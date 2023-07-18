«Каждый месяц я должна отдавать за кредит почти две мои пенсии»: как живут жертвы телефонных мошенников

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65-летняя Галина Гулько из Владивостока то и дело повторяет: «И я ведь постоянно сомневалась. Но почему-то шла и делала, что велели!» Мошенники и достали-то ее не с первого раза.

«ЛОВИМ ЖУЛИКА ВНУТРИ БАНКА»

- В начале апреля было три звонка, - вспоминает женщина. - «Здравствуйте, мы из службы безопасности банка В. Вы недавно меняли номер телефона?» Я отвечала, что ничего не меняла, и сбрасывала звонок. А тут позвонили по ватсапу. На аватарке - логотип того самого банка.

Звонивший сообщил: кто-то пытается снять с ее карты крупную сумму. Галина Александровна испугалась, на карте у нее действительно были деньги - 175 тысяч рублей.

- Человек из «службы безопасности» сообщил, что внутри банка завелся мошенник и взять его можно только с поличным. Поэтому нужно отправиться в ближайшее отделение, снять с карты все и перевести на безопасный счет в банке Р. Я несколько часов ходила с трубкой у уха - человек давал мне инструкции, а я все выполняла, - чуть не плачет женщина.

В тот день Галина Гулько взяла в кредит 300 тысяч рублей в банке С., куда приходит ее пенсия. На следующий день заставили взять еще 840 тысяч рублей в банке А. В итоге она осталась должна банкам больше 1,1 млн рублей.

- «Безопасник» мне скинул номера ячеек в банке, где мои деньги лежат «в полной сохранности». Назвал ФИО сотрудника, к которому я должна обратиться.

Но когда женщина пришла в отделение и попросила о встрече с этим сотрудником, банкиры очень удивились: у нас таких нет!

Пенсионерка Галина Гулько трижды обрывала звонки «из банка», но на четвертый решила послушать... Фото: Личный архив

КАТАСТРОФА

Поймать мошенников, которые обзванивают россиян из кол-центров Львова или Полтавы, нереально. Даже если силовикам удается отследить, куда ушли деньги.

- Моя пенсия - 23 тысячи в месяц. А банку я должна ежемесячно отдавать 41 тысячу - почти две мои пенсии, - говорит Гулько. - У мужа тоже пенсия небольшая. Два месяца мы кое-как сумели внести указанные в графике платежей суммы. Для этого пришлось отказаться от страховки. Банк С., на карту которого я получаю пенсию, сохранил процентную ставку по взятому кредиту (13%). А вот банк А. сразу поднял ее почти вдвое (с 13% до 24%). Мы такие выплаты тянуть не сможем. Мы так с голода умрем!

Пенсионерка много раз писала в банк А., носила копии постановлений о возбуждении уголовного дела, но тщетно.

- Я понимаю, что сама виновата, - плачет пенсионерка. - Но это катастрофа. Продать квартиру и остаться бездомной? Из-за переживаний мне постоянно очень плохо. Это тупик.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СУД И ЧУДЕСА

У Анны Викторовой из Подмосковья похожая история. Но ей каким-то чудом и мытарствами удалось убедить банк пойти на небольшие послабления.

- Позвонил мужчина «из банка», сказал, что на мое имя пытаются взять кредит. И надо «обнулить кредитный баланс». Следующие несколько часов я провела на телефоне, ходила по банкам и выполняла все, что мне говорили.

На указанный незнакомцем счет Анна через банкомат отправила более 1 млн рублей. На следующий день женщина поняла, что ее обманули, написала заявление в полицию. Там завели уголовное дело.

- Я бюджетница. Зарплата - 30 тысяч, а за кредит наличными ежемесячно нужно было вносить больше 40. Поэтому даже не стала пытаться платить. Написала кучу заявлений в банк, объясняя, что есть уголовное дело о мошенничестве, а я жертва... Но мне отвечали: это ваши проблемы.

В итоге банк подал в суд, выиграл и получил исполнительный лист. Но... не стал передавать его судебным приставам.

- Мне пошли навстречу - мы договорились, что я верну по новому графику платежей основной долг, но не буду платить проценты. А если допущу просрочку - придут судебные приставы. Поэтому теперь я максимально аккуратна.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Почему займы дают всем подряд

- Случаи, когда банки идут навстречу жертвам мошенничеств, в том числе пожилым людям, единичны. Но в моей практике они встречались. Даже был один случай полного списания задолженности, - рассказывает «КП» ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин.

- Но как банки могут выдавать человеку кредит с ежемесячными платежами, в разы превышающими его реальные доходы? Неужели нет никаких государственных правил и барьеров?

- В том-то и дело, что нет. Это все на усмотрение сотрудников банка. Если, скажем, у правоохранителей возникнут вопросы к кредитным сотрудникам банка, те всегда могут отбиться дежурными фразами: мол, у клиента была хорошая кредитная история или имеется собственность, на которую - в случае чего - можно будет обратить взыскание. На самом деле это, конечно, лукавство. Разумеется, сотрудники банка прекрасно понимают, что пенсионерка с пенсией в 20 тысяч рублей ни при каких обстоятельствах в одиночку не сможет погасить кредит с ежемесячным платежом в два раза больше. Почему они это делают? А банки и не скрывают, что пенсионеры для них - самые желанные должники. Это люди старой закалки, ответственные и порядочные - они будут недоедать, разменяют квартиру или вообще продадут, но в итоге вернут кредит банку.