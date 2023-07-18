"Лайтовый краш" сменил "герлу на шузах": какие угрозы несет молодежный сленг и надо ли с ним бороться

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Почему чиновники говорят на непонятном народу языке, а звездам ТВ заслуживают за чистоту речи лишь «трояк»? Об этом политобозревателю KP.RU, в прошлом учителю русского языка и литературы Владимиру Ворсобину рассказала блогер и преподаватель Татьяна Гартман. Она только что написала книгу «25 оттенков русского» и пришла с ней на радио «Комсомольская правда».

ЭТО ЖУТКОЕ «ЛОЖИТЬ»

- Татьяна, вы отчаянный борец за чистоту русской речи. Кому только от вас не досталось – Урганту, Познеру, Малахову, Малышевой, Соловьеву... Сразу покаюсь - я бывший учитель русского языка и литературы, попытался пройти тест на вашем сайте. Вы мне поставили «Три».

- Так у нас в России, Владимир, грамотность (если в среднем по больнице) на троечку. Но есть известные люди, которые, представьте, вообще не ошибаются. Например, у Дмитрия Борисова, из «Пусть говорят» - потрясающе грамотная речь. Но это редкое явление.

- Но с другой стороны, вам не позавидуешь. Если человек идеально знает язык, то это не жизнь – мучение. Слышать - «лОжить», «позвОнит»...

- (смеется) Я отношусь к ошибкам спокойно. Но есть сферы, в которых речь должна быть грамотной.

«СОРЯН», МОЛОДЕЖЬ

- Какие угрозы русскому языку вы видите? Пример - сейчас все говорят «лайтово», хотя русских аналогов этому слову - полно.

- Влияет мода. В свое время было много галлицизмов, французский язык был очень популярным, и многие люди знали его гораздо лучше, чем свой. Сейчас - эпоха англицизмов. Мы приезжаем в Турцию, и говорим по-английски, в Африку, по-английски.

Плюс огромное количество слов из интернет-сферы, все термины там сложились на базе английского. Плюс юриспруденция, политика, спорт... И это нормально!

- Нормально?! Я не знаю и половину значений слов, которыми пользуется молодежь!

- Процитирую Фаину Раневскую: «Раньше я не знала, как отвечать молодежи на их вопросы, а сейчас я даже не понимаю, о чем меня спрашивают».

- Но разве это нормально? Депутаты уже целый закон придумали о защите языка, дабы оградить нас от иностранных заимствований. Целые институты мучаются над словарем законодательно-разрешенными словами.

- Но так язык и развивается. Ведь дело не только в молодежи, есть сферы, которые без неологизмов и представить невозможно. Мы еще 10 лет назад не знали, кто такой абьюзер, что такое харассмент, а сейчас спокойно говорим и все понимаем.

Но молодежный сленг, согласна, вызывает больше вопросов. Без слов «лайтовый», «сорян», «go look» и т.д. можно обойтись. Они не обозначают ничего нового. И все-таки никакими законами не запретишь молодежи выражаться так, как они желают. И никакие «краши» («краш» - на молодежном сленге «чувство влюбленности») от этого не исчезнут.

- Это угроза языку?

- Когда я сама была молодой девушкой, то баловалась словечками «герла в шузах гуляла с френдами на стрите». Это такая игра. Язык – иногда может быть той самой игрушкой, которая позволяет тебе не находиться в скучных рамках. Вот мы, в молодости, поиграли в «герлу» и забыли про нее. И сейчас так же поиграют в «лайтово»... Нельзя отбирать эту игрушку. Язык уже сам распорядится, что ему нужно. С той поры, кстати, осталось, только одно укоренившееся слово – «кайф».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НЕНАВИЖУ ЧИНОВНИЧИЙ ЯЗЫК»

- В чем загадка русских чиновников? Почему они говорят на неизвестном народу языке?

- У меня в книге есть специальная на этот счет глава. Она называется «Чиновничий русский». Почитайте приказы времен Петра Первого - там тоже черт ногу сломит! Думаю, только избранный круг мог разобраться в них, простые смертные там не поняли бы ни единого слова. Так что уже 300 лет чиновничий язык с нами, что сильно затрудняет общение людей с властью. Ведь ты иногда просто не понимаешь – что власть имеет в виду? Ты закапываешься в сложных оборотах, с трудом продираешься сквозь дебри сложных непонятных, никому не нужных конструкций. Есть несколько тому причин - определенные регламенты, рекомендации при составлении документов… Но, по моему, здесь срабатывает правило - «закон что дышло – куда повернешь, туда и вышло». И такими словесными конструкциями, авторы пытаются обезопасить себя, а нас запутать. Знаю, что на государственном уровне с этим безобразием борются, выходят инструкции - как чиновникам общаться с народом. И надеюсь, что перелом произойдет. Ведь даже Чехов писал: «ненавижу чиновничий язык», а Корней Чуковский назвал чиновничий язык «канцеляритом».

