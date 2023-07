Европу ждет страшная катастрофа: назревает извержение супервулкана, который 40 000 лет назад погубил неандертальцев

Европейцам грозит удар из преисподней. Фото: Shutterstock

Неисчислимые беды предрекают ученые Европе и близлежащим регионам Северной Африки. Главная угроза - дремлющий пока европейский супервулкан Кампи Флегрей (Campi Flegrei). Его кальдера – скопление жерл – тянется на 14 километров, расположена около Неаполя.

В непосредственной близости от вулкана и на нем самом живут миллионы человек.

С итальянского название местности переводится как «огненные поля».

«Поля» в последнее время то и дело демонстрируют активность. Что-то явно назревает. Возможно, мощнейшее извержение – вроде того, что произошло примерно 40 000 лет назад. Многие уверены, что именно оно погубило местных неандертальцев. Одних спалило моментально, других извело постепенно холодом и голодом, наступившими в результате длительной «ядерной зимы» - катастрофического изменения климата из-за поднятых в атмосферу пепла и породы. И того, и другого было выброшено 285 кубических километров.

Флегрейские поля сочатся ядовитым дымом. Фото: Shutterstock

Геофизики, изучавшие последствия доисторического катаклизма, присвоили ему 7 баллов (Volcanic Explosivity Index) из 8 возможных. И назвали самым сильным в Европе за последние 200 000 лет.

Извержение может повториться в ближайшее время, - не на шутку тревожатся исследователи из Университетского колледжа в Лондоне (University College London) и их коллеги из Итальянского НИИ геофизики и вулканологии (Italy’s National Research Institute for Geophysics and Volcanology - NGV).

Вулкан трясет, почва под ним поднимается, сочится дымом, слабеет. И вот-вот лопнет. Под кальдерой ощущается движение расплавленной магмы. Случись что – «достанет» и до Лондона.

Кстати, добавить мощи «вулкану судного дня Европы», да и напакостить самостоятельно способны местные - сравнительно небольшие - огнедышащие горы. Конец света - в глобальном масштабе - их извержения не устроят, но катастрофический вред цивилизации нанесут обязательно - уничтожат жизненно важную инфраструктуру. О такой опасности предупредили ученые Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета (University of Cambridge's Centre for the Study of Existential Risk – CSER).

Вид на супервулкан с высоты. Скопление из более чем 20 кратеров, вулканических конусов и гидротермальных источников в кальдеры Кампи-Флегрей.

Авторы поясняют: Везувий и вулкан на острове Санторини - не столь далекие от Кампи Флегрей, способны вызвать мощные подземные толчки. Те повлекут за собой цунами (высотой более 30 метров – это в Средиземном-то море) и прочие тектонические неприятности. В результате будут разрушены сосредоточенные в средиземноморье системы коммуникаций, включая подводные кабели и узлы связи. И главное: будет надолго перекрыт Суэцкий канал – его размоют хлынувшие туда потоки воды, закупорят затонувшие суда.

Насколько серьезным может быть удар по глобальной экономической системе стало понятно в 2021 году. Всего за 6 дней, пока канал, заблокированный севшим на мель контейнеровозом, не работал, мировая торговля потеряла не менее 10 миллиардов долларов.

Кальдера Кампи-Флегрей соседствует с Везувием, погубившим Помпеи.

Всему средиземноморью и северу Африки добавят бедствий клубы пепла и прочей дряни, выброшенной в атмосферу - перекроют оживленные авиационные трассы.

Страшно подумать, что будет, если бабахнут все европейские «пакостники» разом…

В 2010 году неожиданный пример пагубного влияния совершенно рядового извержения явил небольшой вулкан в Исландии с трудно произносимым названием Eyjafjallajokel. Напакостил одним лишь своим пеплом.

Многие европейские вулканы, включая Кампи Флегрей, сейчас спят. Но сон их тревожен - могут проснуться в любой момент. И все разом, и по отдельности. Пример – та же Исландия. В начале 2021 года там вдруг начал извергаться вулкан Fagradalsfjall, спавший 800 лет.