Татьяна Васильева откровенно рассказала о своем состоянии после обнаружения камней в ушах

Актриса Татьяна Васильева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новость о госпитализации Татьяны Васильевой по скорой помощи взбудоражила её поклонников. Напомним, что случилось: утром 14 июля у Татьяны Васильевой закружилась голова. Актриса находилась у себя дома. Неотложку вызвала её невестка Мария Болонкина. В сопровождении сына Васильевой - Филиппа - скорая за считанные минуты домчала актрису в больницу. Там, как сообщили Telegram-каналы, у неё обнаружили проблемы с насыщением кислородом сосудов головного мозга. Татьяна Григорьевна очень много работает, постоянно ездит на гастроли, не жалеет себя, чтобы помогать своим взрослым детям, - переутомилась.

Она не любит болеть, еще меньше - жаловаться на здоровье. Докучливым журналистам Васильева отвечала, что уже дома. В то время как находилась в больнице в отделении острого нарушения мозгового кровообращения, иначе - в неврологии. Из-за этого поползли разные слухи о её состоянии.

Чтобы успокоить народ, прервали молчание близкие актрисы. Её сын Филипп и невестка Мария Болонкина рассказали, что Татьяне Григорьевне провели в больнице обследование, сделали КТ и МРТ. Ничего опасного не нашли. Правда обнаружили камни в ушах, которые спровоцировали головокружение. Мария Болонкина опровергла информацию, что её свекровь, якобы, постоянно падает в обморок.

Мы решили спросить у докторов, что это за камни в ухе, которые приводят к головокружению.

- Ухо — орган, ответственный не только за слух, но и за равновесие, - говорит профессор, доктор наук, врач-оториноларинголог Юрий Русецкий. - Камни в ухе – это вульгарное название. Правильное - отолитиаз. Во внутреннем ухе расположен вестибулярный аппарат, представляющий собой сложный лабиринт, заполненный жидкостью. В ухе находятся волосковые клеточки, которые отвечают за равновесие, они перемещаются вместе с мембранной. При наклоне или повороте головы они смещаются, благодаря этому мы ощущаем изменение тела в пространстве даже при закрытых глазах. Проблема возникает тогда, когда в жидкости начинают неправильно перемещаться эти «камни» — мелкие кальциевые кристаллы. Если в мембране образуются отолиты, они смещают её даже в состоянии покоя, а при движении мембрана смещается гораздо сильнее. И человек ощущает головокружение. Надо обратиться к отоневрологу. Есть специальные упражнения, повороты головы, которые эти «камни» вправляют, возвращают на место. Это довольно эффективный метод.

Сегодня днем мы дозвонились и Татьяне Васильевой.

- Все в порядке, я дома уже, не знаю, откуда такая паника, - придерживается своей версии Татьяна Григорьевна. – Никого я не пугала. Просто началась какая-то необъяснимая паника вокруг.

- Несколько недель назад в Есентуках отменили ваш спектакль…

- Да, спектакль отменился. Но это не из-за артистов. Я не знаю, по какой причине.

- Осенью вы готовитесь выйти на сцену театра «Ленком»?

- Это правда. Уже учу текст. Репетиции начнутся, когда театр вернется из отпуска.

- Ваш сын Филипп рассказал про камни в ушах. Что с ними теперь делать?

- Эти камни есть и будут со мной. Просто с ними надо научиться жить… Не переживайте, со мной всё в порядке.

В больнице сказали, что Татьяна Васильева по-прежнему находится в отделении. Состояние средней тяжести. Будем надеяться, что в ближайшие дни она все-таки вернется домой.