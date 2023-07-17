Беспринципный террор Киевского режима

Российский политики Сергей Степашин. Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Сергей Вадимович, совершен ужасный теракт на Крымском мосту…

- Очередной.

- Ваша позиция по этому поводу?

- Это, действительно, теракт против мирного населения, мирных граждан.

Погибли два человека, семья, девочка (дочь погибших. - А.Г.), слава Богу, выжила.

Меня больше всего поразило заявление некоего Подоляка (есть такой, ну, от русского слова «падаль») (Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского. - А. Г.). Вот эта падаль заявила о том, что они будут уничтожать все «незаконно построенные сооружения».

Так вот, с моей точки зрения, незаконно построенное сооружение – это нынешний режим Украины, захвативший власть, совершивший террористический переворот в 2014-м и продолжающий активную террористическую деятельность.

- Вы уже предлагали официально признать преступный киевский режим террористическим…

- Да, Александр, я выходил с этим предложением еще в мае нынешнего года на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, где присутствовало 20 международных организаций и все лучшие юристы моей страны, в том числе силовики.

Вот там я официально - от имени Ассоциации юристов России - обратился к Государственной Думе, к ее руководителю Вячеславу Володину с заявлением о том, что пришло время признать преступный киевский режим террористическим со всеми вытекающими отсюда последствиями - для действия наших спецподразделений и Вооруженных Сил.

Так, как сделали американцы в 2001-м, после нападения террористов на башни-близнецы.

Кстати, меня тогда (в мае на форуме в Питере. - А.Г.) открыто поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Но наши депутаты почему-то с этим не спешат.

- Поэтому, исходя из того, что произошло сегодня, я еще раз официально, как председатель Ассоциации юристов России, обращаюсь к руководству Государственной Думы с предложением до парламентских каникул рассмотреть этот вопрос и принять решение о признании киевского режима террористическим.

- Сегодня по заданию главы государства в Крым отправился вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Как пожарная команда. Там, где беда, там Марат.

Я только что разговаривал с министром строительства России Иреком Файзуллиным о проведении ремонта моста. (Сергей Степашин - председатель Общественного совета при Минстрое РФ. - А.Г.) Надеюсь, что мы быстро ликвидируем проблему, мы умеем работать.

Но, кроме министра строительства и вице-премьера, к решению возникших задач должны подключиться и другие властные структуры и инстанции.

Надо принять превентивные меры, поставить заслон для терактов…

- А конкретно?

- … В том числе и для так называемых надводных беспилотных кораблей, это очевидно.

Необходимо устанавливать сетки, решетки. Как это делали во время Великой Отечественной.

Пускай товарищи поизучают опыт своих предшественников.

И, конечно, те, кто совершил теракт, должны быть уничтожены, где бы они ни находились.

- Это ещё как раз о превентивных мерах.

- Да. Как это делается в любой стране мира, как это делает израильский Моссад.

Я думаю, должен проявить активность и Комитет по обороне Государственной Думы.

Я в свое время возглавлял такой комитет Верховного Совета Российской Федерации и знаю, какие у него функции, полномочия, и для чего он нужен.

- А как ваш товарищ и соратник - депутат Крашенинников?

- Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников готов поддержать это предложение. Я с ним уже беседовал на эту тему.

Но инициатива должна исходить все-таки, на мой взгляд, от наших спецслужб, от военного ведомства…

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