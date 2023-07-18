Военная спецоперация на Украине 18 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 июля 2023 года.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России успешно отразили украинские атаки в зоне проведения спецоперации.

Так, на Донецком направлении российские военные отразили 13 атак ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в ЛНР и ДНР.

Вооруженные силы России уничтожили за сутки на Донецком направлении до 320 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777, САУ Krab, гаубица «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Погранслужба Белоруссии сбила украинский разведывательный беспилотник, проникнувший в воздушное пространство при помощи радиоэлектронного ружья.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о том, что российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в районе Времевского выступа.

ВСУ потерпят полное поражение уже к концу лета 2023 года, такого мнения придерживается экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.