Отдавал ли Ленин приказ расстрелять царскую семью: 105 лет назад убили последнего российского императора Николая II и его близких

Трагедия под Екатеринбургом случилась 105 лет назад. Фото: globallookpress.com/Художественная обработка фото: Ольга Ширнина

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге группой большевиков во главе с Яковом Юровским, председателем Следственной комиссии Ревтрибунала, были расстреляны последний русский царь, его жена, дочери и сын.

На Радио «Комсомольская правда» мы говорили об этом с Владимиром Соловьевым, в 1990-е годы старшим следователем-криминалистом Следственного комитета РФ, который работал по делу об убийстве царской семьи.

Владимир Соловьев.

ДАВАЛ ЛИ ЛЕНИН ПРИКАЗ?

- Расстрел царя без санкции Ленина и главы ВЦИКа Свердлова был невозможен?

- Вопрос о том, давали ли Ленин и Свердлов санкцию о расстреле царской семьи, сложный.

- Почему?

- Не сохранились архивы Уральского облсовета. Их искали долго, еще при Сталине. Вероятно, архивы эти пропали в годы Гражданской войны. А история расстрела царской семьи начинается не с дачи указания о расстреле.

- Когда же?

- В апреле 1918-го по указанию Ленина и Свердлова царскую семью должны были переправить из Тобольска, где она находилась в ссылке, в Екатеринбург. Возникла угроза освобождения их белыми войсками. Был выбран маршрут Тобольск - Екатеринбург. По дороге к порученцу ВЦИКа Василию Яковлеву (Константину Мячину), которому доверили перевезти семью царя в столицу Урала, подошли люди из Екатеринбурга, помогавшие ему в доставке императора. Они сказали: «Ты рядом с царем не садись». Он говорит: «Почему?» «А мы его по дороге убивать будем». То есть Екатеринбургский облсовет уже весной решил царя кончить.

КАК ВЕЗЛИ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

- Каков был ответ?

- Яковлев-Мячин сказал: «Нет. У меня поручение привезти. Скажет Ленин, скажет Свердлов - другое дело». Приезжает доставщик царя Яковлев в Тюмень. Там все садятся на спецпоезд. Этот спецпоезд Уралоблсовет решает пустить под откос. Их не смущало, что Яковлева сопровождали лучшие революционеры Урала, лихие ребята, коммунистические. Уралоблсовет вместе с царской семьей решил убить всех. Яковлев узнает об этом. И гонит в противоположную сторону. У него свой телеграфист, он связывается с Лениным. С Уралсоветом смогли договориться.

- До столицы Урала царская семья добралась без жертв?

- Яковлев доставил членов царской семьи в Екатеринбург. Вроде тайная операция, никто ничего не должен знать. Но на станцию вышла огромная толпа, которая кричит: «Разорвем царя на части!» Яковлев выставляет в окна пулеметы. Местные разворачивают пушки на «царский поезд». Яковлев сориентировался, прикрылся проходящим составом. Высадил незаметно царскую семью и перевез в дом Ипатьева.

В этой комнате Ипатьевского дома команда уроженца Каинска Якова Юровского расстреляла царя и его близких. Фото: ru.wikipedia.org

- Но в Уралоблсовете от идеи кончить царя не отказались?

- Нет, они решали, как это сделать. И от имени «белого офицера» царю писали письма: я хочу спасти вас, представьте план вашего дома.

ИМИТАЦИЯ ПОБЕГА

- Имитировали попытку побега императора?

- Да. Подобный «побег» уже был в Перми - якобы убежал князь Михаил. Михаила кончили. Потом «побег» состоялся в Алапаевске. «Сбежавших» нашли в Синячихинской шахте. Там члены Российского императорского дома, Елизавета Федоровна и великие князья были.

- Урал не подчинялся Ленину и Свердлову?

- У Ленина были двоюродные братья Ардашевы. Всех Ардашевых, кадетов, на Урале арестовали. И готовили к смертной казни. Убили двух близких родственников Ленина - и прикончили их будущие цареубийцы, Юровский и Ермаков. Ленин вмешался поздно.

Яков Юровский.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ СУД

- Ленин царя собирался судить в Москве?

- В Кремле понимали, что, как только гибнет Николай II, царская власть переходит к великому князю Кириллу Владимировичу, который был за границей и мог стать той точкой, вокруг которой разрасталось бы монархическое подполье в России. Пока царь был на месте, пока цесаревич Алексей был в руках у большевиков, монархические движения считались не опасными. Но уральцы этого не понимали. И, кстати, собирался выступать обвинителем на суде над царем глава Красной армии Троцкий.

- Дело по убийству царя расследовали не только вы?

- В «царском деле» значились три следователя. Первым был Алексей Наметкин - ему первым белые приказали расследовать дело. Потом на заседании Екатеринбургского суда выделили самого опытного следователя - Ивана Сергеева. И Сергеев, и Наметкин - оба учились в той же симбирской гимназии, где и Ульянов-Ленин. Сергеев хорошо вел уголовное дело, но не придавал большого значения политической составляющей. Когда белый адмирал Колчак вошел в Екатеринбург, он сказал: «Нам такого следователя не нужно». И поручил генералу Дитерихсу, чтобы тот курировал уголовное дело. Подобрали следователя Омского окружного суда Николая Соколова. И тот вел это дело до конца своей жизни.

В 1990-е начал работать я.

