическое с останками царя было велико.

- Выявили некое генетическое отклонение?

- У Николая II оказалась редчайшая мутация в одной из позиций митохондриальной ДНК. На этот момент уже провели миллионы генетических исследований, и ни у одного человека на белом свете в этой позиции не было генетической мутации. А у Николая II была.

- В итоге чьи останки похоронены в Петербурге?

- В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга похоронены: Николай II, императрица Александра Федоровна, их дочери - Ольга, Татьяна и Анастасия. Кроме них, доктор Боткин, горничная Демидова, лакей Трупп и повар Харитонов. В 2007 году во время раскопок обнаружены останки полусожженные, примерно 160 граммов на двоих, цесаревича Алексея и его сестры Марии.

Наше следствие всю нужную работу провело.

Но, поскольку у церкви все равно остались некоторые сомнения, в 2015-м следствие по делу о гибели и останках царской семьи было возобновлено…

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