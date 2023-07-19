Возвращение авоськи: как Россия будет отказываться от пластиковой упаковки

Площадь этого мусорного острова в Тихом океане вблизи Гавайев - больше миллиона квадратных километров. Впору отправлять сюда в туры тех, кто злоупотребляет одноразовыми пакетами. Так их и назовут - пакетные туры... Фото: World Council For Nature

Уже в следующем году в России могут полностью запретить пластиковую посуду! Таковы планы Министерства природы. Так что на шашлыки будем брать обычные стеклянные тарелки, металлические вилки-ложки и проверенного годами граненого друга.

Дальше-больше: по планам правительства, с 2025 года в России начнут постепенно отказываться от изделий из пластика, который трудно или невозможно переработать. Трубочки для питья, ушные палочки и многое другое мы постепенно начнем делать не из пластика, а из более экологичных материалов – например, из бумаги.

А на днях «Российский экологический оператор»* предложил отказаться от разноцветных пластиковых бутылок.

Каким будет наше светлое экологическое будущее и как нам избавиться от одноразовой упаковки? Давайте разбираться.

ПЛАСТМАССОВЫЙ МИР ПОБЕДИЛ?

«Красота-то какая! Но ведь такого не может быть?!» - твердили бразильские геологи, обнаружив на атлантическом острове Триндади аномальные камни. Пористые, разноцветные и со странными вкраплениями. Однако в лаборатории авторов находки разочаровали - это банальный пластик. Прибило к берегу волной, он расплавился под южным солнцем и практически встроился в состав камней.

Пластик заполняет мировой океан, леса, поля и наши квартиры (признайтесь, у вас ведь тоже есть пакетик пакетиков?). В отчете Программы ООН по окружающей среде указано, что в 2021 году в мире образовалось 139 млн тонн одноразовых пластиковых отходов. Это на 6 млн тонн больше, чем двумя годами ранее. В ООН пугают: мировое производство пластика утроится к 2060 году. Но если принять меры, то уже к 2040 году загрязнение пластиком в мире сократится на 80%. А меры, на первый взгляд, просты - ограничить использование пластика и наладить его переработку.

Некоторые страны уже объявили о запрете на иные виды пластика. Новая Зеландия отказалась от тонких пищевых пакетов, питьевых соломок и т. п. В Милане под запретом пластиковые конфетти и даже воздушные шарики. В Калифорнии приняли закон, по которому через десять лет должны перерабатываться 65% пластиковых изделий. В Кении за производство и продажу полиэтиленовых пакетов штрафуют на $40 тысяч и сажают в тюрьму.

У нас с тлетворным влиянием пластика борются пока не столь радикально (хотя отказ от пластиковой посуды может стать широким шагом в эту сторону). Но кое-что уже делается. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о запрете одноразового пластика и товаров на Байкале.

Важный момент: о полном запрете любого пластика речь не идет – ни у нас, ни в других странах. Это просто невозможно, да и не нужно, не в Средневековье живем.

- Запрет - тупиковый путь. Тогда мы сломаем всю систему доставки товара к потребителю, - говорит председатель правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Татьяна Нагорская.

Но вот снизить потребление очень даже можно. Особенно самых вредных видов пластика.

- Наиболее опасными считаются изделия из поливинилхлорида. Из него обычно изготавливают пищевую пленку, иногда бутылки, пакеты, игрушки. При сжигании выделяется диоксины - вещества, обладающие сильной мутагенной и канцерогенной активностью, вызывают подавление иммунитета, бесплодие, поражают печень и почки, - объясняет член президиума партии «Зеленые», руководитель Московского отделения Александра Кудзагова. - Полистирол, используемый для производства одноразовой посуды, а также вспененных подложек для мяса, яиц, овощей и фруктов, выделяет в микроскопических дозах стирол и бензол – канцерогены и токсины.

Особенно опасен пластик при сжигании. Именно поэтому пластиковую упаковку нужно перерабатывать, а не отправлять на свалки, где участь у нее одна – гореть и тлеть, выделяя лошадиные дозы токсичных веществ. И вот в этом плане дела у нас пока не очень. По данным Минприроды, ежегодно в России образуется около 60 млн тонн отходов, упаковка и одноразовый пластик занимают не менее трети. По разным подсчетам, в России не перерабатывается до 80-90 процентов пластиковой упаковки.