КАК ИССЛЕДОВАЛИ ОСТАНКИ

- Кто первым доказал, что в столице Урала закопаны останки царской семьи?

- То, что это останки царской семьи, до сих пор доказывает следствие. К каким выводам пришел, например, следователь Сергеев? По его мнению, вся царская семья расстреляна, но где трупы, мы не знаем. Следователь Соколов пришел к следующему выводу: расстреляли всех, трупы вывезли в район Ганиной Ямы. Это пруд в районе Четырехбратского рудника, где около сотни шахт. И что там трупы всех членов царской семьи и лиц из свиты сожгли дотла. И в доказательство показал 42 фрагмента костей. Доказательства того, что там была царская семья, это драгоценности, предметы обуви и прочие артефакты.

- Следователь Соколов решил, что это кости царя и его близких?

- Он решил, что царскую семью сожгли в районе Ганиной Ямы. В 1998 году в этом районе были проведены полноценные археологические раскопки. Возглавлял экспедицию доктор геолого-минералогических наук и член правительственной комиссии Александр Авдонин. Он и обнаружил реальные останки царской семьи. Вместе с писателем и режиссером Гелием Рябовым. Со стороны археологов руководила раскопками Татьяна Панова, главный археолог Кремля. Был и Сергей Никитин, любимый мой судебно-медицинский эксперт, который первым определил, что царь - это царь.

- Именно Никитин потом восстановил лица?

- Он восстановил лица царской семьи по найденным черепам. Никитин обратил внимание на небольшой холмик. Копнул. В шахте № 7 нашли предметы, одежду, обувь, корсетные кольца, изумруд. Нашли небольшие золотые драгоценности, пули, гильзы от нагана и от браунинга...

Николай II, цесаревич Алексей, великая княжна Татьяна, великая княжна Мария, великая княжна Ольга, императрица Александра Федоровна, великая княжна Анастасия (слева направо). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕЛО КРОВИ

- Именно по тем останкам лауреат Госпремии Рогаев официально проводил назначенную вами экспертизу?

- Евгений Иванович Рогаев, дважды лауреат Госпремии, не был противником подлинности екатеринбургских останков. Но он сомневался в том, что первичные генетические экспертизы проведены полноценно. Он высказывал свои соображения в 1998 году. Тогда состоялась правительственная комиссия, решившая вопрос о захоронении царской семьи. Рогаев сказал: есть более прогрессивные методы исследований, давайте используем их.

- Церковь участвовала в процессе?

- Ко мне обратился митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: у Святейшего Патриарха Алексия II есть мнение, что, если бы ваш оппонент, Рогаев, еще проверил то, что вы сделали, было бы очень хорошо. Я внял этим словам Святейшего Патриарха. И Евгений Иванович провел очень серьезную работу по идентификации.

- Что он сделал?

- Он взял образцы костной ткани Николая II, императрицы и исследовал их. Евгений Иванович по просьбе Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича Куликовского-Романова, исследовал его кровь.

- Куликовский-Романов - кровный родственник царя?

- У Николая II была сестра Ольга. И Тихон Николаевич - это сын Ольги, родной племянник Николая II. Евгений Иванович Рогаев исследовал кровь Куликовского. Совпадение генетическое с образцами из Екатеринбурга оказалось 99,999. Официальное заключение этой экспертизы имелось в материалах уголовного дела еще в 1998 году.

- А что за история с японской саблей, на которой была кровь российского императора?

- Была сабля японского полицейского, на которой осталась кровь Николая в 1891 году, когда он путешествовал и на него совершили покушение, и осталась окровавленная ткань от его одежды. Но к ним прикасалось столько людей... Экспертиза была сделана, но не дала очевидных результатов.

БРИТАНСКИЙ СЛЕД

- По Николаю II первые экспертизы шли только по материнской линии?

- Первоначально да. И подобный генотип митохондриальной ДНК могли иметь только сам Николай II, великий князь Георгий Александрович, великий князь Михаил Александрович, великий князь Александр Александрович, умерший во младенчестве. В Петропавловке находятся останки великого князя Георгия Александровича и великого князя Александра Александровича. Георгия Александровича хоронили торжественно, сохранилось все о его захоронении. Вскрывали спецы Метростроя.

- По останкам Николая II первую экспертизу проводили не в России?

- Ее тогда проводили в Лондоне лучшие в мире полицейские эксперты. Причем кровь брали и у мужа английской королевы. Желтая пресса писала так: «Да он вообще не королевских кровей, этот принц Филипп». Но та экспертиза четко показала: нет, он ближайший родственник королевской семьи и царской семьи. И совпадение генетическое с останками царя было велико.

- Выявили некое генетическое отклонение?

- У Николая II оказалась редчайшая мутация в одной из позиций митохондриальной ДНК. На этот момент уже провели миллионы генетических исследований, и ни у одного человека на белом свете в этой позиции не было генетической мутации. А у Николая II была.

- В итоге чьи останки похоронены в Петербурге?

- В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга похоронены: Николай II, императрица Александра Федоровна, их дочери - Ольга, Татьяна и Анастасия. Кроме них, доктор Боткин, горничная Демидова, лакей Трупп и повар Харитонов. В 2007 году во время раскопок обнаружены останки полусожженные, примерно 160 граммов на двоих, цесаревича Алексея и его сестры Марии.

Наше следствие всю нужную работу провело.

Но, поскольку у церкви все равно остались некоторые сомнения, в 2015-м следствие по делу о гибели и останках царской семьи было возобновлено…