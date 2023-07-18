Тормозящий радар, огромные штрафы и имитация звука мотора: как уберечь пешеходов от лихачей на самокатах

Безопаснее всего - развести пешеходов и симеров по разным сторонам, но на это уйдет немало времени. Фото: Shutterstock

Пятый месяц как электросамокаты, моноколеса, гироскутеры официально стали называть средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и включили их в правила дорожного движения: прописали, где с какой скоростью ехать, ввели штрафы. Но проблем меньше не стало. Народ в соцсетях возмущается, а на улицах вздрагивает, когда вереница подростков проносится мимо.

Сейчас в России примерно 250 тысяч арендных устройств (в Москве около 60 тыс.). Сколько в частном пользовании - никто не считал. За прошлый год в страну ввезли 325 тысяч самокатов.

- По вопросу электросамокатов есть серьезные противоречия. Это увесистые конструкции: когда на тротуаре он налетит на пешехода, тот получит серьезные травмы. С другой стороны, такой транспорт - отличная альтернатива автомобилям. Экологичнее, разгружают улицы. А вопросы безопасности можно решать административным путем, - отмечает в разговоре с «КП» член экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы РФ Юлия Манн.

Административные пути сейчас предлагают разные: рост штрафов, номерные знаки самокатов, ограничение скорости, экзамены. Часть депутатов и сенаторов настаивают на полном запрете езды по пешеходным улицам, в остальных местах - ограничить скорость до 15 км/ч. Сейчас закон разрешает СИМ ехать до 25 км/ч.

«ВЕЛОСИПЕДЫ ЕЩЕ ОПАСНЕЕ, НО О НИХ НЕ ГОВОРЯТ»

Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский считает: идет кампания по очернению СИМ.

- В прошлом году кикшеринг (сервисы аренды самокатов. - Авт.) забрал 50% рынка каршеринга. Это статистика Минтранса. Аренда машин значительно дороже. А на самокате домчался, куда тебе нужно, - говорит ученый.

Кроме погибших, есть еще и раненые. Пострадали за прошлый год 941 человек. В этой статистике есть и сами самокатчики, но подробную расшифровку ГИБДД не дает.

- Считается, что до 25 км/ч столкновение относительно безопасно. Велосипед при скорости 50 км/ч гарантированно убивает пешехода. При этом современные велосипеды разгоняются до 40 км/ч. Они гораздо опаснее самокатов, но об этом не говорят. Никто в мире до сих пор не провел реальные краш-тесты с СИМ, чтобы учесть результаты при проектировании новых устройств и обосновании законов.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОМОЖЕТ ЛИ НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ?

- К электросамокату относятся как к игрушке: нарушил и ладно, я не на машине. Но игрушка может привести к жертвам, - говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. - А еще часто пользователи СИМ нарушают просто по незнанию. С 1 марта появились правила, а люди о них не слышали. Сейчас идет кампания по их популяризации. Это задача не одного и не двух сезонов.

По словам собеседницы, мы живем в таком менталитете, что человек исполняет закон, лишь чувствуя неотвратимость наказания или опасаясь размера штрафа.

- Это показала история с автомобилями: установили много камер, повысили штрафы - водители стали ответственнее. Для нарушителей на СИМ санкции всего 800 - 1500 руб. Нужно думать над увеличением штрафов. А ведь правила несложные: спешивайтесь на зебре, не катайтесь вдвоем, пьяными, не гоните по оживленным тротуарам, - напоминает Ксения.

Адвокат Олег Колотушкин считает: нужно не штрафы поднимать, а добавить надзора:

- Сейчас СИМ контролирует ГИБДД. Можно добавить сотрудникам патрульно-постовой службы такие права, дружинникам, сотрудникам Центра организации дорожного движения Москвы. Либо вообще создать подразделение, которое будет наблюдать за СИМ.

ЗАМЕДЛЯТЬ ИЛИ НЕТ?

- Замедление скорости лишит самокат транспортной функции. Это транспорт первой и последней мили: туда, куда не довезет автобус и метро, - говорит Ксения Эрдман.

Профессор Виталий Гаевский предлагает оборудовать самокаты радарами, чтобы при приближении к пешеходу скорость автоматически снижалась.

- Пустой тротуар - едешь как ехал, а когда вокруг толпа, устройство замедляется. К самокатам есть претензия, что они бесшумные, «подкрадываются» со спины. Можно поставить динамики, которые будут имитировать звук мотора. Или вообще сделать систему автоматического поддержания дистанции - это несложно. Но все это удорожает самокат. Кикшеринг это прожует и, скорее всего, в ближайшее время оснастит устройства такими функциями. А вот частные самокаты - с ними никто не знает, что делать.

ЭКЗАМЕНЫ И ВЫДАЧА ПРАВ

- Мера избыточна. Мы не выпускаем симеров на автодороги (сейчас они должны ехать по велополосе, а если ее нет - по тротуару. - Авт.). Даже велосипедисты, которые по правилам в отсутствие велоинфраструктуры должны ездить по обочине или в крайней правой полосе, а не по тротуарам, не сдают экзамен, - говорит Эрдман.

Ездить вдвоем нельзя, но люди продолжают. То ли по незнанию, то ли потому, что никто их за это не наказывает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ

Зачем они нужны, понятно: карать симеров по камерам, да и прохожие могли бы пожаловаться на конкретного нарушителя. Но эффективно ли это? Нужно будет учить камеры распознавать самокаты и новые номера.

Опрошенные «КП» эксперты говорят: уместнее ставить на каждое устройство электронный модуль, который есть в арендных самокатах. С его помощью можно отслеживать, кто и где ездил. А еще в столице есть медленные зоны - в них самокат автоматически снижает скорость. Сейчас в Москве 200 таких территорий - в основном парки и людные улицы. Устройства едут 10 - 15 км/ч. Но только арендные, ведь в частных самокатах такого «чипа-замедлителя» нет.

Теоретически поставить его можно. Причем испытания идут, да еще и с нашей отечественной ГЛОНАСС, по которой самокат определяет свое местоположение. Только что делать с сотнями тысяч частных устройств? Обязать владельцев ставить такие модули? Цена их неизвестна. Из того, что есть на иностранном рынке, стоимость может доходить до 12 тысяч рублей.

ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО

- У безопасности два слагаемых: культура вождения и инфраструктура. Важно, чтобы все участники движения - пешеходы, автомобилисты, велосипедисты и самокатчики - были разведены. Всем должно быть комфортно. Но сейчас даже в Москве нет должного количества велоинфраструктуры. Хотя относительно других городов - столица впереди (500 км велополос в Москве, в Берлине, который в три раза меньше, дорожек в пять раз больше. - Авт.). Когда мы приходим в другие регионы, нам чиновники искренне говорят: мы делать это не будем - в бюджете денег на это нет, - говорит Ксения Эрдман.