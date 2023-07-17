Оскорблявший россиян Алексей Серебряков зарыдал от горя из-за девочки без ноги и руки из Горловки

Актер Алексей Серебряков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Серебряков несколько лет провел в Канаде. Находясь на чужбине он делал довольно резкие заявления в адрес России. А в 2021 году вместе с семьей внезапно вернулся на Родину. Артист лишь однажды высказался о своем решении, сообщив, что "никуда не уезжал, а вывез детей, чтобы поучить". Звезда "Левиафана" сейчас много снимается, выходит на сцену и не афиширует личное. Но на днях Николай Расторгуев буквально заставил товарища рассказать о том, что тот так долго скрывал.

Алексей Серебряков по настоянию Николая Расторгуева записал душераздирающее видео, в котором рассказал о своей тайной помощи фонду "Доктор Лиза". Певец отметил, что его товарищ отчисляет часть гонораров с каждого спектакля на помощь больным детям. Так как у Алексея нет соцсетей, лидер группы "Любэ" уговорил Серебрякова записать видео.

Актер не смог сдержать слез, рассказывая о 13-летней девочке Полине, которой он помогает. "Девочка Полина из Горловки. Она играла с детьми в своем дворе, когда туда прилетела бомба. Врачи ее спасли. Она выжила, но теперь у нее нет ноги и руки до плеча", - на этих словах Серебряков замолчал из-за подступивших слез.

Он заявил, что будет помогать Полине, потому что очень хочет, чтобы она была счастлива. "Мы многое не можем изменить, очень многое, но изменить какую-то одну конкретную жизнь ребенка мы можем. Как знать, может, через несколько лет этот ребенок, для которого понятие милосердия, справедливости станут сутью человеческого существования. Может, этот ребенок изменит нашу жизнь", - резюмировал актер.

Отметим, Алексей Серебряков вместе с женой Машей воспитывает троих детей, двое из которых - братья Степан и Данила - приемные, а старшая Даша - дочь жены от первого брака. "Я в своей жизни ничего более важного, чем дети и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Машу люблю, как в чудесных сентиментальных романах", - признавался артист.

В своих детях он души не чает. "Даня был совсем маленьким и нелюдимым, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне и минут 20 мы стояли и обнимались. А Степан был очень тяжелый мальчишка, Маше надо памятник поставить. Мы его когда взяли, ему было почти четыре, он к тому моменту прожил уже тяжелую жизнь. Он не ел с тарелки, не разговаривал. Сейчас он рисует и красив, как модель", - делился актер сокровенным.