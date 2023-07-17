Сажают скорость и «съедают» мобильный трафик: о чем важно знать, подключая VPN. Разбор без страшилок

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В 2022 году Россия заняла вторую строчку в мировом рейтинге популярности VPN (по данным анализа рынка мобильных приложений сервиса AppMagic). Обогнала нас только Индия, где и население в десять раз больше. Как подсчитали аналитики из AtlasVPN, за прошлый год VPN-сервисы в нашей стране скачали 33,54 млн раз.

Не стоит воспринимать цифры буквально — 33 млн скачиваний не равно такому же количеству пользователей. Сервисы VPN не отличаются стабильной работой, и одни и те же юзеры качают новые и новые программы.

В июле 2023 года «Комсомолка» провела опрос в социальных сетях. В нем участвовали более 13 тысяч человек. Более трети (33,4%) из них пользуются VPN как минимум время от времени, а то и постоянно. Спору нет: возможность посещать ресурсы, которых нет в РФ, привлекает. VPN-сервисы стали рядовой программой, которую просто освоить. Установил на смартфон или в браузер на ПК, нажал кнопку — и технология заработала.

Но, как и в случае с любым программным обеспечением, мы часто не вникаем в детали и нюансы. В сети ходит много «страшилок» про эти ваши «випиэны». Мы решили спросить экспертов, о чем важно знать и помнить пользователям таких сервисов, а заодно сами провели один небольшой эксперимент.

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Коротко: как работает VPN

«Виртуальная частная сеть» (так переводится и расшифровывается аббревиатура) — это посредник между пользователем и тем сайтом, куда он хочет попасть. Это можно сравнить с почтовой связью. Представим, что вы хотите тайно выразить свою симпатию какому-то человеку. Но почта не пересылает анонимные письма, тогда вы находите посредника, который готов взять ваш конверт, подставить свой адрес и доставить письмо.

VPN-провайдеров можно сравнить именно с такими посредниками: технология «прячет» пользователя от сайта, подменяя его местоположение. Так что посещение отсутствующих в стране ресурсов — не единственная мотивация современных любителей VPN. Некоторые просто не хотят оставлять в сети свой цифровой след – то есть показывать сайтам, кто они и откуда.

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Проседает скорость

Если не вдаваться в технические подробности, то с VPN скорость падает от того, что между пользователем и интернет-страницей, которую вам надо открыть, появляется тот самый сервер-посредник. Причем зачастую довольно далекий — физически находящийся в другой части Света.

– Скорость мобильного интернета может проседать при использовании VPN — причем, как бесплатного, так и платного сервиса. Степень проседания зависит от многих факторов, включая качество и нагрузку серверов VPN, удаленное расположение серверов и скорость вашего исходного интернет-соединения. Скорость может быть снижена в среднем на 10-30% от исходной скорости интернета, – рассказал руководитель направления Digital компании КРОС Иван Минаев.

Но то теория, а на практике иной раз все еще печальнее. Нахожусь в центре Москвы. Включаю программу Speedtest от Ookla — это известное приложение, которое измеряет скорость интернет-соединения. Выдает 24 Мбит/с. Это не супербыстро, но для людного мегаполиса, в одной точке которого могут находиться десятки тысяч абонентов, — достойно. При такой скорости можно спокойно смотреть видео на YouTube, соцсети и мессенджеры — летают.

Скачиваю приложение с амбициозным названием VPN – Super VPN. Замеряю скорость, и в процессе цифры постоянно скачут — от 1 до 10 Мбит/с, иногда доходят до 15-17 Мбит/с. На практике все это выливается в следующее: соцсети и видео то грузятся адекватно, то вообще перестают работать.

Пробую скачать файл весом в 100 Мбит. Без VPN на это уходит 61 секунда, с подключением к удаленному серверу — 4 минуты 43 секунды: скорость скачивания иной раз снижалась до нуля.

Конечно, это, по сути, любительский эксперимент, и другой сервис в теории мог справиться быстрее. В условиях «за деньги», например: за 12$ в месяц VPN-провайдер обещает, что связь будет более стабильна. Но потери в скорости при этом никуда не уйдут. Так что, заметив «зависание» и «торможение» мобильного интернета, не стоит грешить на своего оператора: сначала лучше проверить, не включен ли у вас VPN.

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Растет расход трафика

Для домашнего интернета это не страшно, поскольку у большинства он сегодня безлимитный. А вот экономным владельцам смартфонов стоит задуматься.

– Использование VPN незначительно увеличивает объем трафика, потребляемого устройством. При создании туннеля до VPN-сервера, через который будет направляться трафик, возникают дополнительные накладные «расходы», связанные с формированием канала, шифрованием. В зависимости от используемой технологии они составляют до 10% от общего объема передаваемых данных. При этом разницы между расходом трафика на смартфоне или на компьютере нет — технология одинакова для любого вида устройств, – объясняет технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин.

