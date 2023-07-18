Ученые остановят старение в ближайшие десять лет: Создана реальная технология омоложения

Есть несколько потенциально перспективных технологий по омоложению организма Фото: Shutterstock

Гарвардская школа медицины совместно с Институтом физико-химической биологии им. Белозерского Московского государственного университета и Массачусетским технологическим институтом разработали омолаживающий коктейль, а точнее, даже шесть вариантов «фонтана молодости», способных обратить вспять процесс старения в клетках кожи человека и в организме мышей на несколько лет. Научная статья опубликована в медицинском журнале Aging.

Одним из авторов исследования стал знаменитый ученый, сторонник клеточного омоложения и активный борец со старостью, как в научных кругах, так и на собственном опыте, молекулярный биолог из Гарвардской медицинской школы, доктор Дэвид Синклер. На одной из страничек в соцсетях гарвардский ученый написал, как цитируют западные СМИ, что найденные его группой коктейли молодости можно определенно назвать открытием, «прорывом», шагом на пути к «доступному омоложению всего тела».

— Это новое открытие предлагает потенциал для обращения вспять старения с помощью одной таблетки, начиная от улучшения зрения и заканчивая эффективным лечением возрастных заболеваний, — отмечает Дэвид Синклер.

ТАК КАК ЖЕ РАБОТАЕТ ОМОЛОЖЕНИЕ?

Есть несколько потенциально перспективных технологий по омоложению организма через омоложение клеток и тканей, рассказал «Комсомолке» Николай Крючков, кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании.

Один из подходов основан на генном редактировании, при котором внутрь гена внедряется новая информация, а доставляет ее по адресу вирусный вектор. Фактически это генотерапевтические препараты, и они стоят совсем не дешево.

Еще один подход – использовать для омоложения различные полипотентные стволовые клетки, которые позволяют выращивать и замещать пораженные ткани. Например, кости, печень, почки. Правда, пока исследования находятся на стадии испытаний на животных, но это перспективное направление и для омоложения организма, и для выращивания органов для трансплантации.

Другое направление, что называется, «с боку» ото всех, когда отдельные клетки человека изымаются из организма, омолаживаются и возвращаются ему как «собственные стволовые клетки». Наш эксперт рассматривает этот путь как один из самых перспективных для нашей скорой и почти вечной жизни и молодости.

ЧТО СДЕЛАЛА ГРУППА ДЭВИДА СИНКЛЕРА?

Она ухватилась за относительно свежий в науке подход, рожденный в 2006-м году и получивший Нобелевскую премию. Японский ученый получил экспрессию специфических генов «факторов Яманаки», способных превращать взрослые клетки в молодые. Подход этот многообещающий, на его основе создаются и вводятся в организм белковые вещества, «коктейли молодости», которые на уровне клеток «в пробирке» способны эффективно и быстро их перепрограммировать в сторону омоложения. Правда, первые опыты на животных провалились: вместе с омоложением запускался и механизм формирования раковых опухолей. Оказалось, что старение клеток регулирует развитие рака.

Последующие 15 лет позволили найти такие смеси «ядерных коктейлей», которые не обладают онкогенностью, не вызывают развитие раковых клеток, но хорошо стимулируют омоложение клеток и тканей. Производить такие молодящие коктейли намного проще, чем применять генную инженерию, причем они в перспективе будут универсальным, будут подходить для большего числа людей, и в целом – доступнее других форм омоложения.

Такие белковые препараты не будут стоит как аспирин, но все же это и не миллионы, как в ситуации с генной терапией.

КАК РАБОТАЕТ МОЛОДИЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ?

Мы знаем, что в ДНК записана информация, но регулируется работа ДНК на следующем «верхнем» уровне – эпигенетическом. ДНК во всех клетках одинаковые, но клетки – разные, есть клетки крови, нервной системы, печени, кости и так далее. Это разнообразие и возможно за счёт эпигенетического уровня контроля, который сильно повреждается при старении. На него и направлен коктейль, помогающий восстановить регуляторные функции.

Пока исследования находятся на стадии большой фундаментальной науки, изучается спецактивность веществ на уровне клеток и тканей, фаза доклинических испытаний еще не стартовала. Потом нужно будет решить вопросы регулирования этой сферы медицины, а дальше можно будет приступать к доклиническим и клиническим испытаниям, которые, скорее всего, начнутся с отдельных особенно заинтересованных в подобном лечении групп людей.

- Тема омоложения – крайне амбициозная в современной науке и медицине и одна из самых сложных, - говорит Николай Крючков. – Описанный «группой Синклера» подход хорошо продвинулся вперед за 15 лет. Да, пока конечный продукт еще не сформирован, но это будет сделано. Возможно, поначалу это будут биомедицинские продукты, которые потом перерастут в лекарственные препараты сначала для узкого применения по особым показаниям, потом для более широкого применения, а в перспективе – и для профилактики старения. Думаю, что какое-то из направлений по разработке лекарств для борьбы со старением сработает уже на перспективе в 10 лет и мы получим зарегистрированный препарат.