Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука18 июля 2023 11:48

Европу ждет страшная катастрофа: назревает извержение супервулкана, который 40 000 лет назад погубил неандертальцев

Эксперты предрекают стихию, способную разрушить современную европейскую инфраструктуру
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Европейцам грозит удар из преисподней.

Европейцам грозит удар из преисподней.

Фото: Shutterstock

Неисчислимые беды предрекают ученые Европе и близлежащим регионам Северной Африки. Главная угроза - дремлющий пока европейский супервулкан Кампи Флегрей (Campi Flegrei). Его кальдера – скопление жерл – тянется на 14 километров, расположена около Неаполя.

В непосредственной близости от вулкана и на нем самом живут миллионы человек.

С итальянского название местности переводится как «огненные поля».

«Поля» в последнее время то и дело демонстрируют активность. Что-то явно назревает. Возможно, мощнейшее извержение – вроде того, что произошло примерно 40 000 лет назад. Многие уверены, что именно оно погубило местных неандертальцев. Одних спалило моментально, других извело постепенно холодом и голодом, наступившими в результате длительной «ядерной зимы» - катастрофического изменения климата из-за поднятых в атмосферу пепла и породы. И того, и другого было выброшено 285 кубических километров.

Флегрейские поля сочатся ядовитым дымом.

Флегрейские поля сочатся ядовитым дымом.

Фото: Shutterstock

Геофизики, изучавшие последствия доисторического катаклизма, присвоили ему 7 баллов (Volcanic Explosivity Index) из 8 возможных. И назвали самым сильным в Европе за последние 200 000 лет.

Извержение может повториться в ближайшее время, - не на шутку тревожатся исследователи из Университетского колледжа в Лондоне (University College London) и их коллеги из Итальянского НИИ геофизики и вулканологии (Italy’s National Research Institute for Geophysics and Volcanology - NGV).

Вулкан трясет, почва под ним поднимается, сочится дымом, слабеет. И вот-вот лопнет. Под кальдерой ощущается движение расплавленной магмы. Случись что – «достанет» и до Лондона.

Кстати, добавить мощи «вулкану судного дня Европы», да и напакостить самостоятельно способны местные - сравнительно небольшие - огнедышащие горы. Конец света - в глобальном масштабе - их извержения не устроят, но катастрофический вред цивилизации нанесут обязательно - уничтожат жизненно важную инфраструктуру. О такой опасности предупредили ученые Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета (University of Cambridge's Centre for the Study of Existential Risk – CSER).

Вид на супервулкан с высоты. Скопление из более чем 20 кратеров, вулканических конусов и гидротермальных источников в кальдеры Кампи-Флегрей.

Вид на супервулкан с высоты. Скопление из более чем 20 кратеров, вулканических конусов и гидротермальных источников в кальдеры Кампи-Флегрей.

Авторы поясняют: Везувий и вулкан на острове Санторини - не столь далекие от Кампи Флегрей, способны вызвать мощные подземные толчки. Те повлекут за собой цунами (высотой более 30 метров – это в Средиземном-то море) и прочие тектонические неприятности. В результате будут разрушены сосредоточенные в средиземноморье системы коммуникаций, включая подводные кабели и узлы связи. И главное: будет надолго перекрыт Суэцкий канал – его размоют хлынувшие туда потоки воды, закупорят затонувшие суда.

Насколько серьезным может быть удар по глобальной экономической системе стало понятно в 2021 году. Всего за 6 дней, пока канал, заблокированный севшим на мель контейнеровозом, не работал, мировая торговля потеряла не менее 10 миллиардов долларов.

Кальдера Кампи-Флегрей соседствует с Везувием, погубившим Помпеи.

Кальдера Кампи-Флегрей соседствует с Везувием, погубившим Помпеи.

Всему средиземноморью и северу Африки добавят бедствий клубы пепла и прочей дряни, выброшенной в атмосферу - перекроют оживленные авиационные трассы.

Страшно подумать, что будет, если бабахнут все европейские «пакостники» разом…

В 2010 году неожиданный пример пагубного влияния совершенно рядового извержения явил небольшой вулкан в Исландии с трудно произносимым названием Eyjafjallajokel. Напакостил одним лишь своим пеплом.

Многие европейские вулканы, включая Кампи Флегрей, сейчас спят. Но сон их тревожен - могут проснуться в любой момент. И все разом, и по отдельности. Пример – та же Исландия. В начале 2021 года там вдруг начал извергаться вулкан Fagradalsfjall, спавший 800 лет.

Наука: Клуб любознательных