По размерам этот остров превышает Египет или Турцию, а таких стран, как Исландия или Болгария, на нем поместится с десяток. Фото: www.youtube.com

КРЫШЕЧКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Но что мешает издать такой закон, что весь пластик нужно отправлять не на помойку, а на переработку? Тут дело в том, что сортировка пластика – задача куда более сложная, чем может показаться на первый взгляд.

Эксперты озвучили нам три способа, которые сделают сортировку (а значит, и переработку) пластика гораздо легче и дешевле.

1. Унификация

- Есть такой миф, что если мы все бережно соберем и переработаем, то мы проблему решим, - рассуждает Татьяна Нагорская.

- А разве нет?

- Нет. Полимеров много и они все разные. Допустим, вы покупаете сметану. На упаковке – прозрачная пластиковая крышечка. И теперь представьте, что такие крышечки делают из четырех разных полимеров! Обычный потребитель их не отличит, а профессионал по звуку, отблеску определит, что одна крышечка сделана из ПВХ, вторая – из полистирола, третья – из полипропилена, четвертая – из полиэтилентерефталата. Схема переработки таких крышечек разная. Их надо отсортировать, расфасовать по партиям, доставить на разные заводы по переработке... Кто и как это будет делать? Очень золотые крышечки получаются!

Вот тут очень пригодился бы закон, который мог бы привести все крышечки к «единому знаменателю».

- Можно решить, что крышечки для сметаны и подобных упаковок нужно делать только из одного вида полимера. Будет намного проще, - говорит Нагорская.

2. Использование альтернативных материалов

- Важен планомерный переход на экологичные альтернативы и то, чтобы этот процесс стал комфортным для всех причастных, - объясняет генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. - Уже разработаны и реализуются ряд профильных законодательных инициатив, а также предлагается альтернатива для замены. Альтернативные материалы – это тоже иногда пластики, но рекомендуется мономатериал (один вид пластика, а не смесь разных материалов, - Ред.), который легко извлечь и переработать. В некоторых случаях предлагается замена на бумажные альтернативы (подложки для яиц, одноразовая посуда), где-то вообще не планируем запрещать, а только ограничить для реализации конечному потребителю, как в случаях с сумкой-сеткой для овощей.

Альтернативы предлагает и российское правительство – речь про уже упомянутые палочки для ушей из картона вместо пластика и бумажные пакеты вместо полиэтиленовых.

3. Разноцветью - бой

Одна из инициатив того же РЭО - не красить пластиковые бутылки в разные цвета. Есть традиционные – белые, прозрачно-голубые, зеленые, коричневые. Ими и ограничиться, система переработки для них уже создана и успешно работает. Остальное разноцветие переработать сложно, так как под них нет мощностей. Все эти бутылки, как и вышеупомянутые крышечки, нужно рассортировать по цветам, сформировать партии, и… В общем, вы поняли: очень дорого, очень трудозатратно и потому бессмысленно.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Запретить нельзя, полностью переработать тоже. Так что же делать-то?

- Для начала отказаться от того, что нам не нужно, - говорит Татьяна Нагорская. – В первую очередь, это одноразовые вещи. После можно замахиваться на более масштабные проекты.

И таким проектом, судя по всему, станет переход к экономике замкнутого цикла, в которой как можно больше вторсырья вовлекается в оборот снова и снова, а не идет на полигон.

- Отказ от одноразового пластика в России станет логичным шагом на пути к такой экономике, тренду в мировой практике и признаку цивилизованного и экологически ответственного государства, - утверждает Денис Буцаев.

При этом, как подчеркивает вице-премьер Виктория Абрамченко, подходить к ограничениям и запретам необходимо взвешенно и поэтапно, и по тем направлениям, где есть альтернативы (см. рубрику «На замену»).

- Мы должны стремиться, чтобы в будущем у нас вообще не было вторсырья, - оптимистично говорит мне Татьяна Нагорская. - С одной стороны, сейчас это кажется нереальным, но многие вещи были нереальными еще 10 лет назад. А сегодня мы уже пользуемся матерчатыми сумками вместо одноразовых пакетов. Кто-то из нас сортирует дома мусор. Развиваются экотакси, открываются пункты сбора вторсырья. Раньше же немыслимо было представить, что пластиковые пакеты будут на кассе денег стоить. Их раздавали бесплатно.

