На концерте Агитбригады «Русского Радио» героям СВО вручили награды

Фото: Русская медиагруппа

В подмосковной Балашихе 17 июля наградили российских военных, отличившихся в зоне СВО и подбивших тяжелую бронетехнику западного производства. Участники спецоперации получили заслуженные сертификаты на 1 миллион рублей, говорится в сообщении «Русской Медиагруппы».

Инициативу о награждении бойцов выдвинул продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев в рамках ПМЭФ-2023.

Фото: Русская медиагруппа

Фото: Русская медиагруппа

Фото: Русская медиагруппа

Само мероприятие прошло в Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту. В ходе концерта перед бойцами выступили такие знаменитости, как Николай Басков, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Елена Север и Burito. А ведущими стали Алла Довлатова и Дмитрий Певцов.

Фото: Русская медиагруппа

На церемонии награждения присутствовали военные, а также их родные и близкие. Сегодня сертификаты были вручены троим участникам СВО:

- Боец с позывным «Фома» уничтожил самоходную гаубицу «Краб»

- Боец с позывным «Маэстро» смог подбить американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley

- И боец с позывным «Потап» уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М777

Также награжден был майор Владимир, погибший в декабре 2022 года в ходе подрыва фронтового бомбардировщика Су-24М. Сообщается, что он врезался в скоплении бронетехники ВСУ. Сертификат получила дочь погибшего героя.

Младший лейтенант Василий Абраменко (имя изменено, - прим), присутствовавший на торжественном концерте, выразил слова благодарности артистам и «Русскому Радио»: «Спасибо огромное, что приехали к нам и дали такой замечательный концерт, что не забываете наших ребят, что подарили им хорошее настроение, высказали слова поддержки. Перед инициативой Владимира Киселева дарить ребятам деньги за подвиги – просто снимаю шляпу! Спасибо!»

В церемонии награждения бойцов принимал участие директор Русского Музыкального телеканала RU.TV Сергей Бунин. Он отметил, что от личной поддержки каждого зависит многое и рассказал, что артисты, участвующие в Агитбригадах, делают это бескорыстно, а также сами выделяют средства.

Фото: Русская медиагруппа

СПРАВКА

Большой патриотический марафон Агитбригады «Русского Радио» был запущен в 2022 году. С начала проекта звезды радиостанции посетили и дали концерты в десятках городов, госпиталей, а также пунктов мобилизации. Главная цель Агитбригад - это поддержка российских бойцов, а также возможность напомнить, что вся страна сегодня с ними.