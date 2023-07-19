Любимый дом Аллы Пугачевой продан за 600 млн рублей

В Латвии Алла спасается от израильской жары. Фото: СОЦСЕТИ

Алла Пугачева по давней традиции вместе с супругом Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой уехала на лето в Латвию. В Юрмалу 74-летняя артистка перебралась из Израиля, где она живет после начала СВО. Из США к ним на балтийское побережье прилетела Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.

Стал блондином

47-летний муж Пугачевой уже успел засветиться в одном из юрмальских ресторанов, куда пришел отобедать в компании сына. Юморист за последнее время сильно изменился: отрастил длинные волосы и перекрасился в блондина.

В Юрмале Галкин фотографируется с поклонниками. Слева на фото - его сын Гарри. Фото: СОЦСЕТИ

- Алла уехала в Юрмалу, потому что в Прибалтике для нее оптимальный климат. Там не жарко, там живет ее подруга Лайма, - объяснила «КП» бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова.

В Латвии Пугачева планирует пробыть до осени. Звездная семья, как и в прошлые приезды в Юрмалу, поселилась на своей любимой вилле «Марта». Ее Пугачева последние семь лет арендовала у банкира Виктора Красовицкого, бывшего владельца Parex Banka. Это один из самых роскошных особняков в Юрмале. Здание, построенное в 1928 году, расположено неподалеку от дома Лаймы Вайкуле.

Вилла включает в себя несколько зданий - двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. В главном доме четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад.

Особняк ушел вдвое дешевле

Еще в 2016 году вилла была выставлена на продажу за 15 миллионов евро (1,5 млрд рублей), но до 2021 года никто к ней особого интереса не проявлял. Красовицкий сдавал роскошный особняк в аренду, для постояльцев месяц проживания в «Марте» обходился в 100 тысяч евро (около 10 млн рублей). Но поскольку хозяин виллы - приятель певицы, для Аллы Борисовны всегда делали скидку.

На вилле «Марта» певица с семьей будет жить до осени. Фото: krasovickis.lv

Два года назад безмятежный отдых Пугачевой в Юрмале оказался под угрозой: на особняк нашелся покупатель. Правда, банкир Красовицкий сбыл особняк не за 15 млн евро, как планировал, а всего за 6 млн (600 млн рублей). Купил все это роскошество американский миллионер Александр Шусторович - бывший жених Ксении Собчак, за которого «блондинка в шоколаде» собиралась замуж в начале 2000-х.

Покупка виллы «Марта» обернулась для Шусторовича огромной головной болью и длительными судебными тяжбами. Продавец и покупатель долго не могли закончить сделку из-за разногласий. Сначала Шусторович никак не мог добиться передачи ему прав на земельный участок, на котором стоит вилла. Затем богатеи принялись делить обстановку дома. Экс-жених Собчак заявил, что дети Красовицкого без его ведома решили забрать из особняка дорогую мебель и технику. Тогда как он заплатил за дом со всей «начинкой» и любимые диваны Пугачевой теперь принадлежат ему. В списке спорных вещей оказались оборудование для домашнего кинотеатра, кожаная мебель, спальный гарнитур, теннисный тренажер, сейф, дизайнерские люстры и даже садовые кресла-качалки.

Внутри дом обставлен дизайнерской мебелью и редкими вещицами. Фото: krasovickis.lv

Суды затянулись на два года, и, по последним данным, сделка по продаже виллы так и не была завершена. Впрочем, вся эта судебная канитель на отпуск Пугачевой никак не повлияла, поскольку Алла Борисовна хорошо знакома с Шусторовичем. В бытность своего романа с Собчак миллиардер жил в том же доме в Филипповском переулке, что и певица. Так что и с новым владельцем виллы «Марта» артистка сможет договориться о скидке на отдых.

КСТАТИ

Бросил Ксению под нажимом родственников?

В начале 2000-х Шусторович активно мелькал на страницах светской хроники. Вместе с родителями (его отец был член-корреспондентом Академии наук СССР) Александр еще подростком эмигрировал в США. Но затем вернулся в Россию и занялся издательским бизнесом. В 2005 году, 1 июля, они с Ксенией Собчак должны были сыграть свадьбу. Было пошито свадебное платье у ныне покойного кутюрье Валентина Юдашкина, заказан банкет в Питере. Но в последний момент Ксения свадьбу отменила. Ходили слухи, что всему виной - родня Шусторовича, которая воспротивилась его браку с героиней светских скандалов. Сама же Ксения утверждала, что ей не хотелось становиться скучной домохозяйкой.

Собчак и Шусторович должны были пожениться в 2005 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сейчас Шусторович живет в Нью-Йорке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Галкин подумывает о возвращении в Россию

У Максима, судя по его графику, летом будет мало работы. В июле у артиста выступлений нет, а в августе Галкин даст серию концертов в Латвии - в Лиепае, Юрмале, Цесисе, Даугавпилсе, Резекне и Рое. Однако, по мнению российских промоутеров, Максим подумывает о возвращении в Россию.

- У Галкина было немало выступлений в этом году, но в ближайшем будущем его вряд ли ждет такой же напряженный график, - считает руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. - В Европе частые гастрольные туры для российских артистов невозможны. Да, один раз в год можно там собрать аншлаг. Но два раза в год местная публика не пойдет на одного и того же артиста. Конкуренция там большая. Поэтому Галкин, как я слышал, подумывает о возвращении в Россию. Деньги имеют свойство заканчиваться, а им с Пугачевой надо содержать много российской недвижимости, которую вопреки сообщениям в СМИ они пока не продали. Поэтому Максим и хотел снять с себя статус иноагента, чтобы зарабатывать в России. Но суд отклонил его прошение. Сейчас, по слухам, Максим думает о создании собственного шоу на Ютубе. Говорят, ищет инвесторов.

*Признан иностранным агентом в РФ.