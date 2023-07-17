Как Россия ответит на атаку Крымского моста 17 июля: планы Кремля раскрыл Песков

Все соответствующие службы и ведомства работают Фото: REUTERS

…- Президент Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и губернатора Крыма Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост, - с этой информации в понедельник, 17 июля, официальный представитель Кремля начал своё общение с российской и иностранной прессой. - Президент России дал поручения об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи и содействия людям, находящимся в пути.

Путин также поручил вице-премьеру Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

В настоящий момент по поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион. После ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то к 7 вечера приблизительно доклада по ВКС. (Видеоконференцсвязь. - А.Г.)

Будет совещание по ВКС, в ходе которого Хуснуллин уже с места доложит о положении дел.

Это что касается террористического акта на Крымском мосту…

ОТВЕТ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ KP.RU

Александр Гамов:

- Дмитрий Сергеевич, по причине того, что ВСУ и террористический режим Киева терпят катастрофическое поражение на фронтах, их атаки на мирные регионы России могут расшириться. Мы готовы к таким атакам по другим регионам?

Дмитрий Песков:

- Разумеется, все соответствующие службы, ведомства, все работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима.

Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена на Крымском мосту.

И об этом надо говорить, чтобы все это слышали.

Это всё дело рук киевского режима.

А мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий.

НА КАКИЕ ЕЩЁ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ ПЕСКОВ

- С учетом террористического акта на Крымском мосту, с точки зрения Кремля, стоит ли ввести какие-то ограничения на перемещения в регионе? И будут ли приняты какие-то дополнительные меры безопасности в связи с туристическим сезоном?

- Вы знаете, что дополнительные меры безопасности постоянно принимаются, они совершенствуются.

При этом вы знаете, что есть и туристическая нагрузка, и вы знаете, что возникают очереди. Об этом заводили неоднократно речь на совещаниях у президента, и говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечение безопасности.

Мы знаем причину, и мы знаем тех, кто стоит за этим террористическим актом.

Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы.

О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся.

- Стоит ли ждать сегодня каких-либо заявлений по зерновой сделке?

- Смотрите, фактически «черноморские договоренности» прекратили свое действие сегодня.

Как сказал уже ранее Президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля.

К сожалению, часть, касающаяся России, этих «черноморских договоренностей» не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается.

Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки незамедлительно.

Вот де-факто такая ситуация.

- Можно ли это считать официальным заявлением о том, что зерновая сделка свое существование прекратила? Просто в СМИ появляется информация о том, что участники зерновой сделки ждут решения России.

- Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки.

- Дмитрий Сергеевич, представитель МИД Захарова заявила, что все решения, в том числе вероятные решения об атаке Крымского моста, украинские власти принимали при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. Как считают в Кремле, сегодняшняя очередная атака на Крым, плюс бесконечные поставки вооружений Киеву, могут ли стать поводом для полного разрыва дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном и Лондоном?

- Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима, Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса.

Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает и из Североатлантического альянса, и из Вашингтона в Киев на постоянной основе. Поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет.

Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Это вопрос, наверное, не совсем корректный. Потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога.

Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи, но каналы для диалога все равно нужны.

- Можете ли вы сказать, каким будет ответ России на подрыв Крымского моста?

- Сейчас – нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться.

- Скажите, взрыв моста, он как-то способен повлиять на позицию России в зерновой сделке и добавить, скажем так, аргументов для России к тому, чтобы ее не продлевать вообще, даже если ее условия будут выполняться?

- Нет, это не связанные абсолютно события.

Вы знаете, что еще до этой террористической атаки позиция была заявлена президентом Путиным.

Я еще раз повторяю, как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть «черноморских договоренностей», Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки…