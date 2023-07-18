Пылесос-эротоман и слежка через смартфон: Почему в России массово отказываются от «умной» техники

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Вы хотите, чтобы американские шпионы знали ваши главные тайны? Чтобы они разведали, о чем вы сплетничаете с коллегами, сколько времени убиваете в курилке и в каких выражениях кроете начальника в мессенджерах? Нет? Тогда никаких айфонов на рабочем месте! Такое правило действует в Минпромторге, Минцифры и «Ростехе» - с 17 июля эти ведомства запретили использовать технику Apple в рабочих целях. Минэнерго тоже готовит такой приказ.

Что это - излишняя перестраховка или борьба с реальной опасностью утечки информации? Давайте разбираться.

ТЕЛЕФОН МЕНЯ УЗНАЕТ ПО ПОХОДКЕ

Большой брат уже не только следит за нами – он нас буквально контролирует. Наши эмоции, наши отношения, наши расходы.

- Обычный смартфон, который вы можете сегодня купить в любом салоне связи, независимо от его бренда и страны изготовления, собирает о нас колоссальный объем информации. Ваши перемещения, поиски в интернете, историю звонков и сообщений, список приложений, которыми вы пользуетесь и т. д. Кроме этого, ваш смартфон знает достаточно точно ваш рост, может приблизительно оценить ваш возраст и вес и очень точно умеет распознавать вас по профилю походки. Естественно, камера и микрофон в телефоне зачастую записывают изображение и звук вокруг смартфона, даже, когда вы не снимаете фото или видео для семейного архива или выкладывания в социальную сеть. Иными словами, ваш смартфон знает о вас практически все, - говорит Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа».

- Все такие девайсы собирают пользовательскую информацию, без этого многие их них просто не смогли бы выполнять свою функцию. Вопрос скрытого сбора информации теми или иными гаджетами, конечно, имеет место быть. Но, используя любой «умный» гаджет, пользователь должен осознавать и принимать либо не принимать для себя подобные риски, - говорит Ирина Зиновкина, директор по консалтингу ГК InfoWatch.

Вот сейчас стало не по себе. И министрам, видимо, тоже. Но почему они отказались именно от айфонов?

- Один интересный пример обработки пользовательских данных - внедрение технологии распознавания образов в устройства Apple. Она анализирует сделанные пользователями фотографии на предмет нарушения законодательства, даже если пользователь не выгружает эти фотографии в интернет, а хранит на устройстве, - говорит генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

А раз устройство само умеет понимать, что изображено на ваших фотках, то проанализировать сообщения и прочий текст для него – раз плюнуть. И поскольку информация есть у производителя (в данном случае американского) – то она может попасть и к спецслужбам. Для этого нужно лишь обратиться с ордером к технологическому гиганту.

Теперь логика Минпромторга становится понятнее.

Правила цифровой гигиены. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЫЛЕСОС-ЭРОТОМАН

Но если бы за нами шпионили только смартфоны! Информацию о нас собирают десятки других гаджетов. К примеру, умные часы и фитнес-трекеры знают не только частоту нашего пульса и количество сделанных шагов. Поскольку они подключены к телефону, то с очень большой вероятностью смогут воспроизвести пин-код от вашего банковского приложения и другие пароли.

«Умные» колонки, телевизоры и видеокамеры записывают окружающие звуки и изображение и передают их в облачные сервисы. И с этим уже было связано несколько громких скандалов. Так, в прошлом году в Интернет попали снимки россиянки, сделанные… роботом-пылесосом. В том числе интимные. А жительница Подмосковья недавно пожаловалась, что домашняя камера видеонаблюдения выложила ее голые фото на китайские сайты для извращенцев (как именно она их там обнаружила, история умалчивает).

При этом, чтобы украсть у вас личную информацию, гаджету даже не надо иметь камеру или микрофон.

- Любые электронные устройства, даже не снабженные камерами и микрофонами, собирают так называемую «телеметрию» – информацию о том, где и как это устройство используется. Например, вы регулярно запускаете робот-пылесос, когда уходите из дома. Когда уезжаете в отпуск, наоборот, отменяете регулярные уборки. Значит тот, у кого есть доступ к телеметрии вашего пылесоса, знает, когда дома никого нет, - говорит Павел Эйгес.

Такой доступ злоумышленникам получить, конечно, сложно. Но можно.

- Данные, которые производитель собирает официально, обычно хранятся достаточно надежно. Громких утечек со стороны производителей сравнительно немного. Это скорее боль небольших компаний, а крупные защищают собранную информацию достаточно надежно. Уточню, что мы говорим не о персональных данных, а об информации, собираемой самими гаджетами, - считает Андрей Врацкий, эксперт компании eXpress.

Правда, проверить, насколько надежно хранятся наши данные, невозможно. Остается лишь доверять имиджу крупного бренда.

Тем не менее, утечки личных данных происходят периодически. Хакеры взламывают то один, то другой ресурс. В итоге большие таблицы с персональными данными, вплоть до адресов и мобильных телефонов, оказываются в открытом доступе.

УДОБСТВА ВАЖНЕЕ СТРАХОВ?

Но в первую очередь персональная информация «простых смертных» нужна все же предпринимателям.

- Огромные массивы данных, которые собираются о пользователях различными устройствами, приложениями и сайтами, затем обрабатывают крупные маркетинговые агентства. При этом все чаще для аналитики используется искусственный интеллект, и результаты порой поражают даже создателей. Например, появляется возможность с высокой точностью предугадать дальнейшее поведение покупателя в соответствии с потребительскими шаблонами, которые он сам может даже не осознавать. Это касается и выбора товаров, и лояльности определенному бренду, и возможности совершения импульсивных покупок. Все это - манипуляция потребителем, - считает Руслан Рахметов.

Грубо говоря, если вы купили товары А, B и С, то с вероятностью в 95% вам понадобится и товар D. Вот его-то вам и будут настойчиво рекламировать (конечно, от конкретного производителя).

По словам Руслана Рахметова, очень часто производители тех или иных гаджетов могут установить низкие цены на свои устройства. Но, как правило, это будет компенсироваться выгодным контрактом с маркетинговой компанией, которая будет получать данные о пользователях нового гаджета.

По мнению опрошенных «КП» экспертов, если вы не сотрудник стратегического предприятия или министерства и не владеете суперсекретной информацией, опасаться «слежки» особого смысла нет (пока информация не попала к мошенникам).

- Можно, конечно, вернуться на кнопочные телефоны и доверять все только бумаге. Но это значительно ухудшит качество жизни, - считает Андрей Врацкий.

- Как ни странно, среднестатический пользователь от этой тотальной слежки за ним в основном получает удобство. Голосовые помощники, которые внимательно вслушиваются в окружающее их пространство, всегда с готовностью, ответят на ваш вопрос о том, какая сегодня будет погода, поставят напоминание или будильник, включат вашу любимую музыку вечером, а смартфон напомнит, что пора пройтись или лечь спать. Не говоря уже об удобных подсказках, что вам почитать или посмотреть, а может быть, где купить новый спиннинг, о котором вы только вчера говорили с приятелем в курилке. Все это, конечно, очень удобно, - говорит Павел Эйгес.

Любой смартфон собирает о нас колоссальный объем информации. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МОШЕННИКИ И ВИРУСЫ

Заботиться о сохранности своих личных данных очень даже нужно. Потому что за ними охотятся не только маркетологи, но и финансовые мошенники. А от них ущерб может измеряться крупными суммами в реальных деньгах.

Основную опасность представляют собой вирусы для смартфонов - они могут перехватить нажатия кнопок, сделать скриншоты экрана, подменить страницу входа в банковское приложение или даже передать хакеру удаленное управление устройством. Вирусы для Android могут распространяться под видом легитимных полезных приложений, и в этом отношении более опасны альтернативные магазины приложений.

- При установке новых программ на устройство всегда нужно оценивать рейтинг и количество установок приложения, а также список запрашиваемых разрешений, из которых самое опасное и могущественное (на Android) - это «служба специальных возможностей» (англ. Accessibility Service), которая предназначена для помощи в работе с устройством людям с ограниченными возможностями и дает обширные права приложению с таким разрешением (например, возможность выводить окна поверх других приложений, управлять устройством голосом, получать доступ к контенту, включая входящие сообщения), - приводит пример Руслан Рахметов.

По его словам, если стоит цель защититься от случайного доступа к личной информации со стороны посторонних лиц, то достаточно будет использовать смартфон от крупного производителя (Apple, Samsung) с установленными обновлениями безопасности и всеми включенными защитными опциями.

ВМЕСТО ШАПОЧКИ ИЗ ФОЛЬГИ

Нет информации – нет проблем

Есть очень простой и надежный способ защитить себя от цифровой слежки. Уйти в тайгу, жить в берлоге, носить шапочку из фольги, и главное – никаких гаджетов!

Но если вы пользуетесь современной техникой, поздравляем: в той или иной степени за вами уже следят. Если вас это напрягает, есть способы передавать производителям поменьше информации о себе.

- Можно вырабатывать у себя полезные привычки цифровой гигиены (подробнее о них см. «Важно!» - Ред.). Не хранить постоянно на устройстве такие данные, утечка которых могла бы нанести ущерб. Например, личные фотографии и видео можно периодически сбрасывать на отдельный внешний носитель (флешку, жесткий диск) и удалять их с устройства, - советует руководитель отдела информационной безопасности СКБ «Контур» Александр Дельва.

- Самый безопасный смартфон с точки зрения защиты личных данных - это тот, на котором нет этих личных данных. Я бы рекомендовал не размещать чувствительную для вас информацию (ту, которой вы не хотели бы ни с кем делиться) на любых устройствах, которые постоянно подключены к сети, - резюмирует Павел Эйгес.

- А если, допустим, стоит цель защититься от несанкционированного доступа к смартфону со стороны условных спецслужб США, то тут поможет только созданный полностью в России смартфон - разработанный отечественными инженерами с учетом рассматриваемых угроз, построенный на отечественной электронной компонентной базе, функционирующий под управлением созданной «с нуля» собственной операционной системы, - говорит Руслан Рахметов.

Правда, у полностью российского телефона тоже есть один минус - палец устает крутить диск.

Шутка.