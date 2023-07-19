В армии Украины творится хаос: Солдаты дезертируют, на улицах облавы, а министр купил виллу в Каннах

B украинской армии все обстоит не так гладко и радужно, как видится Фото: EAST NEWS

В своем последнем (по времени) интервью министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ сильны единством солдат и офицеров. Не первое и не последнее такое заявление, призванное поднять боевой дух и стимулировать морально-психологическое состояние украинских вояк. Однако в украинской армии (и в обществе) все обстоит не так гладко и радужно, как видится (или как старается продемонстрировать) министр обороны. Который, кстати, практически сразу после интервью вляпался в новый коррупционный скандал.

Пока украинских солдат бросали в "контрнаступ", министр обороны обзавелся виллой

Оказалось, что в момент того самого "контрнаступа" ВСУ, министр обороны Незалежной купил и подарил своей дочке Анастасии Штейнгауз на свадьбу шикарную виллу в Каннах за 7 миллионов евро. Вилла, конечно, тот еще лакомый кусочек - стильная обстановка, шикарное местоположение и даже лифт.

Собственно, а почему Зеленскому можно покупать виллу в Израиле с бассейном, иметь недвижимость в Лондоне и в других "столицах мира", а Резникову нельзя? Чем он хуже даже не Зеленского или Ермака, а одесского военкома или внучки секретаря СНБО Алексея Данилова, которая запустила рекламу своего клипа на крупнейшем экране в центре Киева? И при чем тут зарплата Резникова в миллион? Он не на зарплату купил этот дом.

16 тысяч дезертиров из ВСУ

Нет, в ВСУ уже, наверное, все до последнего солдата понимают, что если бы их верхушка в Киеве не воровала так бессовестно и нагло, то Украина, вполне вероятно, могла бы уже запустить свою "Звезду Смерти". Но получилось, как получилось, а потому ВСУ крепят единство, как и чем могут. Например, дезертирством. Как сообщают осведомленные источники, только по официальным данным в прошлом году были открыты 6174 уголовных дела по факту "самовольного оставления воинской части или места службы". В нынешнем году, хотя он прошел только половину пути, таковых производств по этой статье уже 6476. А всего с начала российской Специальной военной операции из ВСУ сбежали более 16 тысяч военнослужащих. И, хотя понятно, что определенную часть военных, погибших на позициях, украинское командование просто маскирует под дезертиров или пропавших без вести, чтобы не платить семьям компенсации, четыре бригады дезертиров – это все-таки четыре бригады.

Собственно, а почему Зеленскому можно покупать виллу в Израиле с бассейном, иметь недвижимость в Лондоне и в других "столицах мира", а Резникову нельзя? Фото: REUTERS

Угрозы военкомам, облавы на улицах и "черная касса"

К тому же единство армии в последнее время треснуло и еще по одной линии – все чаще в Сети появляются записанные на передовой украинскими военными ролики, в которых авторы видео обещают призвавшим их военкомам вернуться ("не все погибнут, кто-то останется живым") и наказать их по всей строгости военно-полевого "правосудия". Ходите, мол, и оглядывайтесь.

В некоторых населенных пунктах команды военкоматчиков, устраивающих облавы на подлежащих мобилизации, начали бить. Но большая часть предпочитает просто откупаться от патрулей, для чего обычно достаточно иметь в кармане 300-400 долларов США. Хотя за каждого "пойманного" патруль получает от военкома откат в 8 тысяч гривен (и это на Украине уже давно ни для кого не секрет) из "черной кассы" военкома, 400 баксов примерно в 2 раза больше, чем "премия" за голову.

Что же касается "черной кассы" военкомов, то она формируются от продажи справок о непригодности к военной службе, разрешению морякам на выезд из страны, снятия с воинского учета транспортных средств и т.д. В зависимости от документа и "сложности" случая такса здесь составляет от 6 до 15 тысяч долларов США. Причем, часть "кассы" уходит на откат СБУ и МВД, чтобы они не мешали военкомам в этом бизнесе и сохраняли их монополию, вылавливая и вскрывая коррупцию в этой сфере деятельности, например, врачей, решивших поживиться отдельно от военкомов.

Единство украинцев только в том, что если есть возможность украсть или получить взятку, они это делают на любом посту. Можно сказать, реализовали и довели до совершенства формулу еще советских "несунов": "Кто что охраняет, тот то и имеет". Только советские взяточники были детьми по сравнению с нынешними украинскими, потому что им и в голову не могло прийти обязать "клиента" давать взятку.

Дело доходит до анекдотов, которые были бы смешными в других условиях. Так, в военкомат (ТЦК) Чернигова к своему клиенту, которого незаконно задержал патруль и удерживали в ТЦК, мобилизовав его, пришел адвокат, на свою беду бывший мужчиной. Мало того, что его не допустили к клиенту, так военные задержали и самого адвоката и выписали ему повестку.

Сказано же – до последнего украинца. И никакое единство, реальное или мнимое, этому не помеха Фото: REUTERS

А надо было адвокату обратиться к услугам охранной компании, которая просчитала новую перспективную тему и предложила свои услуги, правда, пока лишь студентам и абитуриентам: "Сопровождение абитуриентов от дверей квартиры до дверей приемной комиссии и обратно". Причем, хотя тарифы у фирмы не сказать, что умеренные, дефицита клиентов не наблюдается. Ведь, как сказано в объявлении об услугах, "сотрудники компании владеют многочисленными навыками, в том числе, переговоров в условиях конфликтологии и экстремального вождения". То есть после безуспешных переговоров в условиях конфликта с военкоматским патрулем они смогут и сами дать деру от военкоматских, и клиента вывезут, доставив до дома в целости и сохранности.

А некоторые турецкие СМИ и вовсе пишут, что на закрытой от прессы и общественности части саммита НАТО в Вильнюсе обсуждалась в качестве крайне меры выдача на Украину мужчин призывного возраста. Дескать, по оценке украинского Генштаба, эта мера могла бы дать от 30 до 40 тыс. человек пополнения мобилизованными, что должно компенсировать потери в летнем наступлении ВСУ. И к тому же сделает совершенно бессмысленным бегство украинских мужчин в ЕС, принявшее, по мнению некоторых экспертов, по-настоящему угрожающие масштабы.

Так ли обстоит дело на самом деле или не так, сейчас сказать затруднительно. Но Зеленский, по достоверным слухам от источников в Киеве, после возвращения из Вильнюса поставил задачу мобилизовать в ВСУ дополнительно не менее 200 тысяч человек, чтобы добиться наконец-то хоть какого-то значимого прогресса ВСУ в наступлении и отчитаться этой победой перед Западом, пригрозившим перекрыть краник финансов и вооружений в случае отсутствия такого успеха.

Сказано же – до последнего украинца. И никакое единство, реальное или мнимое, этому не помеха.