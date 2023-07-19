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19 июля 2023 0:00

Возвращение авоськи: как Россия будет отказываться от пластиковой упаковки

Как это сделать и чем ее можно заменить?
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Площадь этого мусорного острова в Тихом океане вблизи Гавайев - больше миллиона квадратных километров. Впору отправлять сюда в туры тех, кто злоупотребляет одноразовыми пакетами. Так их и назовут - пакетные туры... Фото: World Council For Nature

Площадь этого мусорного острова в Тихом океане вблизи Гавайев - больше миллиона квадратных километров. Впору отправлять сюда в туры тех, кто злоупотребляет одноразовыми пакетами. Так их и назовут - пакетные туры... Фото: World Council For Nature

Уже в следующем году в России могут полностью запретить пластиковую посуду! Таковы планы Министерства природы. Так что на шашлыки будем брать обычные стеклянные тарелки, металлические вилки-ложки и проверенного годами граненого друга.

Дальше-больше: по планам правительства, с 2025 года в России начнут постепенно отказываться от изделий из пластика, который трудно или невозможно переработать. Трубочки для питья, ушные палочки и многое другое мы постепенно начнем делать не из пластика, а из более экологичных материалов – например, из бумаги.

А на днях «Российский экологический оператор»* предложил отказаться от разноцветных пластиковых бутылок.

Каким будет наше светлое экологическое будущее и как нам избавиться от одноразовой упаковки? Давайте разбираться.

ПЛАСТМАССОВЫЙ МИР ПОБЕДИЛ?

«Красота-то какая! Но ведь такого не может быть?!» - твердили бразильские геологи, обнаружив на атлантическом острове Триндади аномальные камни. Пористые, разноцветные и со странными вкраплениями. Однако в лаборатории авторов находки разочаровали - это банальный пластик. Прибило к берегу волной, он расплавился под южным солнцем и практически встроился в состав камней.

Пластик заполняет мировой океан, леса, поля и наши квартиры (признайтесь, у вас ведь тоже есть пакетик пакетиков?). В отчете Программы ООН по окружающей среде указано, что в 2021 году в мире образовалось 139 млн тонн одноразовых пластиковых отходов. Это на 6 млн тонн больше, чем двумя годами ранее. В ООН пугают: мировое производство пластика утроится к 2060 году. Но если принять меры, то уже к 2040 году загрязнение пластиком в мире сократится на 80%. А меры, на первый взгляд, просты - ограничить использование пластика и наладить его переработку.

Некоторые страны уже объявили о запрете на иные виды пластика. Новая Зеландия отказалась от тонких пищевых пакетов, питьевых соломок и т. п. В Милане под запретом пластиковые конфетти и даже воздушные шарики. В Калифорнии приняли закон, по которому через десять лет должны перерабатываться 65% пластиковых изделий. В Кении за производство и продажу полиэтиленовых пакетов штрафуют на $40 тысяч и сажают в тюрьму.

У нас с тлетворным влиянием пластика борются пока не столь радикально (хотя отказ от пластиковой посуды может стать широким шагом в эту сторону). Но кое-что уже делается. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о запрете одноразового пластика и товаров на Байкале.

Важный момент: о полном запрете любого пластика речь не идет – ни у нас, ни в других странах. Это просто невозможно, да и не нужно, не в Средневековье живем.

- Запрет - тупиковый путь. Тогда мы сломаем всю систему доставки товара к потребителю, - говорит председатель правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Татьяна Нагорская.

Но вот снизить потребление очень даже можно. Особенно самых вредных видов пластика.

- Наиболее опасными считаются изделия из поливинилхлорида. Из него обычно изготавливают пищевую пленку, иногда бутылки, пакеты, игрушки. При сжигании выделяется диоксины - вещества, обладающие сильной мутагенной и канцерогенной активностью, вызывают подавление иммунитета, бесплодие, поражают печень и почки, - объясняет член президиума партии «Зеленые», руководитель Московского отделения Александра Кудзагова. - Полистирол, используемый для производства одноразовой посуды, а также вспененных подложек для мяса, яиц, овощей и фруктов, выделяет в микроскопических дозах стирол и бензол – канцерогены и токсины.

