Вдова Дмитрия Хворостовского показала нового возлюбленного через 6 лет после смерти мужа

Флоранс и Дмитрий Хворостовский познакомились в 1999 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 55 лет. Знаменитый баритон скончался в 2017 году в своем доме в Лондоне после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. После смерти мужа его вдова, швейцарская оперная певица Флоранс Илли посвятила себя воспитанию детей. В прошлом году вдова Хворостовского встретила новую любовь, но до сих пор скрывала роман. Лишь сейчас Флоранс показала публике своего избранника, опубликовав совместное фото с ним в соцсетях.

53-летняя певица встречается с 49-летним британским телеведущим Джорджем Кларком, звездой телешоу «Amazing Spaces» («Удивительные пространства»). На своей странице Флоранс поделилась совместным селфи с бойфрендом. На фото Джордж и Флоранс счастливо улыбаются, глядя в камеру.

53-летняя певица встречается с 49-летним британским телеведущим Джорджем Кларком. Фото: соцсети

Кларк - английский архитектор, телеведущий, лектор и писатель. Его телешоу «Amazing Spaces» вышло на экраны в 2012 году и с тех пор пережило несколько сезонов. В 2015 году Кларк был номинирован на престижную британскую премию BAFTA. Джордж в разводе, у него есть трое детей.

Флоранс воспитывает двоих детей Хворостовского: сыну Максиму сейчас 20 лет, дочери Нине – 16. После смерти Хворостовского Флоранс осталась в хороших отношениях с его семьей. Двоюродный брат Хворостовского Алексей Зархин, предприниматель из Сибири, рассказал журналистам, что родные певца желают Флоранс счастья и понимают, почему она решила начать жизнь с чистого листа.

Флоранс – гражданка Швейцарии, но родилась в Италии. Она свободно говорит по-русски. С Дмитрием Хворостовским Флоранс познакомилась в Женеве во время совместного спектакля в 1999 году. Всемирно известный баритон исполнял роль Дон Жуана, а Флоранс была его партнершей. У пары завязался роман после того, как Дмитрий поцеловал ее во время репетиций.

О болезни артиста стало известно в 2015 году. Хворостовский умер 22 ноября 2017 года от рака, после двух с половиной лет борьбы с глиобластомой – опухолью головного мозга.