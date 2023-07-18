Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Бендаль ликвидировал вражескую засаду

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

ОПЕРАТИВНО ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Капитан-лейтенант Сергей Черкасов

«Капитан-лейтенант Сергей Черкасов выполнял задачи по организации бесперебойной устойчивой связи и обеспечению обмена информацией между подразделениями российских войск на одном из тактических направлений. Благодаря профессиональным навыкам офицера и его подчинённых в ходе ведения боевых действий поддерживалась устойчивая работоспособность каналов радио- и телефонной связи, комплексов технических средств передачи информации, оборудования коммутации телефонных вызовов, а также обеспечивалась работа закрытого сегмента сети передачи данных. Украинские националисты, стремясь лишить российские подразделения управления, предприняли попытку уничтожить пункт связи, нанеся по нему массированный артиллерийский удар с применением реактивных снарядов систем залпового огня. В результате атаки часть оборудования и линий связи были выведены из строя. В сложных условиях, находясь под огнем, Черкасов продолжал руководить своим подразделением. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Черкасов вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к устранению повреждений. Благодаря мужественным действиям капитан-лейтенанта Сергея Черкасова линии связи и поврежденное оборудование были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивую, беспрерывную работу пункта управления».

ПОДБИЛ В ВОЗДУХЕ АТАКУЮЩИЕ ДРОНЫ

Ефрейтор Анатолий Лаушкин

«Ефрейтор Анатолий Лаушкин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по прикрытию государственной границы. Неся службу на наблюдательном посту взводного опорного пункта, Анатолий обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника. Мгновенно оценив ситуацию, Анатолий доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах. Получив команду на уничтожение, ефрейтор Анатолий Лаушкин одним из первых открыл прицельный огонь по вражеским дронам. Точным огнем Анатолия барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск».

ЛИКВИДИРОВАЛ ЗАСАДУ ВРАГА

Старший лейтенант Григорий Бендаль

«Старший лейтенант Григорий Бендаль в составе группы боевого охранения выполнял задачи по охране и обороне колонны, отправленной для восполнения материальных средств группировки российских войск. Противник, стремясь лишить российские подразделения своевременного снабжения, предпринял попытку организовать засаду на пути следования тыловой колонны ВС РФ.

В ходе движения Григорий обнаружил на ответвлении от дороги группу украинских националистов на БТР, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами. Не растерявшись в сложной обстановке, Бендаль развернул подразделение в боевой порядок и открыл огонь по боевикам. Уничтожив БТР противника точным выстрелом из ручного гранатомета, Григорий умело вел бой, обеспечив маневр огневых средств, организовал перекрестный огонь по позиции противника, в результате чего в первые минуты боя часть боевиков была ликвидирована, а остатки группы националистов спешно покинули поле боя. Благодаря высокому профессионализму и мужеству старшего лейтенанта Григория Бендаля колонна с материальными средствами прибыла в заданный район своевременно и без потерь».