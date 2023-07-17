Два месяца без воды и еды: современный Робинзон вместе с собакой-Пятницей чудом выжил в открытом океане

51-летний австралиец Тим Шеддок два месяца дрейфовал в океане. Фото: Кадр видео

Необычная история произошла с 51-летним австралийцем Тимом Шеддоком, который решил на своем судне совершить заплыв через Тихий океан. Как сообщил телеканал 9News, 51-летний житель Сиднея и его собака Белла в апреле отправились из Мексики во Французскую Полинезию, намереваясь проплыть 6 тысяч километров. Однако стихия преподнесла им неприятный сюрприз.

Из-за шторма, разразившегося через несколько недель после отплытия, электроника на лодке была повреждена, в результате чего моряк и его собака стали дрейфовать в Тихом океане. Самым опасным для мужчины и его пса была жара и отсутствие пресной воды. Мореплавателям приходилось утолять жажду дождевой водой и питаться выловленной рыбой, благо на лодке были снасти.

Когда через два месяца их нашли у берегов Мексики, Шеддок был уже гораздо худее, чем в начале пути, да еще и оброс густой бородой. Сначала несчастных заметил вертолет, который проинформировал находившийся неподалеку траулер, занимавшийся выловом тунца. Врач, находившийся на борту траулера, отметил, что жизненные показатели мужчины «в норме». Шеддок и сам держится молодцом, правда, признается, что ему необходимы хорошая еда и отдых, чтобы восстановить силы. С Беллой тоже все в полном порядке.

Впрочем путешествие Шеддока не является рекордом в таком «экстремальном плавании». Гораздо более известен случай Стивена Каллахэна, которого мотало на надувном плоту 76 дней. В 1952 году американец хотел принять участие в регате в Атлантическом океане, но его судно потерпело крушение, поэтому мужчина был вынужден воспользоваться спасательным средством.

Ситуация у Каллахэна была гораздо хуже, чем у Шэддока, ведь из-за маленьких размеров плота американец не мог даже полностью выпрямиться. В дополнении к этому плот явно не был рассчитан на длительную эксплуатацию и мог спуститься в любой момент.

Тем не менее Каллахэна не сдался, а стал бороться за свою жизнь. Пропитание он добывал рыбалкой и охотой на птиц, а воду получал из небольшого опреснителя и дождевой воды. Когда мужчину подобрали, он был ослаблен, но еще живой, правда исхудал и был в соляных ожогах. Первоначально психически ему было очень тяжело, если учесть в каких условиях моряк провел два месяца. Однако со временем Каллахэн отошел от стресса и написал мемуары.