Особенно опасен пластик при сжигании. Именно поэтому пластиковую упаковку нужно перерабатывать, а не отправлять на свалки, где участь у нее одна – гореть и тлеть, выделяя лошадиные дозы токсичных веществ. И вот в этом плане дела у нас пока не очень. По данным Минприроды, ежегодно в России образуется около 60 млн тонн отходов, упаковка и одноразовый пластик занимают не менее трети. По разным подсчетам, в России не перерабатывается до 80-90 процентов пластиковой упаковки.

По размерам этот остров превышает Египет или Турцию, а таких стран, как Исландия или Болгария, на нем поместится с десяток.

По размерам этот остров превышает Египет или Турцию, а таких стран, как Исландия или Болгария, на нем поместится с десяток.

Фото: www.youtube.com

КРЫШЕЧКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Но что мешает издать такой закон, что весь пластик нужно отправлять не на помойку, а на переработку? Тут дело в том, что сортировка пластика – задача куда более сложная, чем может показаться на первый взгляд.

Эксперты озвучили нам три способа, которые сделают сортировку (а значит, и переработку) пластика гораздо легче и дешевле.

1. Унификация

- Есть такой миф, что если мы все бережно соберем и переработаем, то мы проблему решим, - рассуждает Татьяна Нагорская.

- А разве нет?

- Нет. Полимеров много и они все разные. Допустим, вы покупаете сметану. На упаковке – прозрачная пластиковая крышечка. И теперь представьте, что такие крышечки делают из четырех разных полимеров! Обычный потребитель их не отличит, а профессионал по звуку, отблеску определит, что одна крышечка сделана из ПВХ, вторая – из полистирола, третья – из полипропилена, четвертая – из полиэтилентерефталата. Схема переработки таких крышечек разная. Их надо отсортировать, расфасовать по партиям, доставить на разные заводы по переработке... Кто и как это будет делать? Очень золотые крышечки получаются!

Вот тут очень пригодился бы закон, который мог бы привести все крышечки к «единому знаменателю».

- Можно решить, что крышечки для сметаны и подобных упаковок нужно делать только из одного вида полимера. Будет намного проще, - говорит Нагорская.

2. Использование альтернативных материалов

- Важен планомерный переход на экологичные альтернативы и то, чтобы этот процесс стал комфортным для всех причастных, - объясняет генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. - Уже разработаны и реализуются ряд профильных законодательных инициатив, а также предлагается альтернатива для замены. Альтернативные материалы – это тоже иногда пластики, но рекомендуется мономатериал (один вид пластика, а не смесь разных материалов, - Ред.), который легко извлечь и переработать. В некоторых случаях предлагается замена на бумажные альтернативы (подложки для яиц, одноразовая посуда), где-то вообще не планируем запрещать, а только ограничить для реализации конечному потребителю, как в случаях с сумкой-сеткой для овощей.

Альтернативы предлагает и российское правительство – речь про уже упомянутые палочки для ушей из картона вместо пластика и бумажные пакеты вместо полиэтиленовых.

3. Разноцветью - бой

Одна из инициатив того же РЭО - не красить пластиковые бутылки в разные цвета. Есть традиционные – белые, прозрачно-голубые, зеленые, коричневые. Ими и ограничиться, система переработки для них уже создана и успешно работает. Остальное разноцветие переработать сложно, так как под них нет мощностей. Все эти бутылки, как и вышеупомянутые крышечки, нужно рассортировать по цветам, сформировать партии, и… В общем, вы поняли: очень дорого, очень трудозатратно и потому бессмысленно.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Запретить нельзя, полностью переработать тоже. Так что же делать-то?

- Для начала отказаться от того, что нам не нужно, - говорит Татьяна Нагорская. – В первую очередь, это одноразовые вещи. После можно замахиваться на более масштабные проекты.

И таким проектом, судя по всему, станет переход к экономике замкнутого цикла, в которой как можно больше вторсырья вовлекается в оборот снова и снова, а не идет на полигон.

- Отказ от одноразового пластика в России станет логичным шагом на пути к такой экономике, тренду в мировой практике и признаку цивилизованного и экологически ответственного государства, - утверждает Денис Буцаев.

При этом, как подчеркивает вице-премьер Виктория Абрамченко, подходить к ограничениям и запретам необходимо взвешенно и поэтапно, и по тем направлениям, где есть альтернативы (см. рубрику «На замену»).

