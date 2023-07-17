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17 июля 2023 8:54

«Сельдяной король» или мифический мутант: Невероятное видео объяснили эксперты

Профессор Кузищин заявил, что изрешеченная акулами рыба не является сельдяным королем
Анна ЛУКЬЯНОВА
Вероятно, раны нанесла акулка из семейства пряморотых акул

Вероятно, раны нанесла акулка из семейства пряморотых акул

Подводное видео стало хитом в соцсетях. В кадре четверо дайверов кружат возле огромной рыбы необычного вида. Длинная и плоская, она не плывет, а как будто висит в воде топориком - вверх головой. Парит себе, мерцает серебристым гладким боком, в котором люди отражаются как в зеркале. А на туловище зияют два идеально круглых черных отверстия. Мы не стали гадать, кто просверлил беднягу, а сразу позвонили профессору кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Кириллу Кузищину.

ЭТО НЕ КОРОЛЬ

- Кирилл Васильевич, кого встретили дайверы? Гуляет версия, что это сельдяной король - предвестник землетрясений и цунами. Он?

- Судя по съемке, это его очень близкий родственник - представитель семейства вогмеровых. По-латыни Trahipteridae. Они также обитают в открытом океане и могут встретиться как в поверхностных водах, так и на глубине 700-800 метров. Что касается предвестника бед, то это научно не доказано. Во время цунами и землетрясений глубоководная фауна поднимается к поверхности и ее выбрасывает на берег - отчасти это правда, но эти рыбы могут встречаться на разной глубине.

- Почти 3-метровая особь – взрослая?

- Для вогмеровых это нормальный размер. А вот сельдяные короли бывают и восьмиметровыми, и, будь это король, мы бы говорили о молодом экземпляре. Но это не он. Отличие еще в том, что у сельдяного короля первые лучи спинного плавника длинные и ярко-красные, наподобие короны - отсюда и название. У рыбы на видео таких лучей нет. А сельдяным назвали потому, что этих рыб находили в тропической зоне сред косяков сардин, которыми они питаются.

- Копченая рыбка вомер из магазина случайно не родня этой королевской компании?

- В магазинах продается совсем другая рыба – из семейства ставридовых. Сельдяной король для человека несъедобен: у него отвратительный вкус. В былые времена – в эпоху великих географических открытий – этих рыб пытались скармливать корабельным свиньям, которых брали с собой как провиант. Так вот всеядные хрюшки отказывались их есть.

БОЛЬНО, НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО

- С рыбой прояснилось. Но кто же оставил на ее теле странные отверстия?

- Вероятно, раны нанесла акулка из семейства пряморотых акул. Мы привыкли, что есть гигантские хищники, которые человека напополам перекусывают, но есть и мелкие. Эта – около двадцати сантиметров в длину. Из-за интересного способа питания вид называют cookiecutter shark. Дословно – пирожноевырезающая акула. На верхней челюсти у акулы длинный острый зуб, которым она впивается в жертву, а нижними зубами вырезает аккуратненько полусферу, вращаясь как циркуль, и выдергивает кусок мяса правильной формы - как затычку из ванной. Потом нарезает на полосы и съедает. Напасть может на кого угодно – тунца, вогмера, сельдяного короля, даже дельфина или кита. Для вогмера такая рана, скорее всего, нефатальная, потому что поверхностная, а у рыб великолепная способность к регенерации. Отметина, конечно, останется, но рана затянется.

- А кажется, что рыбе пришел каюк, поэтому она даже плыть не может…

- Позиция головой кверху – нормальная для этого вида. У них основной движитель – длинный спинной плавник, которые задает волнообразные движения, и рыба плывет брюхом вперед. А когда охотится, совершает бросок к плавающей сверху рыбке – обычно это мелкие сардины или анчоусы.

- На теле разного размера раны – акул было несколько? Вогмеру больно было?

- Установить однозначно, одна или две акулы напали, одновременно или поочередно, помогла бы настоящая медэкспертиза. Да и никто не доказал, что одна акула всегда вырезает раны одного размера. Что касается боли, то раньше действительно считалось, что рыбы ее не испытывают. Теперь доказано, причем отечественными учеными: им больно, как и всему живому.

- А на человека эта живодерка может напасть?

- Они охотятся не у поверхности, а на глубине, так что встреча с человеком маловероятна.

- Сигарная акула – тоже про нее?

- Это народное название, неофициальное. Если включить воображение, сходство с сигарой можно найти: размер, бурый цвет… Причудливым рыбкам часто дают причудливые названия.

- Правда ли, что этот вид акул еще и светится в темноте? Красивый мерцающий вогмер, к нему мчится светящаяся акула – страшно красивое зрелище, наверное.

- Про эту акулу не скажу, однако ее близкие родственники – тоже мелкие, из пряморотых, обитающие на большой глубине - могут светить органами, которые у них находятся на брюхе. Свет направлен вниз. Специалисты в области поведения рыб говорят, что эта способность помогает акулам обеспечивать стайный образ жизни в темноте. Но это всего лишь гипотеза.

КУСАК РАСКУСИЛИ ПОДВОДНИКИ

- Можно ли увидеть маленьких хищниц в океанариумах?

- В Москвариуме таких нет. Их трудно содержать, потому что подходящие им условия глубоководности в аквариуме почти невозможно создать технически. Да и выловить их живьем – большая проблема. Мне довелось бывать в океанариуме в Сан-Франциско, видел там аквариум со светящимися рыбами из семейства фонареглазых. Однако те рыбы не глубоководные, живут в приповерхностных слоях и светятся по ночам. Аквариум с ними стоял в темном зале, и были хорошо видны светящиеся органы.

- Коль их сложно поймать, как же ученые узнали про их способ питания? Нет ли тут интересной истории?

- Есть. Когда в мировом океане стали активно применять атомные подводные лодки, их корпуса обивали резиновым покрытием. На нем после рейсов часто находили круглые вырезки. И на наших, и на американских. Это и стало стимулом к исследованиям. Однако не дам голову на отсечение, что это правда, а не выдумка. А вообще как устанавливают повадки в таких случаях? Накапливая наблюдения. Находили рыб с характерными ранами, анализировали…

- Кирилл Васильевич, тем дайверам у Тайваня повезло, что встретили такую рыбину? Это редкий случай?

- Статистика погружений дайверов, еще и с фиксацией таких рыб, не ведется. Да и вогмеры – вполне обычный компонент в толще воды в тропической зоне. В каком-то смысле везением можно считать то, что встретили рыбу с укусами акулы. Но сенсацией я бы это не назвал.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

И в Россию такие заплывали

В августе 2019 года в бухте Паллада на косе Назмимова в Хасанском районе Приморья местный житель поймал сельдяного короля. Это был первый случай в России. Вот как он описывал находку: «Глаза как у ящерицы — двигаются… Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Как будто следила. Усы красные, сантиметров по 70, концы интересные по форме - как необычный цветок. Сама рыба по размерам примерно два метра 70 сантиметров, весом около пяти-шести килограммов. Чешуи у нее нет, может быть, какой-то налет... В воде вся светится, как зеркало. Рот как у селедки, зубов нет. И такое чувство, что рыба без головы… Плавник как хвост, а хвоста как такового нет, просто меч». Рыбак с друзьями пофоткались с дивным трофеем и отпустили.

- Занос рыбы в северные районы связан с течениями, пресловутыми масштабными изменениями климата, прогревом вод, - говорит Кирилл Кузищин. – Случай для нас уже скорее замечательный, чем уникальный, ведь проникновение субтропической фауны в наши воды перестает быть необычным, так что, как говорится, встречайте!

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