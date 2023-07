Украина ошарашила даже своих хозяев: западные СМИ не могут оправдать новый теракт Киева на Крымском мосту

Украина вновь атаковала Крымский мост. Фото: Следственный комитет России.

Пока сообщения западных СМИ о новом теракте Украины на Крымском мосту носят преимущественно информативный характер - что и когда произошло, последствия случившегося. Политики тоже пока не спешат с громкими заявлениями, как это было в октябре прошлого года, когда прибалты и поляки с нескрываемым злорадством и ненавистью к России славили «успех Украины». Оценки, конечно же, появятся, но чуть позже, когда станет понятной вся картина и будут осознаны возможные последствия для Киева за эту его «перемогу».

Но уже сейчас ведущие издания Запада, например, The New York Times и The Guardian, в сообщениях указывают на такие обстоятельства: во-первых, Крымский мост является важным маршрутом перевозки российских войск на Украину, а также на Черноморский флот, во-вторых, повредить мост в разгар туристического сезона - хорошая возможность получить пропагандистский эффект, и, наконец, сразу же обращает на себя время теракта - последний день действия «зерновой сделки».

Россия и раньше заявляла, что эта сделка действует очень «кособоко» - выгоды в основном получает украинская сторона и третьи страны, в то время как обещанные Москве возможности по доступу на мировые рынки ее продовольствия и удобрений саботируются Западом. К тому же морской коридор, который был создан для прохода судов из украинских портов, использовался Киевом для попыток атак на Крым и Севастополь при помощи дронов. Поскольку и нынешняя атака на Крымский мост осуществлена при их помощи и, скорее всего, с использованием того же морского коридора, то о сделке, как уже и было заявлено в Кремле, можно забыть.

Украина атаковала Крымский мост 17 июля. Фото: REUTERS

Эксперты отмечают, что больше всего в том, чтобы «зерновая сделка» сорвалась по инициативе Москвы, был заинтересован Вашингтон. Расчет прост. Прежде всего, именно американцам, как экспортерам зерна, выгодно, чтобы цены на продовольственных рынках устремились вверх. Кроме этого и политико-дипломатический «навар» им мог достаться: дескать, это русские препятствуют поступлению на мировые рынки зерна и продовольствия, тем самым провоцируя голод в бедных странах. Глобальный Юг, с которым сейчас Россия выстраивает особые отношения, в таких раскладах Вашингтона должен на нее «обидеться». При этом факт, что из всего зерна, вывозимого в рамках сделки, лишь чуть больше двух процентов попадало в самые нуждающиеся страны, Запад игнорирует.

Разумеется, нельзя не задать вопрос: почему теракт, который в Киеве не стесняются назвать своим громким успехом, произошел не накануне и не во время саммита НАТО в Вильнюсе, а через несколько дней после него? Ведь, по логике, приди Зеленский на сходку своих спонсоров с таким «козырем» в рукаве, то его заверения об успешном «контрнаступе» звучали гораздо убедительней. Но, с другой стороны, как бы ни пытались западные политики и эксперты доказать, как это делает в немецкой Welt профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карл Масала, что подрыв Крымского моста вовсе не теракт, потому что сам мост - «законная цель», сделать это непросто. Только представим, что на натовском саммите одобряют удар, жертвами которого стали семейная пара и их дочь. А ведь не одобрить тоже нельзя, когда Киеву все участники выказывали безусловную поддержку… Ну и как здесь сохранить «сугубо оборонный» образ альянса?

Рухнула опора Крымского моста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поэтому атака на Крымский мост случилась после саммита. Но это никак не говорит о том, что Киев сделал это «без спросу». Подтверждений того, что американцы и англичане тут не могли ему не подсобить, уже достаточно. Да и вал негативных оценок итогов саммита в Вильнюсе, где Зеленский явно хотел получить большего, может перебить «хорошая новость с Крымского направления». Правда, в соцсетях, украинских и европейских, часто задают вопрос: а какая ответка прилетит на Украину после этого теракта? В октябре прошлого года, как помним, Киеву пришлось серьезно рассчитываться за теракт на Крымском мосту. Вряд ли ему сойдет с рук и на этот раз.

Явно не случайно сразу после сходки натовцев в Литве снова пошли «инфоволны» о том, что Украине для создания мощных позиций на будущих переговорах с Россией надо добиться серьезных успехов на поле боя. Потому что в раскладах, уже не раз озвученных в США, Киев к осени должен все-таки пойти на переговоры с Москвой, но «с позиций силы».

Однако на поле боя у Украины пока не получается. Может, нынешний теракт - это как раз демонстрация недостающей «силы»? Тогда выраженная в Вильнюсе поддержка «формулы мира» Зеленского, предполагающая «возвращение» Киеву Крыма, воспринимается однозначно: как солидарность НАТО с терактами, жертвами которых становятся мирные люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теракт на Крымском мосту: Полная хронология и все последние новости к этому часу

Полная хронология ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года (подробнее)

Что такое зерновая сделка и почему Россия из нее вышла: Запад продолжает нагло врать Москве и плевать на свои обещания

Песков: Россия остановила зерновую сделку до выполнения условий Москвы (подробнее)