- Что скажете о политической риторике? Вы лингвист, ценитель слова, как относитесь к творчеству Жириновского?

- Есть политики, которые могут допускать языковые ошибки, но – ты их не замечаешь. Попадаешь под обаяние, харизму. Я бы в пример привела не Жириновского, а Черномырдина. Эти восхитительные фразы «лучше водки хуже нет», «никогда такого не было и вот опять». Ошибки становятся афоризмами. Черномырдину это удавалось из-за того, что он очень хорошо знал русский язык, и при этом был очень харизматичным человеком с сильной энергетикой.

«КАКОЙ СМЫСЛ БЫТЬ ГРАМОТНЫМ ВО ВРЕМЕНА ТИК-ТОКА»?

- Получается, у молодежи свой язык, у чиновников и у политиков свой... Мы еще делимся по образованию, по географии. Это проблема или богатство?

- У русского языка есть один огромный плюс – на него слабо влияют диалекты.

Если мы приезжаем в южную область страны или в северные районы, мы все равно легко понимаем друг друга, чего не скажешь, например, о Германии или Италии. Поэтому у нас абсолютно нормальная ситуация.

- Но не упрощается ли русский язык со временем? Иногда даже думаешь – какой смысл заботиться о грамотности, о правилах произношения? Нужен ли он, такой сложный, сейчас, при торжестве TikTok. Клиповое время – люди не читают книги, даже статьи, в которых больше 5000 знаков. Язык может выхолоститься и стать очень простым?

- Простота – не отрицательный признак языка, а положительный. Если мы говорим просто, это значит, что нас понимают все. Говорить просто – не значит говорить некрасиво и убого. Но вы, наверное, думаете, что мы приближаемся к лексикону Эллочке-людоедки? Да, такая тенденция есть. Например, существует ужасное прилагательное «классный». Им мои дети могут назвать все, что угодно, охарактеризовать любой предмет, любое понятие. Классный фильм, классная девушка, классный автомобиль, классная поездка… Но всегда ли это слово точно? Если мы теряем точность, то, согласна, нужно бить тревогу. Если мы говорим просто, но при этом не примитивно и понятно, то, конечно, это нормально.

- Вы не тревожитесь?

- (задумывается) Беда с общением в смс и мессенджерах. Человек быстро, набегу, наскаку что-то напечатал – «да», «ок», «спасиб», а еще проще - лайк, эмодзи. Чтобы не писать слово, маленькая картинка и понятно твое отношение - тебе смешно или ты расстроен. Конечно, это влияет на язык, но я не думаю, что мы скатимся в этот примитивизм и там останемся.

«ЭТО НОРМАЛЬНО, ЧТО СЕЙЧАС МАЛО ЧИТАЮТ»

- Татьяна, вы большой оптимист. А я, позвольте, поворчу, как бывший учитель… Дети перестают читать, писать большие тексты. Они вообще уходят от букв в область мемов, видеороликов. Вы говорите, что это не угроза языку. Может быть. Но технический прогресс идет все быстрее, а ему ни язык, ни литература не нужны… В царстве эмодзи останется лишь Алиса, единственная, кто будет уметь скаладывать сложносочиненные предложения с деепричастными оборотами.

- Согласна, современные дети или очень мало читают, или не читают вовсе. Но вспомните – почему мы раньше сидели с книгами? Да, нам было интересно, но, давайте честно, был ли у нас другой выход? Мы были вынуждены читать. Погода плохая, в телевизоре - раз в неделю «В гостях у сказки» и больше ничего.. И ты берешь книгу. Даже самые отпетые двоечники - читали.

Сейчас дети получают большое количество необходимой им информации из других источников. И я часто задаю себе вопрос, ответа на который у меня нет. Да, мне горько и обидно осознавать но, может быть, это нормально, что сейчас мало читают? Может быть, даже хорошо, что другие источники заменяют книги? Не могу ответить. Современные дети не глупые, не примитивные, они нормально развиваются.

- Как можно развиваться без книг?

- Можно. Ведь какой минус у книг - в них меньше эмоциональной составляющей, чем у хорошего видео-ролика. Сейчас источники информации дают эмоциональное наполнение гораздо больше, чем литература. С точки зрения психологии, уверена, можно объяснить - почему дети делают такой выбор. Как с этим бороться? Не надо бороться. Надо пытаться в качестве еще одного источника информации все-таки детям предлагать книгу. Разными способами. Хитрыми, мудрыми, примером собственным. Надо, конечно. Потому что все-таки читать нужно. Только заставить – нельзя.