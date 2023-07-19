Антиаварийные лоси: бывший спецназовец учит лосят-сирот переходить дорогу и мечтает, что это поможет спасать людей

Бывший спецназовец уехал подальше от людей, чтобы спасать зверушек. Фото: СОЦСЕТИ

- Можете у ребят из ОВД «Шаховской»спросить, сколько раз их местные жители вызывали, когда я лосей через зебру водил, - улыбается Алексей Седой, в прошлом - боец спецназа, а с 2019 года - владелец частной лосиной фермы. Купил земли в Подмосковье и начал спасать лосят, оставшихся без матери.

Один из сценариев, по которому лосята остаются сиротами, - аварии на дорогах.

- Моя мечта - научить лосей безопасно переходить дорогу, - объясняет Седой. - Я и начал заниматься лосятами, потому что задумал научную работу...

МАШИНА - КАК ХИЩНИК

Ежегодно в авариях с участием лосей гибнут и калечатся десятки людей. На территории Подмосковья самые массовые трагедии случались в Егорьевске (после столкновения с сохатым иномарка перевернулась в кювет, погибли 4 человека) и под Коломной (микроавтобус вылетел на встречную полосу, убило 5 человек).

А совсем недавно четверо лосей выскочили на МКАД в районе Битцевского лесопарка. Два животных врезались в иномарку. Водитель чудом не погиб.

Итак, в чем идея Седого...

По его словам, с первыми своими лосятами он еще в 2019 году регулярно гулял, пересекая двухполосные поселковые дороги, - малыши, которые ходили за ним, как за родителем.

- В чем разница между моими лосями и лосями из естественной среды обитания? - спрашивает. - Дикий лось не знает, что такое автомобиль. Все, что ниже него, он воспринимает как опасность. Ревущий седан он считает хищником. Что происходит: лось выходит к дороге, и тут он слышит, что некий хищник движется наперерез. Лось начинает резко набирать скорость (до 17 метров в секунду! - Авт.). Он видит одну точку - фиксирует перед собой место, которое может быть безопасно, и летит туда по прямой. А если это ночь и у машины работает либо дальний, либо ближний свет, он просто ослепляет зверя. И две массы, которые несутся на большой скорости, находят друг друга...

Своих лосят Седой знакомит с машинами - подводит к стоящим у дома авто.

- Мои понимают, что машина не нападет и, грубо говоря, не вцепится. Но при этом, когда лосята подходят к авто, я делаю резкий и громкий хлопок. Дальше у них соответственно, как приобретенный навык, закладывается, что машина - это опасно. Но не как хищник.

За пять лет через ферму Алексея Седого прошли 23 лосенка. Фото: СОЦСЕТИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Седой утверждает, что несколько раз убеждался в том, что его теория работает.

Например, в 2021 году какие-то отморозки выломали забор, выгнали с территории Сапфиру - одну из лосих, прошедших «обучение», и ее дочь по кличке Яхонта.

- 18 суток их не было! За это время у них было несколько переходов дорог в нашем районе, и ни разу Сапфира не создала аварийную ситуацию - мне бы точно сообщили или записи с регистраторов появились. Более того, она обучила Яхонту, как надо переходить дорогу.

- Как? По пешеходным переходам они идут, что ли?

- Алгоритм я им показывал. Лоси подходят к дороге, стоят внизу (дороги относительно леса обычно на возвышении. - Авт.), слушают, убеждаются, что машин нет. Поднимаются по склону на обочину, снова слушают и быстро переходят. Лосенок учится этому у матери.

В идеале суть фермы Седого - давать лосятам вырасти, окрепнуть и возвращать их в среду обитания. И вот эти животные передавали бы приобретенное знание своим детям, те своим и так далее...

Причем, как мечтает Седой, на выпущенных животных можно было бы вешать трекер и отслеживать их перемещение. Так можно было бы анализировать данные, развивать схемы.

- Если бы у меня получилось реализовать свою задумку, то уже через 12 - 15 лет количество аварий с лосями удалось бы сократить раза в три, - считает Алексей. - Но эффект бы появился даже лет через пять.

Правда, пока заинтересовать власти своей идеей бывшему спецназовцу не удалось.

МНЕНИЕ СКЕПТИКОВ

«Знаете, почему они выходят на дороги?»

- С одной стороны, человек, спасающий жизнь маленьким лосятам, безусловно, заслуживает уважения. Но давайте рассмотрим его идею, - говорит кандидат ветеринарных наук, зоопсихолог, эксперт Московской академии сельского хозяйства Дарья Харебина. - То, что лосята ходят за человеком, вполне объяснимо. У копытных есть врожденный рефлекс следования. Например, когда рождается олененок, мать рогами отгоняет всех других оленей от новорожденного: олененок может уйти за любым другим оленем, и тогда процесс запоминания облика матери будет нарушен. Если же, скажем, олениху отгонит человек и подойдет к новорожденному, то малыш последует за ним, как за матерью.

Но технически непонятно, как можно обучить лосят различать дорогу и машины. Рассудочная деятельность лосей не настолько развита. Они хорошо запоминают звуки, но не понимают наш язык. Поэтому метод Алексея Седого вызывает у меня вопросы.

Кстати, знаете, почему лоси часто выходят на трассу? Дело в том, что они любят технические запахи - масел, бензина и так далее. В этом плане лоси «токсикоманы».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Рогатые все-таки в курсе ПДД?

Несколько лет назад на весь мир прогремел ролик, снятый в японском городе Нара. Это место знаменито оленями - они живут в парках, свободно гуляют по улицам, даже в магазины забредают, клянча еду. И вот в Наре несколько раз запечатлели олениху, которая переходила дорогу исключительно на светофоре. Понимает, что так безопасней? Или просто рандомно полюбила один и тот же путь из парка на лужайку в другой части города?

А зимой 2016 года в Чувашии автомобилисты сняли, как взрослый лось осторожно подошел к дороге в районе пешеходного перехода (дело было днем). Водитель подъезжавшей к зебре машины остановился, наблюдая за животным. А сохатый спокойно, без суеты, пересек дорогу и скрылся в лесу. Почему именно по переходу? Лес-то большой.

Этой зимой в соцсетях завирусилось видео, снятое в Подмосковье с участием благородного оленя. Красавец вышел на обочину, дождался, когда автомобили притормозят, и так же элегантно перебрался на другую сторону.

Случайность? Или все-таки нет?