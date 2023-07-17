Теракт на Крымском мосту: Атаку на Керченский мост совершили два украинских надводных беспилотника

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы Фото: REUTERS

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщает, что атаку на Крымский мост совершили морские беспилотники.

«В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», - сообщает НАК.

В ведомстве отметили, что правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт». следствием проводятся необходимые оперативные и следственные действия.

В Следственном комитете России KP.RU сообщили, что по данным предварительного следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста.

«По данным следствия погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения», - уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.