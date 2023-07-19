Самбурская укусила напавшего на нее грабителя

Настасья Самбурская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 18 июля прошла презентация сериала «Макс и Гусь». Криминальная комедия о приключениях простого паренька из Пензы и его друзей выходит на экраны 20 июля. Накануне премьеры многосерийный фильм представила съемочная группа проекта.

Одну из ролей в сериале сыграла Настасья Самбурская. Актриса появилась на показе с ног до головы в черном. Образ дополнили жемчужные серьги и изысканный макияж.

Актриса рассказала о криминальном случае, приключившемся с ней. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Перед показом Самбурская рассказала о криминальном случае, который приключился с ней в реальной жизни. Как-то на нее напали: у актрисы хотели вырвать мобильный телефон. Настасья не растерялась и стала защищаться. Пытаясь отвоевать телефон, она в пылу схватки укусила грабителя. Тот взвыл от боли, сразу же выпустил мобильник и предпочел ретироваться.

- В телефоне вся моя жизнь – фото, видео, личная информация, - объяснила актриса. - Я не могла допустить, чтобы он попал в чужие руки!

Еще одну героиню сериала сыграла актриса Наталья Бардо. В отличие от Самбурской, испугавшейся проливного ливня и одевшейся в закрытый комбинезон, Наталья появилась на красной дорожке в мини-платье с глубоким декольте. Ярким акцентом в ее образе стали алые туфли-лодочки.

Наталья Бардо. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Макс и Гусь» - это продолжение истории «Зёма 3. Новогодний замес» и приквел третьей части «Зёмы». Сериал рассказывает историю простого парня Макса и его друга Гуся, которые в погоне за деньгами попадают под влияние местного авторитета. В итоге Макс превращается в беспринципного подонка, который в будущем станет контролировать наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Но стоит ли оно того? На этот вопрос предстоит ответить героям сериала.