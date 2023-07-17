Певицу Zivert после выступления на фестивале VK Fest попытались втянуть в скандал

Певица Зиверт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музыкальный фестиваль VK Fest собрал 16 июня в столичном парке Горького десятки тысяч зрителей. Главным событием дня стал концерт с участием российских звезд. Одним из хедлайнеров фестиваля стала Юлия Зиверт (Zivert).

Певица исполнила со сцены новую песню «Место» из будущего альбома «В мире веселых».

«Нет монет, нет монет», - пела Зиверт, держа в руках горящий файер.

Акустика концерта в формате open air сыграла с артисткой злую шутку. Некоторым зрителям показалось, что вместо «нет монет» Юлия поет «нет войне». По сети тут же поползли сообщения, что Зиверт в своем выступлении высказалась против СВО.

Мы связались с певицей и попросили ее прокомментировать: что же она на самом деле спела со сцены VK Fest. Ответ Юлии был однозначным: конечно, «нет монет». Распространяемые по Сети слухи артистка назвала провокацией.

- В последнее время меня так и хотят уличить в том, что я уехала из России, жила на Бали более года, ожидая лучшие времена. И сейчас вот эта провокация, - рассказала Юлия Заверт в беседе с kp.ru. - Все это время я живу и работаю у себя на родине - в России, для своего любимого слушателя. Только гастролирую не так часто, как раньше, в связи с проблемами со здоровьем, но уж точно я никуда не уехала отсиживаться. В сотый раз отмечу, на Бали ровно месяц мы с командой писали альбом. И песня «Место», которая в него войдет, имеет более глубокий смысл, чем СМИ или диванные критики хотят в нее вложить. Я думаю, каждый человек мечтает о месте, где нет МОНЕТ, где не важен ЦВЕТ, где постоянно СВЕТ. И творчество Zivert исключительно об этом!

Ожидается, что свой новый альбом «В мире веселых» Юлия Зиверт представит уже в сентябре.