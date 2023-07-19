Как снизить риск деменции простым способом: ученые призвали заботиться о "втором мозге"

Одной из причин нарушения работы кишечника является поражение нервной системы и это может быть деменция Фото: Shutterstock

Последние исследования ученых из Гарвардского университета, Китая и Великобритании показали, что регулярный прием слабительных связан с повышением риска развития деменции на целых 50 процентов. Причем не важно, назначались ли препараты врачом или человек принимал слабительное по собственному желанию. Исследование масштабное и основано на данных более чем полумиллиона человек за 10 лет. Ученые предполагают, что слабительное может воздействовать на кишечные бактерии таким образом, что в нервной системе образуются токсины, которые затем попадают в мозг и наносят ему вред. Действительно ли нам пора прекратить пользоваться слабительными препаратами и в чем тут дело, «Комсомолке» рассказала врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

КАКИЕ РИСКИ НЕСЕТ СЛАБИТЕЛЬНОЕ?

Одной из причин нарушения работы кишечника является поражение нервной системы и это может быть деменция. Таким образом запор может стать первым проявлением заболевания, которое сопровождается выраженными когнитивными расстройствами, нарушениями внимания и памяти.

Кроме того, сильнодействующие слабительные препараты могут влиять на кровообращение, что увеличивает риск негативных последствий в виде нарушения кровоснабжения головного мозга с развитием сосудистой деменции.

КИШЕЧНИК И МОЗГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЯЗАНЫ?

Нормальная работа пищеварительной системы очень важна для поддержания здоровья человека, в том числе для нормальной работы головного мозга, причем известно, что в стенках кишечного тракта есть достаточно много нервных клеток.

Ученые называют кишечник и его энтеральную нервную систему (регулирует работу гладких мышц внутренних органов) «вторым мозгом».

- Из-за регулярного приема слабительных средств происходит вымывание микроорганизмов, населяющих кишечник, и нарушение функций микробиоты - естественной среды кишечника, - говорит врач-невролог Мария Чердак. – Известно, что среди многочисленных функций микробиоты – синтез веществ, влияющих на состояние головного мозга, а также усвоение питательных веществ из пищи, например, витамина В12, крайне важного для поддержания целостности нервных волокон.

ТАК МОЖНО ЛИ ПИТЬ СЛАБИТЕЛЬНОЕ?

Если работа кишечника застопорилась, лучше не спешить в аптеку за слабительным, тем более не применять такие препараты бесконтрольно, не посоветовавшись с врачом.

В первую очередь стоит поменять режим питания и пищевые привычки, уделить большее внимание физической активности, это поможет наладить и моторику желудочно-кишечного тракта.

Пожилым людям с частыми и упорными запорами стоит обратиться за консультацией к врачу-неврологу или гериатру.