Живи экологично Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Не бумажные, а многоразовые!

А знаете ли вы, что одноразовые бумажные стаканчики вреднее пластиковых?

- Исследования показывают, что количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу целлюлозно-бумажными производствами, превышает количество вредных веществ от производств пластмасс примерно на треть, - говорит эколог Александра Кудзагова. - Поэтому некорректно призывать к замене одноразовых пластиковых изделий одноразовыми бумажными. Задача – перейти на многоразовые изделия, чтобы снизить объем отходов.

- Бумажная упаковка несет в себе большие риски, - дополняет Татьяна Нагорская. – Мало того, что она тратит больше ресурсов. На полигоне она разлагается с выделением свалочного газа – метана, настоящей отравы для человека и экологии в целом.

ВАЖНО

Какой пластик — самый вредный

Есть такая упаковка, которую нельзя переработать. К ней относится многокомпонентная (составная) упаковка. Например, тетрапак состоит из трех слоев: бумага, алюминий, пластик. Разделить их невозможно.

Вот еще несколько примеров неперерабатываемой упаковки.

- Дойпак - гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет из многокомпонентных материалов с донышком. В подобных расфасованы кетчупы, соусы, джемы и т. д.

- Тюбики от зубной пасты, крема или пищевой продукции из многослойных материалов.

- Пакет в форме кувшина (упаковка с надувной ручкой) из многокомпонентных материалов. Чаще всего в такие пакеты разливают молоко.

- Многослойные ПЭТ-бутылки.

- Пластиковые капсулы от кофе из многокомпонентных материалов.

- Саше-пакеты (прямоугольный или квадратный порционный пакет).

- Коррексы и блистерная упаковка из любых материалов за исключением 01 PET и/или биоразлагаемых материалов. Упаковки для тортов, пирогов, конфет (внутри картонной коробки пластиковая форма с выемками).

- Бег-ин-Бокс (Bag-in-Box) многокомпонентная упаковка. Это пластиковый пакет внутри тетра-пака. В такие упаковки, например, разливают вино.

- Непрозрачные ПЭТ-бутылки за исключением тары белого цвета для молочной продукции.

- Полупрозрачные ПЭТ-бутылки всех цветов за исключением голубого, зеленого и коричневого.

- Флоупак – пакет с двумя поперечными и одним продольным швом из многокомпонентных материалов. В такие пакуют разные печенья.

- ПЭТ-бутылки с термоусадочной пленкой.

По данным ППК РЭО.

НА ЗАМЕНУ

Чем можно заменить неперерабатываемую упаковку

1. Тубы от зубной пасты, крема или пищевой продукции из композитного материала и/или многокомпонентных (многослойных) материалов.

Альтернатива:

Тубы из мономатериала с маркировкой 04 PELD (4 LDPE)

2. Пластиковые капсулы от кофе из многокомпонентных материалов.

Альтернатива:

Пластиковые капсулы от кофе из мономатериала с маркировкой 05 PP.

3. Потребительская сетка мешок для овощей и фруктов

Альтернатива:

Полиэтиленовые мешки толщиной более 50 мкм с маркировкой 02 HDPE, 04 LDPE или мешки из биоразлагаемых материалов.

4. Термоусадочная пленка используется на таре для напитков.

Альтернатива:

Лучше не использовать либо для сохранности напитков достаточно использовать тару с барьерным слоем зеленого, белого, коричневого или голубого цвета.

5. ПЭТ нетрадиционных цветов — тара для напитков, как правило, лимонадов.

Альтернатива:

Такие цвета — исключительно для маркетинга. Для барьерного слоя можно использовать традиционные цвета: зеленого, белого, коричневого или голубого.

6. Этикетка ПВХ — в основном используется на таре для жидкостей: тара для напитков, тара для прочих жидкостей.

Альтернатива:

Этикетки из других материалов. Лучше из бумаги.

7. Нерастворимый клей — в таре для напитков и прочих жидкостей.

Альтернатива:

Легкорастворимый клей.

По данным ППК РЭО.

* компания, которая следит за обращением с твердыми коммунальными отходами в России.