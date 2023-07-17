Cначала надо исследовать повреждения Фото: REUTERS

Движение по Крымскому мосту перекрыто. На месте работают криминалисты, а строители уже оценивают ущерб. Владимир Путин уже поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину организовать ремонт переправы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Когда откроют Крымский мост и сколько времени может занять ремонт?

Об этом комсомолке рассказал технический директор института «Гипростроймост-Санкт- Петербург» Игорь Колюшев. Организация в свое время проектировала переправу.

- Точные сроки сейчас назвать сложно, потому что сначала надо исследовать повреждения. Не ясно, задеты ли опоры…

- Но примерно-то можно оценить минимальное время? – вопрос КП.

- К сожалению, за три дня точно не сделать. Пролеты делались на заводах в Воронеже и Кургане. На производство понадобится месяц-полтора. Потом надо доставить эти пролеты. Потом смонтировать.

- Главное: все детали сделаны у нас? Мы не зависим от импорта и санкций?

- Все мы, все наше! Весь мост из российских деталей. Все можем сделать, - заверил проектировщик.

Возможно, открыть Крымский мост получится даже быстрее оценок эксперта. В декабре прошлого года, когда Владимир Путин лично проинспектировал ремонт Крымского моста, вице-премьер Марат Хуснуллин раскрыл два секрета быстрой работы. Первый: нужный металл уже был под рукой. Второй: строительный сектор у нас развит, поэтому недостатка в людях и техники не оказалось.

- За 2 недели собрали и привезли (металлоконструкции – Ред.). Мы выстроили цепочку сопровождения с ГАИ - каждый пост отслеживал каждую машину, - сообщил в декабре замглавы правительства.

Власти, можно сказать, в режиме реального времени следили за подвозом материалов и знали точно, когда откроют Крымский мост. Скорее всего, сейчас рабочие сработают не менее оперативно. Хуснуллин уже заявил, что точный сроки будут ясны вечером 17 июля.

Сейчас правительство организует объезд через новые территории.

- Ускоренный проход через границу без проверки, ускоренная проверка при въезде в Ростовскую область, возможность ехать круглосуточно, - рассказал журналистам вице-премьер Хуснуллин. - В ближайшее время запустим паромную переправу. Железнодорожная часть моста полностью готова.

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