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18 июля 2023 7:46

Тормозящий радар, огромные штрафы и имитация звука мотора: как уберечь пешеходов от лихачей на самокатах

Появились новые инициативы, как уберечь пешеходов от лихачей на самокатах. Эксперты рассказали, что из этого реально сработает и что нужно сделать для безопасности на тротуарах
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Безопаснее всего - развести пешеходов и симеров по разным сторонам, но на это уйдет немало времени.

Безопаснее всего - развести пешеходов и симеров по разным сторонам, но на это уйдет немало времени.

Фото: Shutterstock

Пятый месяц как электросамокаты, моноколеса, гироскутеры официально стали называть средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и включили их в правила дорожного движения: прописали, где с какой скоростью ехать, ввели штрафы. Но проблем меньше не стало. Народ в соцсетях возмущается, а на улицах вздрагивает, когда вереница подростков проносится мимо.

Сейчас в России примерно 250 тысяч арендных устройств (в Москве около 60 тыс.). Сколько в частном пользовании - никто не считал. За прошлый год в страну ввезли 325 тысяч самокатов.

- По вопросу электросамокатов есть серьезные противоречия. Это увесистые конструкции: когда на тротуаре он налетит на пешехода, тот получит серьезные травмы. С другой стороны, такой транспорт - отличная альтернатива автомобилям. Экологичнее, разгружают улицы. А вопросы безопасности можно решать административным путем, - отмечает в разговоре с «КП» член экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы РФ Юлия Манн.

Административные пути сейчас предлагают разные: рост штрафов, номерные знаки самокатов, ограничение скорости, экзамены. Часть депутатов и сенаторов настаивают на полном запрете езды по пешеходным улицам, в остальных местах - ограничить скорость до 15 км/ч. Сейчас закон разрешает СИМ ехать до 25 км/ч.

«ВЕЛОСИПЕДЫ ЕЩЕ ОПАСНЕЕ, НО О НИХ НЕ ГОВОРЯТ»

Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский считает: идет кампания по очернению СИМ.

- В прошлом году кикшеринг (сервисы аренды самокатов. - Авт.) забрал 50% рынка каршеринга. Это статистика Минтранса. Аренда машин значительно дороже. А на самокате домчался, куда тебе нужно, - говорит ученый.

Кроме погибших, есть еще и раненые. Пострадали за прошлый год 941 человек. В этой статистике есть и сами самокатчики, но подробную расшифровку ГИБДД не дает.

- Считается, что до 25 км/ч столкновение относительно безопасно. Велосипед при скорости 50 км/ч гарантированно убивает пешехода. При этом современные велосипеды разгоняются до 40 км/ч. Они гораздо опаснее самокатов, но об этом не говорят. Никто в мире до сих пор не провел реальные краш-тесты с СИМ, чтобы учесть результаты при проектировании новых устройств и обосновании законов.

Конкретно

Конкретно

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОМОЖЕТ ЛИ НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ?

- К электросамокату относятся как к игрушке: нарушил и ладно, я не на машине. Но игрушка может привести к жертвам, - говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. - А еще часто пользователи СИМ нарушают просто по незнанию. С 1 марта появились правила, а люди о них не слышали. Сейчас идет кампания по их популяризации. Это задача не одного и не двух сезонов.

По словам собеседницы, мы живем в таком менталитете, что человек исполняет закон, лишь чувствуя неотвратимость наказания или опасаясь размера штрафа.

- Это показала история с автомобилями: установили много камер, повысили штрафы - водители стали ответственнее. Для нарушителей на СИМ санкции всего 800 - 1500 руб. Нужно думать над увеличением штрафов. А ведь правила несложные: спешивайтесь на зебре, не катайтесь вдвоем, пьяными, не гоните по оживленным тротуарам, - напоминает Ксения.

Адвокат Олег Колотушкин считает: нужно не штрафы поднимать, а добавить надзора:

- Сейчас СИМ контролирует ГИБДД. Можно добавить сотрудникам патрульно-постовой службы такие права, дружинникам, сотрудникам Центра организации дорожного движения Москвы. Либо вообще создать подразделение, которое будет наблюдать за СИМ.

ЗАМЕДЛЯТЬ ИЛИ НЕТ?

- Замедление скорости лишит самокат транспортной функции. Это транспорт первой и последней мили: туда, куда не довезет автобус и метро, - говорит Ксения Эрдман.

Профессор Виталий Гаевский предлагает оборудовать самокаты радарами, чтобы при приближении к пешеходу скорость автоматически снижалась.

- Пустой тротуар - едешь как ехал, а когда вокруг толпа, устройство замедляется. К самокатам есть претензия, что они бесшумные, «подкрадываются» со спины. Можно поставить динамики, которые будут имитировать звук мотора. Или вообще сделать систему автоматического поддержания дистанции - это несложно. Но все это удорожает самокат. Кикшеринг это прожует и, скорее всего, в ближайшее время оснастит устройства такими функциями. А вот частные самокаты - с ними никто не знает, что делать.

ЭКЗАМЕНЫ И ВЫДАЧА ПРАВ

- Мера избыточна. Мы не выпускаем симеров на автодороги (сейчас они должны ехать по велополосе, а если ее нет - по тротуару. - Авт.). Даже велосипедисты, которые по правилам в отсутствие велоинфраструктуры должны ездить по обочине или в крайней правой полосе, а не по тротуарам, не сдают экзамен, - говорит Эрдман.

Ездить вдвоем нельзя, но люди продолжают. То ли по незнанию, то ли потому, что никто их за это не наказывает.

Ездить вдвоем нельзя, но люди продолжают. То ли по незнанию, то ли потому, что никто их за это не наказывает.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ

Зачем они нужны, понятно: карать симеров по камерам, да и прохожие могли бы пожаловаться на конкретного нарушителя. Но эффективно ли это? Нужно будет учить камеры распознавать самокаты и новые номера.

Опрошенные «КП» эксперты говорят: уместнее ставить на каждое устройство электронный модуль, который есть в арендных самокатах. С его помощью можно отслеживать, кто и где ездил. А еще в столице есть медленные зоны - в них самокат автоматически снижает скорость. Сейчас в Москве 200 таких территорий - в основном парки и людные улицы. Устройства едут 10 - 15 км/ч. Но только арендные, ведь в частных самокатах такого «чипа-замедлителя» нет.

Теоретически поставить его можно. Причем испытания идут, да еще и с нашей отечественной ГЛОНАСС, по которой самокат определяет свое местоположение. Только что делать с сотнями тысяч частных устройств? Обязать владельцев ставить такие модули? Цена их неизвестна. Из того, что есть на иностранном рынке, стоимость может доходить до 12 тысяч рублей.

ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО

- У безопасности два слагаемых: культура вождения и инфраструктура. Важно, чтобы все участники движения - пешеходы, автомобилисты, велосипедисты и самокатчики - были разведены. Всем должно быть комфортно. Но сейчас даже в Москве нет должного количества велоинфраструктуры. Хотя относительно других городов - столица впереди (500 км велополос в Москве, в Берлине, который в три раза меньше, дорожек в пять раз больше. - Авт.). Когда мы приходим в другие регионы, нам чиновники искренне говорят: мы делать это не будем - в бюджете денег на это нет, - говорит Ксения Эрдман.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