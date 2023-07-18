Актер "Улиц разбитых фонарей" Александр Орловский умер в забвении и неделю пролежал дома

Актер Александр Орловский умер на 61 году жизни. Фото: кадр из фильма

Александр Орловский скончался на 61-м году жизни в Благовещенске. Тело актера сериала "Улицы разбитых фонарей" неделю пролежало дома. Он жил один.

Александр Орловский был найден мертвым у себя в квартире. Друзья и родственники неделю пытались связаться с ним. Когда приехали домой, дверь никто не открыл. Вызвали спасателей. Те вскрыли дверь. В одной из комнат нашли бездыханное тело артиста.

Скорее всего, актер умер от острой сердечной недостаточности. Сердечный приступ случился внезапно. Орловский просто не успел позвонить в "скорую".

Мужчина одно время жил в Москве, потом переехал в Санкт-Петербург. Служил в знаменитом Александринском театре, а после в театре "На Литейном". Участвовал в различных антрепризных спектаклях.

Прославился благодаря съемкам в знаменитых телесериалах. В 2001-м Александра позвали в "Агента национальной безопасности". После артист поучаствовал в знаменитом сериале "Улицы разбитых фонарей", а также проектах "Ментовские войны" и "Морские дьяволы".

Последний раз он появился на экране в 2014 году. Орловский ушел из театра. Девять лет назад актер перебрался в Благовещенск и с тех пор пропал со всех радаров. Он не давал интервью и не выходил на связь.