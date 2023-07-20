Академик Запесоцкий: Последние 20 лет СПбГУП вообще не выпускает безработных

В вузе ценят широту знаний и креатив, помноженные на трудолюбие и ответственность. Фото: СПбГУП.

По данным Росстата, из 6,3 миллиона выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений страны, которые получили дипломы в 2016-2022 годах, каждый третий не может трудоустроиться в течение трех лет после выпуска из вуза.

Однако студенты Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов не боятся остаться невостребованными - работодатели «бронируют» ребят прежде, чем те получают дипломы.

Уровень безработицы среди выпускников СПбГУП за последние 20 лет составляет один на тысячу. Редчайшие исключения! В чем секрет? Рассказываем.

В приемную кампанию 2022 года конкурс в вузе был 79 чел./место. На сегодня - уже перевалил за 70. Фото: СПбГУП.

Профессии будущего

Такая стабильность - задача системная. С момента перестройки СПбГУП в 1990-х сосредоточился на действительно нужных специальностях и профессиях будущего, а также на трудолюбии, дисциплине и качестве работы студентов.

- Вузу 97-й год. Образование здесь с самого начала было основательным, фундаментальным. Серьезно подошли и к новинкам постсоветского времени - режиссуре мультимедиа, конфликтологии, международному художественному бизнесу и др., - рассказывает выпускница 1996 года, первый проректор, почетный профессор СПбГУП, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования Лариса Пасешникова. - Мы скрупулезно изучаем рынок, чтобы наши выпускники всегда были востребованы.

С перестройкой структуры вуза изменился и профессорско-преподавательский состав. Компанию мощным теоретикам составили легендарные практики.

- В вузе есть и масса лекций выдающихся специалистов вне учебной сетки, - добавляет консультант ректората по творческим вопросам, писатель Олег Солод. - Для студентов-юристов это спикеры уровня Генри Резника, экономистов - академика Сергея Глазьева, для будущих артистов - Бориса Эйфмана.

В библиотеке Университета всегда многолюдно, потому что получать знания – особое удовольствие. Фото: СПбГУП.

Практика не для галочки

За «красивые глаза» не ставят даже тройки.

- К ЕГЭ относимся без трепета, ценим широту знаний и старание, - объясняет выпускник 2020 года, проректор СПбГУП Петр Кауфельд. - Например, организовываем дополнительные курсы по истории, иностранным языкам. Благодаря высоким требованиям даже наши троечники впоследствии работают лучше, чем отличники из других вузов.

- Наши студенты, конечно, самые талантливые и профессиональные, но для трудоустройства и карьеры первостепенны деловые качества, - подчеркивает ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Никому не нужен генератор идей, который не может сделать работу в срок.

Вот почему в вузе не терпят прогулы, обман, безделье, пьянство, наркотики и все остальное, что не подобает приличному человеку. За последние 25 лет ни на одного студента СПбГУП не завели административное и тем более уголовное дело. Студенты деловиты и в мелочах: даже в коридорах Дома студентов (так называют общежитие) ребята появляются аккуратными и подтянутыми.

Итальянская улица в Университете профсоюзов – одно из самых оживленных университетских пространств. Здесь жизнь бьет ключом. Фото: СПбГУП.

К успеху - на скорости света

Важнейшая составляющая успешной личности - общий уровень культуры. В знаменитой гуманитарной кузнице выстроили культуроцентристскую модель образования, которая распространяется далеко за пределы лекций и охватывает всех. Только на первом курсе студенты посещают десятки ведущих музеев и театров Петербурга, а к концу обучения становятся настоящей петербургской интеллигенцией.

- Когда многие вузы России стали рассматривать образование как услугу, СПбГУП продолжил стоять на том, что образование - это не только обучение, но и воспитание настоящей личности, - объясняет выпускник СПбГУП 1974 года, заведующий кафедрой конфликтологии, лауреат премии правительства СПб в областии образования профессор Григорий Бирженюк.

В вузовском Театрально-концертном зале регулярно выступают знаменитые артисты. Когда приезжает симфонический оркестр или театр, билетик достать не просто. В уникальном спортивно-оздоровительном комплексе университета проходят турниры, где студенты могут сразиться с известными спортсменами. В богатейшей библиотеке проходят творческие встречи и открываются выставки.

- Любая позитивная инициатива поддерживается - в вузе активно работают органы студенческого самоуправления, - добавляет Петр Кауфельд. - Они готовят ребят к жизни в коллективе, дают хороший организаторский и управленческий опыт.

Что в итоге? Выпускники энергично продвигаются по карьерной лестнице, занимают руководящие посты или открывают фирмы. А конкурс в СПбГУП все больше ошеломляет - в прошлогоднюю приемную кампанию он составил 79 человек на место, ведь получить билет в успешное будущее мечтает если не каждый школьник, то каждый родитель для своего ребенка точно.

- К старшим курсам студент полностью готов к трудоустройству. Он уже обрел профессию, и рынок давным-давно изучил его, - подытоживает Григорий Бирженюк.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Ирина Муртазаева, ведущая актриса театра «Балтийский дом», выпускница 1999г.:

- Едва оказавшись в университете, я сразу почувствовала, что это мое место. Здесь особенный творческий воздух и удивительные педагоги. В альма-матер очень сильный корпоративный дух. Это визитная карточка СПбГУП. С однокурсниками продолжаем дружить и вместе работаем над творческими проектами.

Евгений Орловский, начальник Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области, выпускник 2003 г.:

- Университет имеет безупречную репутацию. Важное значение вуз придает воспитательному процессу, его роли в формировании у подрастающего поколения системы общечеловеческих ценностей, сохранении и приумножении достижений нашей страны в различных отраслях, в том числе в гуманитарной сфере. Среди приоритетов в учебной деятельности СПбГУП на пути формирования молодых сограждан хочется отметить порядочность, сплоченность, уважение к труду и формирование чувства ответственности.

Георгий Олисашвили, заведующий бюро «Первого канала» в США, выпускник 2007 г.:

- Я благодарен университету как минимум за общегуманитарную и профессиональную подготовку, за привычку к дисциплине. Когда приходится работать по 24 часа в сутки в тяжелых условиях, чрезвычайно помогает обстоятельство, что когда-то я вставал в шесть утра и не опаздывал на занятия.

Владимир Рябенко, ведущий звукорежиссер Мариинского театра, Заслуженный работник культуры, выпускник 2013 г.:

- Самым ценным предметом в вузе для меня стала теория звукорежиссуры, звукозаписи и акустики. Но звукорежиссура - та сфера, где без практики никак. Для нее нужна дорогая и разнообразная аппаратура. Наш вуз и с точки зрения оснащения лучший в городе. На серьезнейшую основу поставлена здесь и практика.