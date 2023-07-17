Москва терпеливо ждала. Дважды «зерновая сделка» продлевалась Россией Фото: EAST NEWS

Остановка зерновой сделки: последние новости

В понедельник Россия официально проинформировала ООН, Турцию и Украину о возражении против продления так называемой «зерновой сделки».

Соглашение де-факто остановлено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Москва может вернутся к исполнению сделки. Но для этого договоренности должны начать исполнять полностью, а не выборочно.

Информацию о приостановке сделки подтвердил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

- Зерновая сделка "вошла в историю", - сказал политик, добавив, что намерен обсудить соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Эрдогана, российский политик хочет продления соглашения.

В Союзе экспортеров зерна заявили, что российские экспортеры продолжат выполнять свои контрактные обязательства после приостановки сделки.

Что такое зерновая сделка: суть соглашения простыми словами

В действительности название «зерновая сделка» не совсем корректно. В Стамбуле 22 июля 2022 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН было достигнуто соглашение об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов. Официальное название этой договоренности - инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов. При этом «зерновая сделка» являлась лишь частью пакетного соглашения.

Какие были обязательства у России

Россия с самого первого дня полностью выполняла все взятые на себя обязательства. Москва разблокировала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделкой воспользовались сотни грузовых судов. Были вывезены миллионы метрических тонн зерна и другой украинской агропродукции.

Почему Россия не продлила зерновую сделку

А вот вторая часть инициативы так и осталась на бумаге. Вместе с «зерновой сделкой» Россией и ООН был подписан и меморандум, рассчитанный на три года. Этот документ предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Среди главных задач также были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса». И ничего из этого на практике сделано не было.

Секретариат ООН лишь «кормил» МИД РФ обещаниями о том, что вот-вот договоренности по второй части пакетного соглашения начнут работать. Но обещания так и остались обещаниями.

Возможности продления зерновой сделки

Причем Москва терпеливо ждала. Дважды «зерновая сделка» продлевалась Россией. И это несмотря на то, что никакого прогресса по второй части соглашения не было. Терпение у Москвы оказалось не безграничным.

Между тем, источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что турецкие власти рассчитывают обсудить «зерновую сделку» и тему содействия доставке российского продовольствия нуждающимся странам в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина.