Скачать карты, запастись наличкой и пропускать колонны военных машин: Что нужно знать туристу, который поедет в Крым по новым территориям России

На пункте пропуска «Перекоп» легковых автомобилей вообще нет

Движение после теракта на Крымскому мосту восстановили меньше чем за сутки. И сейчас уже мост снова принимает машины. Но альтернативную дорогу на полуостров не закрыли. Водителей по-прежнему просят объезжать мост по новым территориям России. Часть потока и хлынула по этой трассе. Путь водителей проходит через три региона – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Туристы, которые помчались по этой трассе, передают, что движение достаточно плотное. Кстати, на некоторых АЗС можно расплатиться картой МИР, но все же стоит запастись наличкой. На всем протяжении альтернативного маршрута в Крым работают все сотовые операторы. Но иногда необходимо выбрать сеть вручную в настройках телефона. Но совет водителям – скачать дорожные карты, мобильный интернет не всегда на хорошей скорости.

- На маршруте присутствует блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан, документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию. На маршруте не действуют полисы ОСАГО, КАСКО, будьте внимательны, - уточнил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин. – Кстати, если до теракта на Крымском мосту двигалось по сухопутному коридору около 2-3 тысяч легковых автомобилей, то сегодня уже 10-12 тысяч. Произошло пятикратное увеличение трафика.

КАК ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ ЧЕРЕЗ НОВЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

Протяженность нового маршрута от КПП в Ростовской области до Джанкоя - 400 км. Весь маршрут легко проехать за 5-6 часов. Но стоит помнить, что на новых территориях России официально действует военное положение. Хотя по основному маршруту сухопутного коридора комендантский час временно отменен. Работают объекты размещения, пункты питания в поселке Кирилловка, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь.

Водителей просят не останавливаться в не оборудованных местах, а на военных постах соблюдать правила, а также пропускать колонны машин с символикой V и Z.

Карта маршрута

КАКАЯ ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ В ДНР

- На границе Ростовской области и ДНР проходим КПП, тут у нас проверили паспорта, документы на машину, просветили металлоискателем дно автомобиля и пропустили, - рассказывает турист из Краснодара Илья Кочетов. Он едет в Крым с супругой и 10-летним сыном. – Минут 20 на все ушло. Рядом есть кафе, туалеты, магазины, где можно купить воду, продукты. А уже на самой трассе мы заметили много экипажей ДПС, стоят военные, которые следят за безопасностью на дороге.

По территории ДНР водителям придется проехать около 100 километров. На трассе через каждые 420-40 км стоят АЗС, здесь обустроили парковки для тех, кто хочет немного отдохнуть с дороги. На них раздают воду и открылись точки питания.

- Всем, кто сейчас находится в пути следования, хочу сказать: уважаемые граждане, не волнуйтесь! Все службы, от которых зависит ваша безопасность, работают в режиме 24/7, - отметил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.- Сейчас мы разрабатываем нескольких альтернативных маршрутов для проезда в Крым и в обратном направлении.

КАКАЯ ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Когда в день теракта на Крымском мосту туристов попросили ехать по новым территориям России, на альтернативном маршруте образовались пробки. И на помощь водителям в Запорожской области пришли волонтеры. Они стали раздавать в пробках воду и еду. И хотя сейчас заторы уже меньше, добровольцы с дорог области не ушли. Они находятся на АЗС и в тех местах, где теоретически могут образоваться пробки.

- Каждые 100 км вдоль трассы работают магазины с продовольственными и непродовольственными товарами, - сообщили в правительстве Запорожской области. - Отменён режим комендантского часа на автотрассах в направлении Крыма и Ростова-на-Дону. На местах скопления автотранспорта работают волонтёры и активисты, к ним можно обратиться за помощью, предметами первой необходимости. Все они выдают бесплатно.

КАКАЯ ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сразу за Мелитополем дорога принадлежит уже Херсонской области. И на пути от Запорожской область и до пункта пропуска «Чонгар» (расстояние примерно 80 км) расположены семь столовых и кафе, а также две автозаправки. Сама дорога двухполосная, недавно отремонтирована. Комендантский час в Херсонской области отменен только на альтернативной сухопутной дороге, но действует на остальных территориях области. Об этом не стоит забывать.

- Водители, попавшие в затруднительную ситуацию на автодорогах области, могут обратиться в местное ГИБДД по телефону +7 (990) 101-42-25, - сообщили в региональной полиции.