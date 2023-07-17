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Политика17 июля 2023 12:59

Украина ошарашила даже своих хозяев: западные СМИ не могут оправдать новый теракт Киева на Крымском мосту

Пока иностранные политики не спешат поддерживать очередную выходку киевского режима
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Украина вновь атаковала Крымский мост.

Украина вновь атаковала Крымский мост.

Фото: Следственный комитет России.

Пока сообщения западных СМИ о новом теракте Украины на Крымском мосту носят преимущественно информативный характер - что и когда произошло, последствия случившегося. Политики тоже пока не спешат с громкими заявлениями, как это было в октябре прошлого года, когда прибалты и поляки с нескрываемым злорадством и ненавистью к России славили «успех Украины». Оценки, конечно же, появятся, но чуть позже, когда станет понятной вся картина и будут осознаны возможные последствия для Киева за эту его «перемогу».

Но уже сейчас ведущие издания Запада, например, The New York Times и The Guardian, в сообщениях указывают на такие обстоятельства: во-первых, Крымский мост является важным маршрутом перевозки российских войск на Украину, а также на Черноморский флот, во-вторых, повредить мост в разгар туристического сезона - хорошая возможность получить пропагандистский эффект, и, наконец, сразу же обращает на себя время теракта - последний день действия «зерновой сделки».

Россия и раньше заявляла, что эта сделка действует очень «кособоко» - выгоды в основном получает украинская сторона и третьи страны, в то время как обещанные Москве возможности по доступу на мировые рынки ее продовольствия и удобрений саботируются Западом. К тому же морской коридор, который был создан для прохода судов из украинских портов, использовался Киевом для попыток атак на Крым и Севастополь при помощи дронов. Поскольку и нынешняя атака на Крымский мост осуществлена при их помощи и, скорее всего, с использованием того же морского коридора, то о сделке, как уже и было заявлено в Кремле, можно забыть.

Украина атаковала Крымский мост 17 июля.

Украина атаковала Крымский мост 17 июля.

Фото: REUTERS

Эксперты отмечают, что больше всего в том, чтобы «зерновая сделка» сорвалась по инициативе Москвы, был заинтересован Вашингтон. Расчет прост. Прежде всего, именно американцам, как экспортерам зерна, выгодно, чтобы цены на продовольственных рынках устремились вверх. Кроме этого и политико-дипломатический «навар» им мог достаться: дескать, это русские препятствуют поступлению на мировые рынки зерна и продовольствия, тем самым провоцируя голод в бедных странах. Глобальный Юг, с которым сейчас Россия выстраивает особые отношения, в таких раскладах Вашингтона должен на нее «обидеться». При этом факт, что из всего зерна, вывозимого в рамках сделки, лишь чуть больше двух процентов попадало в самые нуждающиеся страны, Запад игнорирует.

Разумеется, нельзя не задать вопрос: почему теракт, который в Киеве не стесняются назвать своим громким успехом, произошел не накануне и не во время саммита НАТО в Вильнюсе, а через несколько дней после него? Ведь, по логике, приди Зеленский на сходку своих спонсоров с таким «козырем» в рукаве, то его заверения об успешном «контрнаступе» звучали гораздо убедительней. Но, с другой стороны, как бы ни пытались западные политики и эксперты доказать, как это делает в немецкой Welt профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карл Масала, что подрыв Крымского моста вовсе не теракт, потому что сам мост - «законная цель», сделать это непросто. Только представим, что на натовском саммите одобряют удар, жертвами которого стали семейная пара и их дочь. А ведь не одобрить тоже нельзя, когда Киеву все участники выказывали безусловную поддержку… Ну и как здесь сохранить «сугубо оборонный» образ альянса?

Рухнула опора Крымского моста.

Рухнула опора Крымского моста.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поэтому атака на Крымский мост случилась после саммита. Но это никак не говорит о том, что Киев сделал это «без спросу». Подтверждений того, что американцы и англичане тут не могли ему не подсобить, уже достаточно. Да и вал негативных оценок итогов саммита в Вильнюсе, где Зеленский явно хотел получить большего, может перебить «хорошая новость с Крымского направления». Правда, в соцсетях, украинских и европейских, часто задают вопрос: а какая ответка прилетит на Украину после этого теракта? В октябре прошлого года, как помним, Киеву пришлось серьезно рассчитываться за теракт на Крымском мосту. Вряд ли ему сойдет с рук и на этот раз.

Явно не случайно сразу после сходки натовцев в Литве снова пошли «инфоволны» о том, что Украине для создания мощных позиций на будущих переговорах с Россией надо добиться серьезных успехов на поле боя. Потому что в раскладах, уже не раз озвученных в США, Киев к осени должен все-таки пойти на переговоры с Москвой, но «с позиций силы».

Однако на поле боя у Украины пока не получается. Может, нынешний теракт - это как раз демонстрация недостающей «силы»? Тогда выраженная в Вильнюсе поддержка «формулы мира» Зеленского, предполагающая «возвращение» Киеву Крыма, воспринимается однозначно: как солидарность НАТО с терактами, жертвами которых становятся мирные люди.

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