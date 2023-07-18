Большой крест планет с 17 по 19 июля 2023: потоки небесной энергии устремятся на Землю

Скоро взойдет странная Луна. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

17 июля 2023 года, в 21 час 32 минуты по московскому времени, случилось новолуние – так отмечено в календарях. Но на самом деле полтора дня до, и полтора дня после – все это период Большого новолуния. Луна на небе не видна, и в древности мудрые жрецы связывали с этой эпохой ожидания и опасения. Достаточно сказать, что цифра 3 стала священной у всех народов. Ведь 3 дня Луна отсутствует. Цифра также играет роль и в полнолуние: три дня простой глаз не замечает на полном диске ущерба. Но нас интересует новолуние.

В этот раз новолуние происходит в знаке Рака, что неудивительно, поскольку в Раке находится Солнце, а Луна приближается к нему. Собственно, с астрономической точки зрения, новолуние – момент, когда Луна оказывается в точности между Солнцем и Землей. Слепящие лучи дневного светила мешают рассмотреть Луну, да и если бы не мешали – она повернута к нам темной стороной (а к Солнцу, напротив, освещенной). Иногда этот факт неправильно понимают так, что на нас смотрит обратная сторона Луны. Это не так. Обратная сторона Луны никогда не поворачивается на нас. К нам всегда обращена одна и та же сторона. Просто в полнолуние она вся освещена, в новолуние вообще не освещена.

Есть любители астрономии, которые придумали своеобразный спорт: кто сфотографирует Луну прямо в новолуние. Ведь ничтожная полоска освещенной части может немного пробиваться. И главная тут трудность, конечно, свет Солнца. Это еще и опасный спорт, потому что наблюдать какой-либо объект прямо у Солнца нельзя, глаза будут мгновенно повреждены, и любители вынуждены прибегать к самым тонким ухищрениям. Однажды один француз сфотографировал Луну непосредственно в новолуние. Для этого ему понадобился мощный телескоп и оснащенная компьютерами техника.

Если Луна в точности проецируется на Солнце, случается солнечное затмение. Но орбита Луны устроена так, что чаще Луна проскакивает либо ниже, либо выше Солнца. В ином случае каждое новолуние было бы солнечное затмение. Затмение бывает, если Луна и Солнце одновременно оказываются рядом с так называемым узлом, то есть точкой пересечения лунной и солнечной орбит (солнечная орбита – это просто проекция земной орбиты на небо; еще ее называют эклиптика или Зодиак).

Что такое Большой крест планет с 17 по 19 июля 2023

В этом году астрологи рассказывают, что во время Большого новолуния на небе наблюдается Большой крест планет с 17 по 19 июля 2023, который они называют «мощной электростанцией» и говорят, что потоки небесной энергии устремятся на Землю. Но на поверку креста как такового не прослеживается. Крест образуют Солнце, Плутон, и две точки, которые, похоже, придумали сами современные астрологи.

Намного интереснее те действительно древние поверья, что связаны с Большим новолунием, и та физика, которая за этим стоит.

В Вавилоне, Египте и Греции считалось, что в новолуние и вплоть до полнолуния хорошо что-либо сажать, что-то начинать, то есть как бы давать старт. В противоположность, вторая половина лунного месяца, от полнолуния до новолуния, хороша для того, чтобы уничтожать, отрезать, изводить. В частности, делать операции хорошо во вторую половину месяца (но это всего лишь древнее поверье; если врач говорит вам иное, надо слушаться его), а зачинать ребенка, напротив, в первую половину месяца (опять же, это только поверье).

Ученые говорят, что в новолуние наблюдается самый мощный приливный эффект. Луна и Солнце вместе, по одной линии, притягивают к себе предметы на Земле; силы их гравитации складываются. Это вызывает, конечно же, наиболее сильные приливы. Есть точка зрения, что приливы в твердой коре Земли могут провоцировать землетрясения. Часто землетрясения в самом деле сгруппированы около новолуния.

С приливным эффектом, как правило, связывают и физиологические особенности, которые замечает статистика (но пока с трудом объясняет наука). Например, ускоряется движение сока в растениях, убыстряются обменные процессы. А люди, страдающие невротическими расстройствами, напротив, чувствуют себя лучше, чем в полнолуние.

ВАЖНО

Чего категорически нельзя делать в новолуние по мнению древних жрецов

- находиться в одиночестве. Конечно, каждый сам решает, когда ему общаться, когда стоит побыть одному, но в новолуние все-таки лучше быть в компании, подражая Луне, которая дружит в Солнцем;

- оставаться глухим к знакам. Поскольку новолуние – время максимальной активности и оживления, Судьба дает людям знаки. Это можно трактовать, как усиление общей жизненной энергии вокруг нас, а можно и в более мистическом ключе. Не стоит игнорировать послания и намеки, которые вы заметите в эти дни;

- говорить «нет» без надобности. Искусство говорить «нет» относится к числу важнейших в развитии личности, но слово новолуния – все-таки «да», а вовсе не «нет». Конечно, если вам предлагают дурное, надо всегда говорить «нет», это само собой;

- не стоит косить траву, собирать урожай (хотя в июле еще и рано), стричься и вообще делать все, что как бы подводит итог и отнимает;

Что касается снов, то, если вы в принципе верите в сны и умеете их толковать, сны в новолуние более яркие и правдивые, нежели в полнолуние, хотя и тяготеют к художественному преувеличению. Поделите на 10 и верьте на здоровье.