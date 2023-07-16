Герой спецоперации «Z» старший сержант Патанов раненым доставлял боеприпасы на передний край обороны

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить».

УДАРИЛ ВРАГАМ ВО ФЛАНГ

Старший лейтенант Артур Дземишкевич

Старший лейтенант Артур Дземишкевич Фото: Минобороны РФ

«Мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Артура Дземишкевича выполняла боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобождённых от украинских националистов. Несмотря на постоянный артиллерийский и минометный обстрелы, благодаря грамотному руководству Артура, его подразделению удалось обустроить позиции без потерь. Противник неожиданно при поддержке минометного расчета перешел в атаку на позиции роты Дземишкевича. Оценив обстановку, Артур организовал своевременное занятие оборудованных огневых позиций. В ходе боя он грамотно руководил действиями подчиненных, организовал корректировку с помощью БПЛА ответного огня по минометному расчету противника. После подавления миномета, воспользовавшись замешательством противника, Артур организовал маневр огневых средств во фланг наступающих боевиков. Попав под массированный гранатометный обстрел, боевики понесли потери и отступили. Благодаря смелым и решительным действиям старшего лейтенанта Артура Дземишкевича и его подчиненных удалось отразить наступление противника, удержать занятые оборонительные рубежи, нанеся при этом ощутимый урон противнику в технике и живой силе».

ОТБИЛ АТАКУ БОЕВИКОВ

Рядовой Юрий Краснояров

Рядовой Юрий Краснояров Фото: Минобороны РФ

«Находясь на наблюдательном посту, командир отделения рядовой Юрий Краснояров выполнял задачи по охране позиций российской батальонной тактической группы. Украинские националисты предприняли попытку атаковать подразделения российских войск силами диверсионно-разведывательной группы. Краснояров своевременно обнаружил приближающихся боевиков. Получив задачу на уничтожение противника, вместе с вверенным ему отделением вступил в бой с боевиками. Благодаря грамотным действиям рядового Юрия Красноярова удалось отбить атаку националистов, уничтожив более десяти из них. С прибытием подкрепления, российские военнослужащие перешли в контрнаступление и завершили разгром оставшихся боевиков».

РАНЕННЫМ ДОСТАВЛЯЛ БОЕПРИПАСЫ

Старший сержант Сергей Патанов

Старший сержант Сергей Патанов Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Сергей Патанов со своим отделением действовал в составе батальонной тактической группы российских войск, выполняя боевую задачу по обороне населенного пункта. Во время боя, своевременно и умело менял огневые позиции и наносил существенный урон живой силе противника. Несмотря на полученное ранение правой руки, не покидая позиций продолжил отражать вражескую атаку. Рискуя собственной жизнью, доставил дополнительные боеприпасы на участок обороны, где противник сосредоточил основной удар. Вовремя доставленные боеприпасы для огневых средств подразделения позволили нанести потери противнику и отразить наступление. По окончанию боя был эвакуирован в безопасный район для оказания медицинской помощи. Благодаря мужеству старшего сержанта Сергея Патанова подразделение выполнило задачу по обороне населенного пункта и не допустило прорыва противника в глубину обороны».