«Единая Россия» оказывает помощь водителям на Крымском мосту и по маршрутам объезда

«Молодая гвардия Единой России» и «Волонтёрская Рота» организовали пункты временного размещения в районе Керченской переправы. Здесь водители и пассажиры, попавшие в заторы в районе Крымского моста, могут отдохнуть, переночевать, если нужно, зарядить телефоны, получить воду. Активисты консультируют водителей по разным вопросам, при необходимости могут оказать и медпомощь.

«В местах, где можно получить помощь, работают более 100 волонтёров из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Крыма, Севастополя, Донецка и Мариуполя, Херсона, Скадовска, Геническа и Мелитополя. Пока этого сводного отряда достаточно», - сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Политик отметил, что в случае увеличения нагрузки партия увеличит и количество волонтёров.

Ранее «Единая Россия» доставила три тонны воды и продукты к Крымскому мосту. Волонтёры МГЕР из Краснодарского края и Республики Крым организовали раздачу воды и детского питания автомобилистам и пассажирам. В районе Крымского моста были развёрнуты три стояночных пункта вместимостью около тысячи машин. Активисты из Ростовской области помогали водителям на границе с ДНР, в районе Чонгара в Херсонской области и на пунктах пропуска с Запорожской областью и на Керченской переправе.