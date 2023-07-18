Большинство россиян выступили против «наливаек» в жилых домах

В Госдуме предложили наделить жильцов правом самостоятельно запрещать продажу алкоголя в жилом доме. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Госдуме предложили наделить жильцов правом самостоятельно запрещать продажу алкоголя в жилом доме. Если все жители многоэтажки решат, что такая «наливайка» им не по душе, заведение закроют. Эту идею поддержали почти треть россиян, говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Более того, 38% участников опроса заявили, что закрыть надо вообще все «наливайки» вне зависимости от желания местных жителей. В жилых домах таким учреждениям не место, считают участники исследования. А если кто-то хочет купить алкоголь, пусть отправляется в супермаркет или в винный магазин, тем более что таких немало в любом городском районе.

«Закрыть и немедленно, нужно спасать народ от алкоголя», - говорит участник опроса.

«Надо запретить продавать алкоголь в жилых домах! Пусть продается только в магазинах и барах, а то люди спиваются», - соглашается другой.

Четверть опрошенных также считают, что «наливайкам» не место в жилых домах. Но закрывать их не стоит, достаточно просто перенести в отдельные палатки или ларьки, уверены россияне.

2% говорят, что оставить «наливайки» можно, но одного учреждения на район достаточно, чтобы в каждом дворе вечерами не собирались выпивающие.

3% опрошенных просят все оставить, как есть. Ведь очень удобно спуститься за спиртным в соседний подъезд, а не идти в специализированный магазин, который еще и находится неизвестно где.

4% и вовсе считают, что «наливаек» должно быть больше. Сейчас такие учреждения встречаются не так часто, а было бы куда лучше, если бы они были на каждой улице, а то и по нескольку.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,7 тысячи человек.