- Мы должны стремиться, чтобы в будущем у нас вообще не было вторсырья, - оптимистично говорит мне Татьяна Нагорская. - С одной стороны, сейчас это кажется нереальным, но многие вещи были нереальными еще 10 лет назад. А сегодня мы уже пользуемся матерчатыми сумками вместо одноразовых пакетов. Кто-то из нас сортирует дома мусор. Развиваются экотакси, открываются пункты сбора вторсырья. Раньше же немыслимо было представить, что пластиковые пакеты будут на кассе денег стоить. Их раздавали бесплатно.

Живи экологично

Живи экологично

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Не бумажные, а многоразовые!

А знаете ли вы, что одноразовые бумажные стаканчики вреднее пластиковых?

- Исследования показывают, что количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу целлюлозно-бумажными производствами, превышает количество вредных веществ от производств пластмасс примерно на треть, - говорит эколог Александра Кудзагова. - Поэтому некорректно призывать к замене одноразовых пластиковых изделий одноразовыми бумажными. Задача – перейти на многоразовые изделия, чтобы снизить объем отходов.

- Бумажная упаковка несет в себе большие риски, - дополняет Татьяна Нагорская. – Мало того, что она тратит больше ресурсов. На полигоне она разлагается с выделением свалочного газа – метана, настоящей отравы для человека и экологии в целом.

ВАЖНО

Какой пластик — самый вредный

Есть такая упаковка, которую нельзя переработать. К ней относится многокомпонентная (составная) упаковка. Например, тетрапак состоит из трех слоев: бумага, алюминий, пластик. Разделить их невозможно.

Вот еще несколько примеров неперерабатываемой упаковки.

- Дойпак - гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет из многокомпонентных материалов с донышком. В подобных расфасованы кетчупы, соусы, джемы и т. д.

- Тюбики от зубной пасты, крема или пищевой продукции из многослойных материалов.

- Пакет в форме кувшина (упаковка с надувной ручкой) из многокомпонентных материалов. Чаще всего в такие пакеты разливают молоко.

- Многослойные ПЭТ-бутылки.

- Пластиковые капсулы от кофе из многокомпонентных материалов.

- Саше-пакеты (прямоугольный или квадратный порционный пакет).

- Коррексы и блистерная упаковка из любых материалов за исключением 01 PET и/или биоразлагаемых материалов. Упаковки для тортов, пирогов, конфет (внутри картонной коробки пластиковая форма с выемками).

- Бег-ин-Бокс (Bag-in-Box) многокомпонентная упаковка. Это пластиковый пакет внутри тетра-пака. В такие упаковки, например, разливают вино.

- Непрозрачные ПЭТ-бутылки за исключением тары белого цвета для молочной продукции.

- Полупрозрачные ПЭТ-бутылки всех цветов за исключением голубого, зеленого и коричневого.

- Флоупак – пакет с двумя поперечными и одним продольным швом из многокомпонентных материалов. В такие пакуют разные печенья.

- ПЭТ-бутылки с термоусадочной пленкой.

По данным ППК РЭО.

НА ЗАМЕНУ

Чем можно заменить неперерабатываемую упаковку

1. Тубы от зубной пасты, крема или пищевой продукции из композитного материала и/или многокомпонентных (многослойных) материалов.

Альтернатива:

Тубы из мономатериала с маркировкой 04 PELD (4 LDPE)

2. Пластиковые капсулы от кофе из многокомпонентных материалов.

Альтернатива:

Пластиковые капсулы от кофе из мономатериала с маркировкой 05 PP.

3. Потребительская сетка мешок для овощей и фруктов

Альтернатива:

Полиэтиленовые мешки толщиной более 50 мкм с маркировкой 02 HDPE, 04 LDPE или мешки из биоразлагаемых материалов.

4. Термоусадочная пленка используется на таре для напитков.

Альтернатива:

Лучше не использовать либо для сохранности напитков достаточно использовать тару с барьерным слоем зеленого, белого, коричневого или голубого цвета.

5. ПЭТ нетрадиционных цветов — тара для напитков, как правило, лимонадов.

Альтернатива:

Такие цвета — исключительно для маркетинга. Для барьерного слоя можно использовать традиционные цвета: зеленого, белого, коричневого или голубого.

6. Этикетка ПВХ — в основном используется на таре для жидкостей: тара для напитков, тара для прочих жидкостей.

Альтернатива:

Этикетки из других материалов. Лучше из бумаги.

7. Нерастворимый клей — в таре для напитков и прочих жидкостей.

Альтернатива:

Легкорастворимый клей.

По данным ППК РЭО.

* компания, которая следит за обращением с твердыми коммунальными отходами в России.

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