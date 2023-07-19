Неизвестные записи известного поэта

Владимир Маяковский.

После смерти Маяковского сохранилось более 70 его записных книжек. Именно сейчас – к 130-летию со дня рождения поэта –их открывают для широкой аудитории. Заглянуть в неизвестные записи KP.RU помогла Елена Тюрина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

– Елена, Владимир Владимирович сам покупал эти книжки или ему их дарили?

«ЛЮБЛЮ» НА ТРЕХ СТРАНИЦАХ

– До нас дошли 74 книжки и все разные: есть школьные тетрадки, блокноты разных форматов. Книжки времен Гражданской войны чаще в простых картонных обложках, а вот записные книжки, подаренные Лилей Брик, всегда в красивых кожаных переплетах с золотым обрезом, обязательно с дарственными надписями: «Моему Володеньке» или с нарисованной кошечкой. Ведь она и в письмах подписывалась: «Твоя киса» и рисовала кошечку, а поэт свои письма «к Кисе» начинал со слов «Дорогой Котёнок», подписывался именем «Щен» и рисовал собачку. Это такая характерная деталь, психологически многое объясняющая в их отношениях.

– Много страниц в записных книжках посвящено Лилии Брик?

– Основное общение поэта со своей музой происходило не в записных книжках, а в письмах и телеграммах. Они будут опубликованы без купюр в других томах нового научного собрания сочинений Маяковского в 20 томах. Когда поэт и Брик были в разных городах и странах, они оба писали друг другу нежные, полные заботы друг о друге письма и посылали телеграммы чуть ли не каждый день, с такой интенсивностью, как сейчас переписываются в мессенджерах.

Такие сообщения можно найти во второй записной книжке 1918 года в «Дневнике для Лилички». Маяковский ехал в ночном поезде в Петроград и при тусклом свете луны записывал карандашом, проставляя время с интервалом около 20 минут, свои признания, чтобы она убедилась, что в ее отсутствие у него нет ничего кроме нее: «Думаю только о Лилике … Люблю страшно, скучаю…Люблю Кисю… Люблю… Люблю…» и так 3 страницы.

СТИХИ И МАРШРУТЫ ПОЕЗДОК ВПЕРЕМЕЖКУ

– Какой была первая запись поэта?

– Первая записная книжка появилась весной 1917 года. На первой странице есть номера телефонов, в том числе поэта Валерия Брюсова и друга Маяковского Льва Гринкруга, финансового директора РОСТА, а на второй – строки стихотворения «Революция. Поэтохроника», начинающегося так: «26 февраля. Пьяные,смешанные с полицией, солдаты стр ляли в народ».

– Записные книжки, наверно, пестрят стихотворными сточками?

– Маяковский в своей статье «Как делать стихи» говорит, что у начинающих писателей в силу отсутствия опыта и практики нет записных книжек, они не делают заготовок стихов. А у Владимира Владимировича была норма – 8-10 строк в день, что позволяло ему делать качественные вещи в срок. И не все заготовки он использовал сразу. Например, поэт ввел только в конце 1928 года в пьесу «Клоп» придуманное и записанное им в записной книжке в 1924 году название песни «Тоска Макарова по Вере Холодной». Самые ранние заготовки рифм Маяковский делал на любых клочках бумаги, на папиросных пачках, но они не сохранились.

– Сейчас сотрудники Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН внимательно изучают записные книжки, чтобы включить их в собрание сочинений Маяковского. Почему они могут быть интересны широкой аудитории?

– Изначально планировалось давать только записи бытового характера, потому что варианты и заготовки стихов есть в разделе «Варианты», но интерес читателей к записным книжкам поэтов сейчас велик, и мы решили дать их полностью. Это более 100 авторских листов. Письма введут в научный оборот 500 человек из окружения Маяковского; в них есть его новые рисунки. Записные книжки – творческая лаборатория поэта, раскрывающая новые штрихи его жизни. У него на одной странице бывает записано четверостишие, телефон, рисунок, какой-то счет или гонорар, а может быть и маршрут путешествия. Например, Маяковский прописал маршрут своей поездки по городам Германии и Франции в 1920-х годах, с кем он там встречался. Например, с художниками Пабло Пикассо, Фернаном Леже во Франции, с Диего Ривейрой в Мексике. Через Мексику он попал в США и написал свой очерк «Мое открытие Америки», заготовки тем для которого есть в его записных книжках.

Девятнадцать листов 28-й записной книжки отведены под словарь французских слов, необходимых Маяковскому для поездки в Париж. Слова условно можно разделить на три темы, особенно необходимые для общения в другой стране, связанные с передвижением: «поезд», «вагон», «прибытие», «сундук», «нанять» и т.д. Блок слов, связанных с покупкой в магазине одежды, материи, по-видимому, по заданию Лили Брик, хотя она отдельно писала ему целые списки, что нужно прикупить – духи, чулки, помады… Слова для общения в ресторане, названия блюд, продуктов, столовых предметов и приборов.

