«Сельдяной король» или мифический мутант: Невероятное видео объяснили эксперты

Вероятно, раны нанесла акулка из семейства пряморотых акул

Подводное видео стало хитом в соцсетях. В кадре четверо дайверов кружат возле огромной рыбы необычного вида. Длинная и плоская, она не плывет, а как будто висит в воде топориком - вверх головой. Парит себе, мерцает серебристым гладким боком, в котором люди отражаются как в зеркале. А на туловище зияют два идеально круглых черных отверстия. Мы не стали гадать, кто просверлил беднягу, а сразу позвонили профессору кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Кириллу Кузищину.

ЭТО НЕ КОРОЛЬ

- Кирилл Васильевич, кого встретили дайверы? Гуляет версия, что это сельдяной король - предвестник землетрясений и цунами. Он?

- Судя по съемке, это его очень близкий родственник - представитель семейства вогмеровых. По-латыни Trahipteridae. Они также обитают в открытом океане и могут встретиться как в поверхностных водах, так и на глубине 700-800 метров. Что касается предвестника бед, то это научно не доказано. Во время цунами и землетрясений глубоководная фауна поднимается к поверхности и ее выбрасывает на берег - отчасти это правда, но эти рыбы могут встречаться на разной глубине.

- Почти 3-метровая особь – взрослая?

- Для вогмеровых это нормальный размер. А вот сельдяные короли бывают и восьмиметровыми, и, будь это король, мы бы говорили о молодом экземпляре. Но это не он. Отличие еще в том, что у сельдяного короля первые лучи спинного плавника длинные и ярко-красные, наподобие короны - отсюда и название. У рыбы на видео таких лучей нет. А сельдяным назвали потому, что этих рыб находили в тропической зоне сред косяков сардин, которыми они питаются.

- Копченая рыбка вомер из магазина случайно не родня этой королевской компании?

- В магазинах продается совсем другая рыба – из семейства ставридовых. Сельдяной король для человека несъедобен: у него отвратительный вкус. В былые времена – в эпоху великих географических открытий – этих рыб пытались скармливать корабельным свиньям, которых брали с собой как провиант. Так вот всеядные хрюшки отказывались их есть.

БОЛЬНО, НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО

- С рыбой прояснилось. Но кто же оставил на ее теле странные отверстия?

- Вероятно, раны нанесла акулка из семейства пряморотых акул. Мы привыкли, что есть гигантские хищники, которые человека напополам перекусывают, но есть и мелкие. Эта – около двадцати сантиметров в длину. Из-за интересного способа питания вид называют cookiecutter shark. Дословно – пирожноевырезающая акула. На верхней челюсти у акулы длинный острый зуб, которым она впивается в жертву, а нижними зубами вырезает аккуратненько полусферу, вращаясь как циркуль, и выдергивает кусок мяса правильной формы - как затычку из ванной. Потом нарезает на полосы и съедает. Напасть может на кого угодно – тунца, вогмера, сельдяного короля, даже дельфина или кита. Для вогмера такая рана, скорее всего, нефатальная, потому что поверхностная, а у рыб великолепная способность к регенерации. Отметина, конечно, останется, но рана затянется.

- А кажется, что рыбе пришел каюк, поэтому она даже плыть не может…

- Позиция головой кверху – нормальная для этого вида. У них основной движитель – длинный спинной плавник, которые задает волнообразные движения, и рыба плывет брюхом вперед. А когда охотится, совершает бросок к плавающей сверху рыбке – обычно это мелкие сардины или анчоусы.

- На теле разного размера раны – акул было несколько? Вогмеру больно было?

- Установить однозначно, одна или две акулы напали, одновременно или поочередно, помогла бы настоящая медэкспертиза. Да и никто не доказал, что одна акула всегда вырезает раны одного размера. Что касается боли, то раньше действительно считалось, что рыбы ее не испытывают. Теперь доказано, причем отечественными учеными: им больно, как и всему живому.

- А на человека эта живодерка может напасть?

- Они охотятся не у поверхности, а на глубине, так что встреча с человеком маловероятна.

- Сигарная акула – тоже про нее?

- Это народное название, неофициальное. Если включить воображение, сходство с сигарой можно найти: размер, бурый цвет… Причудливым рыбкам часто дают причудливые названия.

- Правда ли, что этот вид акул еще и светится в темноте? Красивый мерцающий вогмер, к нему мчится светящаяся акула – страшно красивое зрелище, наверное.

- Про эту акулу не скажу, однако ее близкие родственники – тоже мелкие, из пряморотых, обитающие на большой глубине - могут светить органами, которые у них находятся на брюхе. Свет направлен вниз. Специалисты в области поведения рыб говорят, что эта способность помогает акулам обеспечивать стайный образ жизни в темноте. Но это всего лишь гипотеза.

КУСАК РАСКУСИЛИ ПОДВОДНИКИ

- Можно ли увидеть маленьких хищниц в океанариумах?

- В Москвариуме таких нет. Их трудно содержать, потому что подходящие им условия глубоководности в аквариуме почти невозможно создать технически. Да и выловить их живьем – большая проблема. Мне довелось бывать в океанариуме в Сан-Франциско, видел там аквариум со светящимися рыбами из семейства фонареглазых. Однако те рыбы не глубоководные, живут в приповерхностных слоях и светятся по ночам. Аквариум с ними стоял в темном зале, и были хорошо видны светящиеся органы.

- Коль их сложно поймать, как же ученые узнали про их способ питания? Нет ли тут интересной истории?

- Есть. Когда в мировом океане стали активно применять атомные подводные лодки, их корпуса обивали резиновым покрытием. На нем после рейсов часто находили круглые вырезки. И на наших, и на американских. Это и стало стимулом к исследованиям. Однако не дам голову на отсечение, что это правда, а не выдумка. А вообще как устанавливают повадки в таких случаях? Накапливая наблюдения. Находили рыб с характерными ранами, анализировали…

- Кирилл Васильевич, тем дайверам у Тайваня повезло, что встретили такую рыбину? Это редкий случай?

- Статистика погружений дайверов, еще и с фиксацией таких рыб, не ведется. Да и вогмеры – вполне обычный компонент в толще воды в тропической зоне. В каком-то смысле везением можно считать то, что встретили рыбу с укусами акулы. Но сенсацией я бы это не назвал.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

И в Россию такие заплывали

В августе 2019 года в бухте Паллада на косе Назмимова в Хасанском районе Приморья местный житель поймал сельдяного короля. Это был первый случай в России. Вот как он описывал находку: «Глаза как у ящерицы — двигаются… Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Как будто следила. Усы красные, сантиметров по 70, концы интересные по форме - как необычный цветок. Сама рыба по размерам примерно два метра 70 сантиметров, весом около пяти-шести килограммов. Чешуи у нее нет, может быть, какой-то налет... В воде вся светится, как зеркало. Рот как у селедки, зубов нет. И такое чувство, что рыба без головы… Плавник как хвост, а хвоста как такового нет, просто меч». Рыбак с друзьями пофоткались с дивным трофеем и отпустили.

- Занос рыбы в северные районы связан с течениями, пресловутыми масштабными изменениями климата, прогревом вод, - говорит Кирилл Кузищин. – Случай для нас уже скорее замечательный, чем уникальный, ведь проникновение субтропической фауны в наши воды перестает быть необычным, так что, как говорится, встречайте!