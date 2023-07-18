США закрыли глаза на зверское преступление Украины: что не так с заявлениями Вашингтона о теракте на Крымском мосту

Джон Кирби заявил, что США не рассматривают возможность военной блокады Чёрного моря в свете непродления зерновой сделки. Фото: REUTERS

После террористического удара по Крымскому мосту и прекращению со стороны России действия "зерновой сделки" США предусмотрительно отошли в сторону и заняли позицию, характеризующуюся в отношении Киева диспозицией: "Вы там сами накрутили-навертели, вот сами и разбирайтесь".

Жестокое разочарование постигло президента Украины Зеленского, объявившего, что для продолжения вывоза украинского зерна по морю участия России и ее гарантий безопасности черноморского коридора вовсе и не требуется. Дескать, достаточно сопровождать грузовые суда военными конвоями. Но тут вдруг в Белом доме нарисовался координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, который на брифинге для прессы заявил, что США не будут выделять корабли ВМС для сопровождения зерновых конвоев с Украины и "не рассматривают возможность военной блокады Чёрного моря в свете непродления зерновой сделки".

Собственно говоря, это и так было бы затруднительно, потому что на время конфликта Турция, в соответствии с доктриной Монтре закрыла проход через проливы в Черное море из Средиземного для военных кораблей стран, которые не относятся к государствам черноморского региона. Что же касается самой Турции, то вряд ли Эрдоган позволит втянуть НАТО в конфликт из-за желания подзаработать на украинском зерне. Ставки слишком высоки, а заработать, пусть и поменьше, он с таким же успехом может на российском зерне.

А потому весь плач Украины, а там и Зеленский, и глава МИД Незалежной Кулеба (это не только ругательство и диагноз, но и фамилия) уже обрыдались на предмет, что прекращение Россией зерновой сделки обрекли на смерть от голода 400 миллионов человек, ушел в свисток.

К тому же, как отмечали многие эксперты, Эрдогана можно просто не ставить перед мучительным выбором, посылать или нет военные корабля для конвоирования зерновых караванов, если портовые терминалы для перевалки зерна (да и остальные) в Одессе, Черноморске и том же Измаиле, вместе с, например, мостом через Затоку прекратят свое существование.

Строят из себя дурачка США и по вопросу об атаке на Крымский мост. Госсекретарь США Энтони Блинкен в образе начитанного идиота рассказал, что США не знают, кто же это сделал с Керченским (Крымским) мостом (практически, как консьерж Людвиг Аристархович, все время удивляющийся кучке дерьма собственного производства в лифте). А все тот же вездесущий (или в данном случае это слово надо писать с двумя буквами "с" и раздельно - ?) пометил и этот "столбик", с деланным удивлением заявив, что, мол, подрыв моста никак не отразился на дееспособности российской армии.

- Мы не видели никакого воздействия удара по мосту на расстановку сил и средств России и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины, - рассказал Кирби. - Моя догадка в том, что это не будет иметь драматического эффекта, и что у российских военных есть другие способы доставки грузов.

Чистой воды Людвиг Аристархович! И Вашингтон, и Киев, и Лондон были прекрасно осведомлены, что через Керченский (Крымский) мост не едут ни военные, ни даже гражданские грузовики, не говоря уж о венной технике. Все это доставляется в Крым с Краснодарского побережья паромами, а по мосту осуществляется движение исключительно легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Об этом не раз заявляла Москва, это же однозначно свидетельствовали данные спутниковой разведки США. Они не могли не знать данного обстоятельства, а это означает, что удар по мосту наносился ими осознанно, как по объекту исключительно гражданской инфраструктуры. Причем, всеми тремя указанными выше сторонами – Великобританией, предоставившей беспилотные ударные средства, США, которые осуществляли разведсопровождение удара, и непосредственно Киевом, осуществившим этот террористический удар.

А потому строить из себя невинную девственницу, которую якобы "обманули" в 1001-й раз, занятие совершенно бесперспективное. Понятно, что Вашингтон и Лондон сейчас по максимум отстраняются от Киева, но было бы честнее признать, что они сами вляпались в то дерьмо, в которое окунули Украину, устремившуюся в него со всеми своими усердием исполнительностью.