ВЕРИЛ В СКОРУЮ ПОБЕДУ КОММУНИЗМА

– Есть ли в записных книжках оценка политических событий?

– Вся политика раскрыта в стихах Маяковского. И многое, особенно во внешней политике, созвучно сегодняшнему дню. Например, стихи Маяковского для «Окон РОСТА» 1920 года:

МЫ И АНТАНТА

1.

Оружие дипломатов Антанты — язычище.

2.

Так наврут европейскому рабочему,

что не наврешь чище!

3.

«Мы-де

ни Врангелю не помогаем,

ни Польше,

4.

мы, мол,

мира жалаем,

чего больше!»

5.

А ихние наймиты

здесь же рядом

в Польшу

шлют

снаряд за снарядом.

6.

Попробуйте поверьте —

доверуетесь до смерти!

7.

Рабочие,

забудьте дипломатический язык.

Ваш язык —

пушечный зык!

8.

Разговоры — ерунда,

разговоры — нуль!

Язык рабочего —

язык пуль!

9.

Речь одна в положеньи таком —

не языком вертеть,

а штыком!

Перед смертью в поэме «Во весь голос» поэт пророчествовал:

- Мой стих дойдет

через хребты веков

и через головы

поэтов и правительств.

Нам удалось расшифровать, что в первых вариантах в записных книжках у правительств был эпитет «безжалостных».

Как ни странно, но Маяковского, как и Булгакова, при жизни считали писателем-попутчиком. Поэтом революции он стал уже после своей смерти благодаря усилиям Лили Брик, ее письму Сталину, которое в 1935 году она через знакомых передала лично в руки вождю. Маяковского, которого перестали на тот момент издавать, вновь восстановили в правах. Он опять стал лучшим поэтом советской эпохи, открылся музей Маяковского в Москве, в честь него были названы улицы и станция метро.

– Дает ли поэт в записных книжках какие-то прогнозы относительно дальнейшего развития страны?

– Маяковский верил в быструю победу коммунизма. В «Клопе» показал, что через 50 лет уже будут побеждены болезни, не будет изнуряющего труда, люди перестанут курить и пьянствовать. С этим он, конечно, поспешил, но относительно развития пассажирской авиации: «аэрокорабль сейчас приземляется на Центральном аэродроме» –попал в точку.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ

– Каким числом датируется последняя запись в записной книжке, о чем пишет поэт?

– Последняя надпись «14-го Норе ДА». Нора – это домашнее имя последней возлюбленной поэта, актрисы Вероники Полонской. Он собирался ей сделать предложение и «Да» написано во весь лист. Мы знаем, что 14 апреля 1930 года он не получил от замужней на тот момент Полонской ответное «Да» и застрелился. Это была его уже не первая попытка самоубийства, ранее его спасла осечка и быстрый приезд к нему его возлюбленной Лили Брик.

СЕГОДНЯ МОГ БЫ СТАТЬ БЛОГЕРОМ ИЛИ РЭПЕРОМ

– В опубликованных книжках будет сохранена орфография и пунктуация поэта? Ошибок много делал?

– У Маяковского не было стопроцентной грамотности. Многие его стихи переписывала Лиля Брик, у нее был очень похожий на Маяковского почерк, но она была более грамотная, чем поэт.

Сейчас в издательстве «Наука» готовятся к выпуску две книги с Записными книжками Маяковского, в которых максимально воспроизведена авторская орфография, пунктуация и графика в стихотворениях – лесенка, столбик. Согласно авангардным принципам, текст в футуристических сборниках набирался без знаков препинания, без деления на строфы, со строчными буквами в начале каждой строки. И эти принципы даже осовременивают творчество поэта, делают его более понятным тем же школьникам ХХI века, которые пишут в мессенджерах без знаков препинания.

– Если бы Маяковский жил в наше время, наверно, мог бы быть блогером?

– Блогером-миллионником, учитывая его харизму, яркую внешность, любовные истории с Лилей Брик, Татьяной Яковлевой, Вероникой Полонской и другими женщинами. Поездки за границу, откуда он Лиле привез, как она выразилась «автомобильчик» Рено, Лиля Брик стала первой советской женщиной за рулем автомобиля.

Маяковский, однозначно, был бы гениальным рекламщиком. Помимо этого, он мог стать рэпером. Рэп – это тексты с яркой социальной окраской и привязкой к сегодняшнему дню, а в творчестве Маяковского их очень много. Низкий, сильный голос Маяковского и его манера исполнения, четкий, рубленный ритм. Его стихи в форме лесенки как будто специально созданы для рэпа.

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