США хотят сократить население Земли: новый доклад Минобороны России вскрыл планы Вашингтона

Функционирование американских биолабораторий на Украине вызывает все больше вопросов у рядовых граждан и политических деятелей в самих Соединенных Штатах. Фото: REUTERS

Во время брифинга Минобороны России начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что само функционирование американских биолабораторий на Украине вызывает все больше вопросов у рядовых граждан и политических деятелей в самих Соединенных Штатах.

Так, кроме авторитетных изданий Америки, на проблему обратил внимание кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Он напомнил о прекращении программы по созданию биологического оружия в 1969 году, и заявил, что имеющиеся наработки не были уничтожены. С целью вывести из-под удара американское военное ведомство, вся имеющаяся информация и материалы были переданы в Национальный институт здравоохранения.

Кеннеди особо отметил роль центрального разведывательного управления при проведении операций, связанных с биологическим оружием, первой из которых явилась операция «Скрепка». Так, в США после Второй мировой войны для «передачи опыта» военно-биологических исследований были доставлены специалисты из Японии и нацисткой Германии. Целью проекта являлось: «…разработка экспериментальной оружейной программы и привлечение японских ученых, которые являются единственными, кто когда-либо применял биологическое оружие…» .

Последнее время военным ведомством отмечается нездоровый интерес научно-исследовательских организаций минобороны США к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции – лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности «двойного назначения», в частности биотехнологической компании «Окситек», финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс.

«Американские военные специалисты успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами», - заявил Кириллов.

Он также отметил, что испытания вирусов происходят на живых людях. Так, в южной и центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности не-эндемичных азиатских тигровых комаров. В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров (Кулекс модестус), являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии. Одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями.

«По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных. Связанные с укусами комаров факты заражения лихорадкой Зика впервые были зафиксированы во Франции. Таким образом, работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия», - подчеркнул в своем выступлении Кириллов.

По мнению военных экспертов, Пентагон планировал использовать вооруженные силы Соединенных Штатов для апробации незарегистрированных медицинских препаратов на местном населении (в Кении и Уганде) и последующего их одобрения надзорными органами в интересах, так называемой «Биг Фармы». Также подтверждена вовлеченность «Метабиоты» в изучение вируса птичьего гриппа H7N9, а также ее ведущая роль в реализации проекта «Предикт», в рамках которого изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся их переносчиками в природной среде.

«Мы неоднократно отмечали связь компании с сыном действующего президента США – Хантером Байденом и государственными органами. При этом сами представители «Метабиоты» признают, что, по сути, занимаются налаживанием связей для обеспечения работы Пентагона и других американских ведомств за рубежом», - обратил внимание Кириллов.

Похоже, что англосаксы решили резко сократить население Земли с помощью различных вирусов и инфекций.