Почему защита не сработала? Четыре наивных вопроса о теракте на Крымском мосту

Крымский мост атаковали морские беспилотники, их Киев получает из Британии. Фото: Пресс-служба МО РФ

- Почему защита Крымского моста не сработала?

- Защита моста многоступенчатая. Есть система гидролокации и подавления диверсантов «Плавник». Она работает в двух режимах - «предупреждение» и «интенсивное предупреждение». Имеет гидроакустический, радиолокационный и тепловизионный каналы. В автоматическом режиме контролирует все - береговую черту, поверхность моря и глубины. При обнаружении подводных пловцов на расстоянии ближе 300 метров от охраняемого объекта включается звуковой сигнал. Если незваный гость подплывает к опорам ближе, чем на 100 метров, интенсивность звукового сигнала (пьезоэлектрических излучателей фазированной антенной решетки) резко увеличивается до болевого порога, и диверсант не выдерживает. Но это что касается лазутчиков. А здесь были две «посудины».

Тут комплексная система защиты не сработала: причина либо в технике, либо в людях.

- Почему наши средства радиоэлектронной борьбы не «вынесли мозги» беспилотникам?

- Крымский мост атаковали модернизированные беспилотники. Они идут к цели полупогруженными или полностью погруженными в воду. В районе моста засечь посторонний объект акустическими детекторами сложно. Как и точно нацелиться на него «глушилкой» системы РЭБ. В момент нападения на мост над Черным морем парил американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper из натовской базы в Румынии. С системами в видимом и инфракрасном диапазоне. И лазерным дальномером для наведения систем вооружения. Нельзя исключать его участие.

- Что сделают для усиления защиты Крымского моста?

- Проанализируют, почему система обороны стратегического объекта дала сбой. Может, усилят боновыми сетями - не на одном рубеже и не в один «слой». Внесут коррективы в лоцманские и штурманские карты.

Нельзя исключать, что появятся и специальные инженерные заграждения в виде минных полей (с предупреждающими знаками). В ходе Великой Отечественной на Черном и Азовском морях было выставлено 10 845 мин. Много вражеских кораблей подорвалось на них.

А защитная паутина электромагнитных приборов и систем со временем окутает объект еще плотнее.

- Откуда морские дроны могли запустить - ведь все берега Азовского моря контролируем мы?

- Тут несколько версий.

Носителем дронов мог быть любой корабль НАТО, который шел через Черное море. Могла ли атака начаться в Одессе? Вряд ли - у беспилотников есть свои ограничения по дальности.

Могли ли дроны запустить с базы ВМСУ в Очакове? А это возможно.

Именно там британские инструкторы проводили обучение украинских военнослужащих управлению морскими беспилотниками. Эти же дроны и были применены для атаки на Севастополь.

Два дрона, нацеленных на мост, могли нести на борту 250 - 350 килограммов (или даже больше!) взрывчатого вещества. Украинцы научились собирать свои морские беспилотники «Мыкола-3» из английских и американских комплектующих.