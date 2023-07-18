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18 июля 2023 12:33

В «Валдайском клубе» призвали облегчить миграцию африканцев в Россию

Накануне саммита «Россия-Африка» известный «мозговой трест» обсудил стратегию работы с Южным континентом
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эксперты с Южного континента участвовали во встрече Валдайского клуба по видеосвязи

Эксперты с Южного континента участвовали во встрече Валдайского клуба по видеосвязи

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

27-28 июля в Санкт-Петербурге пройдёт второй саммит «Россия-Африка». Южный континент — самый бурно растущий рынок планеты: и в смысле темпов увеличения ВВП, и по демографическим показателям (уже в ближайшее время количество африканцев превысит полтора миллиарда). О том, что с ними нужно работать — согласны все; США или Китай вообще проводят подобные саммиты уже лет двадцать.

Но какой должна быть наша африканская стратегия? На этот вопрос попытались ответить эксперты «Валдайского клуба» — отечественного «мозгового треста», который изучает проблемы перехода к многополярном миру. 18 июля в Москве «Валдай» презентовал коллективный доклад под названием «Россия-Африка: аудит отношений». На мероприятии побывал и корреспондент сайта KP.RU.

ПРИ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ДРУЖИЛИ — НО НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО ЕХАТЬ НА СТАРЫХ ПОБЕДАХ

Сейчас на сей счёт раздаётся, и порой справедливо, немало бравурных реляций. СССР был единственной из великих держав, освобождавшей Африку от колониальной неволи (а не наоборот). Да и наши теперешние компании реализуют с континентом целый ряд успешных проектов. От добычи полезных ископаемых до модернизации вооружённых сил в отдельных странах наподобие Мали или ЦАР.

Но тут мы подходим к главному, рассказывают эксперты «Валдая». Южный регион ныне мыслит долгосрочно, в 2015 году государства-члены Африканского Союза приняли стратегический документ — «Повестка-2063» (оцените дату). Есть ли такой горизонт планирования у нас?

— Некоторые российские компании, заходящие на континент, до сих пор работают по принципу «купи-продай», — рассказывает на презентации один из авторов доклада — Наталия Цайзер, председатель правления Союза «Африканская Деловая Инициатива». — Конечно, в неких экономических операциях наподобие торговли это уместно. Но нужно одновременно делать две вещи: способствовать самому внутриафриканскому развитию [чтобы «дружба» не сводилась к примитивному выкачиванию ресурсов, как при колониалистах — прим. ред.], а Россия должна получить возможность реализации своих национальных интересов. Это и должна быть наша концепция «выиграл/выиграл».

Таков главный тезис «Валдайского» доклада: проекты на континенте должны вестись комплексно. Причём от ресурсной эксплуатации «кладовой солнца» надо отходить — это старая и дурно пахнущая история. Правительства, да и жители африканских стран заинтересованы в развитии IT-решений и высокотехнологичного бизнеса. Хорошие примеры тут есть — российский цифровой гигант «Яндекс» предлагает свой «вызов такси через мобильное приложение» сразу в нескольких столицах Южного континента.

Другое перспективное направление — энергетика, в том числе «зелёная» наподобие АЭС или ГЭС, где у России традиционно сильные позиции, продолжают авторы доклада. Не даром одна из мощнейших гидроэлектростанций на Ниле — Асуанская — была построена советскими специалистами. И прекрасно работает до сих пор.

Впрочем, есть и вызовы, с которыми мы столкнёмся уже в ближайшее время.

НУЖНО МОДЕРИРОВАТЬ МИГРАЦИЮ ИЗ АФРИКИ В РОССИЮ

С неожиданным предложением на встрече «Валдайского клуба» выступил ещё один соавтор доклада — Дмитрий Полетаев (ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН):

— У нас сейчас очень мало россиян африканского происхождения; африканская диаспора в России составляет лишь порядка 40 тысяч человек (в основном студенты из соответствующих стран), — говорит эксперт. — Мы можем прогнозировать, что количество [африканских мигрантов] будет увеличиваться — из-за ухудшения климата и новых войн на континенте. Однако Россия пока не готова принимать беженцев из Африки…

Кстати, «Комсомолка» предупреждала об этом ещё два года назад: американский «новый мировой порядок» оказался бессилен предотвратить террористическую угрозу на континенте; целый ряд радикальных боёвок наподобие ИГИЛ [запрещена в РФ — ред.] ведут настоящую войну против африканских христиан, и «международное сообщество», проливающее слёзы за Украину, об этих людях почему-то не беспокоится. И им придётся бежать из своих сожжённых деревень, чтобы не умереть. Вопрос лишь — куда.

Поэтому, по мнению Полетаева, в ожидании неизбежного роста африканских мигрантов «наше законодательство нужно менять», адаптируя его под приём новых — темнокожих — соискателей.

— Это может быть нашей стратегией на южном направлении: предложить свою помощь во временном убежище для африканских мигрантов, — говорит эксперт.

Согласны с этой идеей далеко не все. Впрочем, даже авторитарная ГДР в двадцатом веке не смогла пресечь поток беженцев через самый охраняемый объект Холодной войны — Берлинскую стену: люди бежали и бежали за лучшей жизнью на сытый Запад. Что уж говорить о нынешнем мире с открытыми границами.

Поэтому эксперты «Валдая» предлагают заранее подумать над программами адаптации таких мигрантов в российское общество (что, впрочем, справедливо и для гостей из Центральной Азии). В конце концов, один из самых известных «афророссиян», Абрам Петрович Ганнибал, дал начало целому российскому роду, из которого вышел «наше всё» — Пушкин.

Наконец, развитие образовательных программ для талантливых африканцев поможет воспитать новую плеяду друзей России среди будущих элит континента — как, собственно, это происходило при СССР.

СПАСЁТ КРИПТОРУБЛЬ?

Эксперты «Валдая» обсудили не только сценарии будущего, но и сложности в настоящем.

— Противодействие «российско-африканскому проекту» [со стороны Запада] ещё никогда не было таким жёстким, — подчёркивает другой соавтор доклада — Елена Харитонова, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН.

Действительно, развитие товарооборота — да и любых других проектов с континентом — осложняется западными санкциями. Поэтому «для работы с африканскими странами, России нужно разработать совершенно новые финансовые инструменты, которые позволили бы наладить сотрудничество вне зависимости от политической конъюнктуры», — сказано в докладе.

Такие меры уже принимаются — на днях Дума одобрила закон о «цифровом рубле». Благодаря чему российский «целковый» получит свой легальный аналог биткоина — криптовалюту, которой можно вести параллельные международные расчёты, обходя санкционные запреты.

Так что промежуточные итоги оптимистичны. Несмотря на дипломатическое давление США, на петербургском саммите ожидаются делегации из более чем сорока африканских стран.

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