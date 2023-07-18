Сильные дожди и ветер продолжатся всю ночь: прогноз синоптиков, когда «просохнет» Москва

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера в течение дня температура воздуха упала градусов на 10. Еще в полдень было около +27, а в 15 часов, после начала ливня, погодные информеры на сайтах с фактической погодой показывали +17, отмечая, что воспринимается это как +19. Что ж, слабое утешение.

В чем причина такого ненастья? Как и обещали синоптики, к столице подошел холодный атмосферный фронт. Он и пролился интенсивными дождями.

По информации главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, к моменту верстки этого номера, полило столицу мощно, но неравномерно:

- По данным автоматических станций, регистрирующих объем выпавших осадков, на 17 часов вторника, 18 июля пиковые значения были зафиксированы по Москве в Северном административном округе – уровень в 24 мм, Северо-Восточном округе в районе улицы Образцова – 27 мм, в Центральном округе на Красной Пресне 28,5 мм. На территории Новой Москвы осадки были менее интенсивными.

Впрочем, неожиданностью для синоптиков это не стало:

- Все сегодня пошло так, как мы вчера предсказывали, - подтвердила Татьяна Позднякова в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Можно сказать, нам так аукнулось аномальное потепление в Западной Европе. Именно оттуда пришел дождевой фронт, пролившийся над Москвой.

Ну да, в июле случаются такие погодные катаклизмы! То, что мы с вами испытали, еще не конец. Влияние циклона сохранится и предстоящей ночью. К нам подойдет еще одна фронтальная система, с которой мы ждем и ливни, и грозы, и сильный ветер. В среду днем дожди пойдут на убыль, а в тылу циклона сохранится сильный ветер, при порывах до 20 м/с. Поэтому я предупредила бы всех не парковаться под старыми деревьями и не прятаться там от грозы..

Но москвичей больше волнует глобальный вопрос: когда прекратятся эти качели - из жары в аномальный холод и обратно?

- Все долгосрочные модели погоды говорят о том, что до конца июля длительной жары 30 градусов и выше в Москве не ожидается. Температура воздуха 20 — 25 градусов, вполне комфортная. Солнечные ванны принимать вполне можно. Но и отчаиваться давайте пока не будем. Да, июнь был со слабо-отрицательной аномалией температуры (холоднее, чем положено по климатическим нормам - прим. Ред ). Июль только-только выходит на среднестатистические показатели. Но, может, август будет теплее — и мы еще и позагораем, и покупаемся.