Действительно, 10% звучит не так страшно. Но как это выглядит на практике? Предположим, у вас есть целых 20 Гб интернета на месяц. Это хороший объем, которого большинству хватает на все текущие нужды, поисковики, просмотр коротких видео и даже нескольких фильмов в режиме онлайн в среднем качестве. 10% от этого объема трафика — это 2 Гб. Лишиться их «просто так» — это как остаться без пары часов видео в высоком качестве (FullHD) на Youtube.

Есть еще один нюанс: у многих операторов мобильный трафик на социальные сети сейчас либо не тратится вовсе, либо уходит по минимуму. С VPN такая экономия не сработает: ведь с этим сервисом вы — уже как будто и «не вы». Кроме того, смартфон, который постоянно подключен к VPN и все время гоняет трафик на обновление мессенджеров и соцсетей, куда быстрее «съест» весь пакет на месяц. А дальше либо скорость существенно снизится, либо придется докупать платные гигабайты. Так что и тут лучше взять себе в привычку не забывать отключать VPN.

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Проблемы с геопозицией

Поскольку VPN «телепортирует» пользователя куда-то за бугор, все сервисы, которые используют геолокацию, работают некорректно. Например, открывает житель Омска онлайн-карты, чтобы посмотреть, как пройти в библиотеку. А карта показывает, что человек в Сан-Франциско или Гвадалахаре. То же самое и в приложениях такси, доставки продуктов и прочих сервисах. Конечно, выключить VPN и продолжить шопинг — не проблема.

Но еще важнее, что наши сайты постепенно начинают ограничивать доступ тем, кто использует «подменные серверы». Например, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» или портал Госуслуг. Опять же: все решается просто — отключением «випиэна». Но определенный дискомфорт доставляет.

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Может сажать батарею смартфона

Многие любители VPN замечали, что во время пользования сервисом смартфон приходится заряжать чаще. Но это можно объяснить и тем, что человек активнее шерстит соцсети, серфит в интернете и, как следствие, быстрее тратит заряд. Однако, по данным ряда экспериментов, и сам по себе VPN влияет на батарею.

– Проводились исследования, и вроде как VPN влияет на время работы. Я не сторонник «загоняться» по этой теме. Но если посмотреть на отчет системы (программа смартфонов, которая показывает потребление заряда аккумулятора разными приложениями. — Ред.), то это самое энергозатратное приложение. Имейте в виду: плохой VPN может реально высаживать батарею, – рассказал в одном из недавних своих роликов популярный техноблогер Wylsacom и продемонстрировал экран своего iPhone с параметрами энергопотребления. Словом, лучше носить с собой зарядное устройство.

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Не защищает от вирусов и кражи данных

В своей рекламе VPN-сервисы любят вставлять посыл для пользователей, мол, с ними серфинг в сети безопаснее. Якобы через такое подключение условный хакер не сможет атаковать ваше устройство. Да к тому же пользователь якобы не светит своим настоящим IP-адресом, а значит анонимен.

– VPN не является синоним кибербезопасности или анонимности в сети. От целого ряда киберугроз VPN не оградит. Это касается, например, вредоносного ПО или фишинга (воровства логинов и паролей от аккаунтов пользователя в разных сервисах вплоть до банков — Ред.), которые также могут использоваться мошенниками для кражи платежной и конфиденциальной информации и не только, – говорит руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Эксперт также добавил, что происходили утечки информации об активности пользователей сервиса в сети, которая хранится на стороне VPN-провайдера.

Еще одна беда: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом популярных приложений. В некоторых случаях — под видом клонов популярных VPN-сервисов.

– Поэтому важно скачивать программы только с официальных ресурсов — магазинов приложений и сайтов компаний, – напоминает Галов. – Непосредственно к выбору VPN следует подходить внимательно: изучить независимые тесты, сравнение сервисов по множеству параметров, включая логирование и юрисдикцию (кто, когда, с какого адреса использовал и законы какой страны соблюдает поставщик услуг — Ред.)

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Расплачиваемся информацией о себе

Как гласит народная мудрость: лучшие вещи в этой жизни — бесплатны и не связаны с материальным. А вот все бесплатное материальное таит в себе подвох. Этот тезис можно перенести на бесплатные VPN-сервисы. Конечно, представить, что их создатели — филантропы, и просто хотят поделиться с миром своей разработкой, можно, но большинство все же ищет выгоду.

– Полностью бесплатные решения часто собирают те или иные данные о пользователях, чтобы их монетизировать. Важно понимать, что VPN-провайдер не может получить доступ к зашифрованным пользовательским данным, но может, к примеру, собирать историю посещаемых сайтов для дальнейшей перепродажи в маркетинговых целях. Поэтому следует внимательно читать, на каких условиях предоставляется сервис, – говорит Дмитрий Галов.

Конечно, это не повод для паники: представить абсолютную информационную закрытость от мира в наше время практически нереально. Просто об этой особенности VPN стоит помнить и брать ее в расчет.